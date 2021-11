Kristina napustila show, a Cigla uzvratio: 'Prijavit ću se opet, možda naleti žena sa seksepilom'

Danas su u 'Braku na prvu' neki sudionici showa upoznavali obitelj i prijatelje svojih partnera. Ana i Marinko bili su u gostima kod Marinkove bivše supruge Vesne, Bernarda i Gogu posjetila je njezina kći Severina, Sanelu i Jasmina njezin brat i kuma, a Andrea i Mislav družili su se s njezinim bratom. Ostali parovi bavili su se svakodnevnim stvarima; Ivona i Kristijan prepirali su se oko spremanja stana, Kristina i Cigla oko već poznatih problema, a Edin je Ernu izveo na večeru i zbunio nekim izjavama o zaljubljenosti među parovima u showu.

Foto: RTL

Prije posjeta Marinkovoj bivšoj supruzi Vesni Ana je otkrila kako joj je to neobična situacija, a i Marinko je priznao da mu nije svejedno. Večera je protekla u ugodnom tonu, a kad su Ana i Vesna nasamo razgovarale, Vesna joj je savjetovala da u braku nikada ne radi kompromise, nego da treba prihvatiti neku osobu, što je iznenadilo Anu koja je smatrala da je bit braka upravo u tome. „Baš ću pokušati biti svoja pa da vidim kud će to ići“, rekla je te dodala kako se osjećala slobodno otvoreno razgovarati s Vesnom zato što je Marinko već imao veza poslije njihova razvoda. Marinkova sina Mladena zanimalo je i seli li se tata u Ameriku, a on nije isključi o tu mogućnost.

Foto: RTL

Kad su se vratili kući, Marinko je naglasio da se nikad zbog nove žene u svom životu ne bi prestao družiti s bivšom suprugom, a Ana je još jednom naglasila da je posesivna. On je to protumačio kao da ga želi zatvoriti u kavez. Ana mu je otvoreno rekla: „Ne bih te baš dijelila s nekim“ da bi Marinko zaključio: „Ja nisam tu da me se dijeli, ja sam svoj čovjek.“ Spomenuo joj je i kako mu nije bilo ugodno što je njegovu bivšu ženu ispitivala o njemu te da uvijek radije pita njega što je zanima, a kasnije mu je Ana predložila da slikaju portrete.

„Umjetnik je u kuhanju, u ljubavi, pa sam mislila da je i u crtanju“, rekla je Ana koja je tijekom slikanja imala puno pitanja, o Marinko ju je potpuno ignorirao. „Nije bilo romantike kako sam ja planirala, kod Marinka je to sve posao“, komentirala je.

Nakon 'drame' oko Ernine haljine, ona i njezin suprug otišli su na večeru. Edin se džentlmenski ponašao prema njoj i razgovarali su o prošloj večeri i parovima, komentirajući kako se dosta parova nije zaljubilo. No Edin nije mislio tako. „Puno ljudi imaš ovdje, moraš dobro, dobro rezonirati situaciju. Vjerujem da će nakon ovoga svi biti u šoku. Ako se nekih dvoje nisu našli, pa su onda s nekim drugim, pa Bože moj, ovo je emisija o ljubavi i treba ljubav... Dogodilo se to u prošloj sezoni, pa zašto ne bi i u ovoj?“ rekao je, a Erni je bio čudan taj komentar. Kod Ivone i Kristijana nije se događalo ništa posebno, prepirali su se oko toga što on još nije očistio stan iako je izgubio okladu.

Foto: RTL

Jasmin i Sanela bili su kod Gordane i Bernarda na večeri i druženju, no Sanela se stalno dopisivala na mobitelu da bi otkrila kako je dobila neočekivanu podršku od jedne osobe te da se nešto i dogodilo. Sutradan je Bernard s Gogom pripremao ručak za njezinu kćer Severinu. Kad je stigla, pričali su joj kako su oni poput starog bračnog para. „Fali samo jedan segment, ali vidjet ćemo hoće li što dogoditi“, rekao je Bernard i kasnije dodao kako uskoro putuju u Poreč.

Sanela i Jasmin ugostili su njezina brata Sanela i kumu Mini, a njega je malo mučio hoće li ga odmah nešto napasti zbog njegova ponašanja na svadbi, što se i dogodilo. No Sanelu to nije baš diralo jer je mislila na drugog: „Jedva čekam da napokon sjednemo bez sto ljudi oko sebe, da nije sve samo na tipkanju, nego kad pogledaš osobu u oči i vidiš da je stvarno iskrena, da misli to što kaže, to je sve.

Foto: RTL Kristina se pakirala za odlazak kući i prisjećala se kako se sve preokrenulo u samo dvadeset dana. „Imam dojam da je Tomislav meni najveći neprijatelj i da me toliko mrzi...“, rekla je i potom ga pozvala u stan, a njemu je sve bilo jasno kad je vidio torbu. Objasnila mu je da nema smisla da ostaje u tom braku te inzistirala da joj kaže što mu je toliko smetalo kod nje. Cigla joj je prigovorio kako se žalila na goste u njihovu stanu, što su njoj bili smiješni razlozi. „Kad sam ja tebe prvu bračnu noć forsirala na seks?“ zanimalo ju je, Cigla je to negirao da bi Kristina otkrila: „Toliko si glasno pričao da sam te i ja čula!“ Dodala je kako nije bila zaljubljena u njega, no Cigla smatra da je to reakcija povrijeđene osobe koja nije dobila što želi. „Kad sam te vidjela na vjenčanju, mislila sam se okrenuti i otići“, prvi mu je put rekla, no Cigla se samo smijao na to da bi joj napokon rekao ono što danima priča ostalima - da je najveća baba tračara, da u njoj nema trunke ženstvenosti i još jednom naglasio kako bi išao s njom do kraja da se može družiti s ekipom iz showa. Rasprava između Kristine i Cigle nije imala smisla i on je otišao bez pozdrava da bi potom komentirao kako je glupa i da joj ne vjeruje da se nije zaljubila. Kristina je plakala na putu kući i jedva je čekala da vidi svoje bližnje, no nije žalila što je bila iskrena i dala srce na dlanu. Cigla je rekao kako je problem što ga je htjela samo za sebe te dodao: „Od svih sedam cura u showu, Kristini bih se zadnjoj približio. Prijavit ću se za sljedeću sezonu, možda naleti netko više druželjubiv i možda žena sa ženskim seksepilom pa možda i ja reagiram...“

Foto: RTL

Mislav i Andrea otišli su kod njezina brata Gorana u teretanu. Za njih je osmislio 'ljubavni trening', no zapravo ga je zanimalo kako se razvija odnos između njegove sestre i Mislava te mu je poslije njihova vježbanja komentirao kako mu je jako drago što vidi da je Andrea sretna. Potom su razgovarali i o budućnosti te mu je Mislav otkrio da misle ozbiljno, ali da ipak ne planira živjeti u Pragu. „Ne plaši me što će biti kad završi ovaj show zato što smo Andrea i ja odrasli ljudi i snaći ćemo se“, rekao je Mislav.

Gase li se iskre između Ane i Marinka te što će Sanela priznati Jasminu - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.

