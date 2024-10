Kraljica Camilla navodno je teški pušač i voli zaviriti u čašicu. Njezin sin napokon progovorio i otkrio istinu

Sin kraljice Camille i gastro kritičar Tom Parker Bowles izdao je novu knjigu imena "Kuhanje i kruna: Kraljevski recepti od kraljice Viktorije do kralja Charlesa III.", a ovih dana daje poprilično puno intervjua baš kako bi dobro izreklamirao svoje novo "remek djelo". U razgovoru za The Times govorio je o omiljenoj hrani svoje majke, ali se osvrnuo i na njihov odnos. - Mislim, sin bi to rekao, ali ona je netko s kim volim večerati. I volim s njom ići u šetnje po Škotskoj. Uvijek postoje svađe, razlike u mišljenju i bilo bi vrlo čudno da se slažemo u svemu. Neugodno... Zasigurno bih joj ponekad išao na živce - kazao je Parker Bowles.

A kada je riječ o upornosti i negativnim konotacijama vezanih za njegovu majku, Tom ih se ne boji odmah demantirati. - Znate li da ima tu reputaciju da pije džin i puši? - upitao je Parker Bowles novinara. - Nikada u životu nije popila čašu džina. Ne puši - otkrio je i zaštitio svoju majku.

Opise kraljice Camille kao teškog pušača i osobe koja često konzumira alkohol, njezin sin nazvao je potpuno netočnima. - Ali moja majka jedva da pije. Nikada je nisam vidio niti malo pripitu - objasnio je. Rekao je kako njegova majka možda tu i tamo popije koju čašicu alkohola, ali da je daleko od redovitog konzumenta. Na pitanje novinara kako je Camilla primila to što piše knjigu o vezi kraljevske obitelji i hrane, Parker Bowles je rekao: - Sve je prije objave prvo pročitala moja majka, a zatim i Palača - zaključio je.

Podsjetimo, bivši kraljevski kuhar Graham Newbould u sklopu dokumentarnog filma "Secrets of the Royal Kitchen" otkrio je posebne zahtjeve koje kraljevska obitelj ima vezano uz oblik hrane koju jedu i objasnio zašto je tome tako, prenosi britanski Express. Naime, princezi od Walesa, Kate Middleton i ostalim članovima obitelji zabranjeno je jesti hranu s oštrim rubovima, u što spadaju i četvrtasti sendviči, jer slijede staro praznovjerje prema kojem osoba koja poslužuje takvu hranu želi propast monarhiji.

– Članovi kraljevske obitelji nikad ne jedu pravokutne sendviče zato što tradicija kaže da svatko tko im daje hranu sa šiljatim rubovima pokušava preuzeti britanski tron – tvrdi Newbould koji je dvije godine kuhao u Buckinghamskoj palači i šest godina u Kensingtonskoj palači, te tijekom tog perioda nijednom nije pripremio četvrtaste sendviče za pokojnu kraljicu Elizabetu. Umjesto toga, bivša monarhinja preferirala je oble sendviče s džemom koje bi jela uz popodnevni čaj.

Članovi kraljevske obitelji imaju stroga pravila o tome što smiju jesti i na putovanjima, a uvela ih je upravo kraljica Elizabeta u povodu svojih posjeta inozemstvu. Na vrhu popisa namirnica koje treba izbjegavati jesu školjke zbog visokog rizika od trovanja povezanog s njima. – Želimo pod svaku cijenu izbjeći trovanje hranom pripadnika kraljevske obitelji, a posebno ako je na inozemnom putovanju – izjavio je bivši batler kralja Charlesa III., Grant Harrold.

Pokojna kraljica Elizabeta nije bila obožavateljica ni tjestenine ni krumpira, a s jelovnika je maknut i češnjak zbog mogućnosti lošeg zadaha. – Pretpostavljam da je češnjak zabranjen zbog žgaravice i podrigivanja – ranije je otkrio kuhar John Higgins, dok je kraljica Camilla gostujući u australskom MasterChefu potvrdila da se klone češnjaka kako bi spriječili neugodnosti prilikom neposredne komunikacije. Kralj Charles izbacio je pak "foie gras" sa svih kraljevskih jelovnika zbog procesa nastanka tog specijaliteta, odnosno zabrinutosti za tretman pataka i gusaka koje se uzgajaju za hranu. Također, suprug kraljice Viktorije, princ Albert, u 19. stoljeću se također pridržavao sličnih praznovjerja oko prehrane pa je navodno izbjegavao jesti hranu u obliku lijesa.

