Krešimir Mikić o nominaciji za Ružu: 'Puno mi znači. Naporno smo radili i mislim da smo napravili dobar film'

Za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine nominiran je i naš filmski, kazališni i televizijski glumac Krešimir Mikić. Mikić je ovaj put nominaciju zaslužio zbog uloge u prvom dugometražnom filmu "Sedmo nebo" redateljice Jasne Nanut. Krešimir u filmu glumi Ninu Radmana, muškarca u svojevrsnoj krizi srednjih godina koji ima previše žena i premalo vremena te je hodajući recept za katastrofu. Uz njega u filmu su važne uloge ostvarili Iva Jerković, Iva Mihalić i Nikša Butijer. Glumac se prošle godine pojavio i u posljednjem filmu redatelja Lukasa Nole "Escort", a nedavno je imao i premijeru predstave "Nestajanje" u Hrvatskom narodnom kazalištu. U toj predstavi, redateljice Dore Ruždjak Podolski, tumači uglednog znanstvenika, uzornog supruga i oca koji krije svoju pravu predatorsku prirodu.

Nominirani ste za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine, je li vas nominacija iznenadila? Kako ste reagirali kada ste čuli za nju?

Jest, iznenadila me, to uopće nisam očekivao. Prvo sam bio sretan, a onda sam pomislio: "Joj, moram kupiti nešto što ću odjenuti."

Komu ste prvom javili za nominaciju?

Iskreno, nisam nikome javio, ali dobro da ste me podsjetili, moram javiti mami, da može glasati za mene.

Nominaciju ste zaslužili zbog uloge u filmu "Sedmo nebo" redateljice Jasne Nanut. Koliko vam znači nominacija za Ružu upravo za tu ulogu?

Iskreno, puno mi znači, jer naporno smo radili i mislim da smo napravili dobar film. Feedback ljudi koji su ga gledali i koji su mi prišli je odličan. Film još igra u kinima, neki dan je bila premijera u Krapini, nažalost nisam mogao doći... Tako da, evo, pozivam ljude da još stignu u kino. Ne znam igra li u Zagrebu, ali sigurno igra po Hrvatskoj. Tako da, pogledajte ga, dobar je film, zabavan!

Što kažete na konkurenciju u kategoriji glumačkog ostvarenja godine? Nadate li se nagradi?

Nemam šanse, nemam šanse. Ali, evo, zanimljivo, sa Živkom sam ne znam koji put u konkurenciji za neku nagradu, tako da smo se dogovorili da ako jedan od nas dvojice osvoji nagradu, onome drugome plaća čobanac ili fiš-paprikaš.

Na filmu ste surađivali s Jasnom Nanut, kojoj je ovo prvi dugometražni film. Kako ste se slagali na setu, kako je bilo raditi s njom? Kao netko tko ima gomilu filmova iza sebe, jeste li imali neke strahove prije početka snimanja?

Iako je ovo Jasnin prvi dugometražni film, mi se znamo već godinama i radili smo dva filma zajedno. Upravo smo u pripremama za neki treći projekt, za neku seriju... ali o tom potom. A što se tiče strahova, to je sad već neko pravilo, prvu noć prije snimanja ja ne mogu spavati, ali na to sam se već naviknuo, tako da nije to baš strah, ali jest neko uzbuđenje, neka napetost... Zapravo nikad ne znaš što će se dogoditi dok se kamera ne uključi.

Dok ste snimali "Sedmo nebo", snimali ste i film "Escort". Uloge koje ste igrali poprilično se razlikuju. Imate li neku metodu kako se "izvlačite" iz mračnog lika i ulazite u onaj koji bi trebao razveseliti gledatelje?

Imam metodu izlaska iz lika. Recimo, pokušavam biti svjestan dok svlačim kostim. Znači, kad završim neko snimanje, ili u kazalištu, kad svlačim to što imam na sebi, na taj način nekako svlačim i ulogu sa sebe, doslovno kao da iskoračim iz nje. To mi omogućuje da ostanem normalan.

Dosta radite. Filmovi, predstave... Što radite kad vam je svega dosta, kako se odmarate?

Isključim telefon i nadoknađujem san. Gledam ako ima nešto zanimljivo, neka serija ili film... Kuham. To me odmara. Oštrim noževe, slušam glazbu i tako.

U jednom intervjuu spomenuli ste seriju "The Bear" kao nešto što vas je zaintrigiralo u posljednje vrijeme. Serija je super. Imate li kakve nove prijedloge, jeste li stigli što zanimljivo pogledati u međuvremenu što vas je oduševilo?

Ima jedna australska serija koju sam ljetos gledao, zove se "Mr Inbetween". To je, recimo, odlična serija i malo ljudi zna za nju.

U trenutku dok smo dogovarali ovaj intervju rekli ste nam da imate premijeru 19. siječnja. Riječ je o dramskom tekstu "Nestajanje" dramatičara Tomislava Zajeca. Predstava se bavi poremećajem ličnosti, a za pripremu vam je pomagala i klinička psihologinja. Jeste li iz tih razgovora naučili nešto novo o sebi?

Naučio sam da mogu imati potpun odmak od onoga što radim.

Ako Ruža završi u vašim rukama, znate li već kamo ćete je smjestiti?

Naravno, iznad mamina televizora.

Dolazite li 22. ožujka na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete povesti sa sobom?

Doći ću, naravno, ako budem u Zagrebu. Povest ću sebe.

