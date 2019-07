Kraljevska obitelj potvrdila - Meghan Markle uređuje rujansko izdanje Voguea

Jedno od najiščekivanijih izdanja Britanskog Voguea očekuje se u rujnu, a razlog tome je najpoznatija vojvotkinja, Meghan Markle, koja će biti gost urednik na tom broju.

Iako je novopečena majka trebala biti na naslovnici tog izdanja, Meghan na to nije pristala. Naslovnicu rujanskog izdanja krasit će fotografije 15 žena koje je izabrala vojvotkinja, a pripadaju različitim područjima interesa - od glume i mode do politike i aktivizma. Jedno mjesto ostavljeno je za zrcalo koje će svakoga tko uzme primjerak ove modne biblije u ruke, učiniti dijelom tog kolektiva koji može činiti promjene u svijetu. Naziv naslovnice bit će 'Forces for change'.

Jane Fonda, Chimamanda Adichie, Salma Hayek, Greta Thunberg samo su neke od žena čije lice će biti dio ovog posebnog broja, a jedan od intervjua koji će se naći u novom broju bit će s bivšom prvom damom SAD-a, Michelle Obamom, koji je radila Meghan. Ovo izdanje smatra se jednim od najbitnijih za ovu godinu, ističe glavni urednik Edward Enninful.

Foto: Instagram screenshot

"Gostujuće uređivanje rujanskog izdanja Britanskog Voguea bilo je kao nagrada, edukativno i inspirativno. Duboko zaroniti u taj proces, radeći tiho iza kulisa toliko mjeseci, sretna sam što sada mogu podijeliti ono što smo stvorili. Veliko hvala svim prijateljima koji su me podržali u ovom pothvatu, dajući svoje vrijeme i energiju da pomognu ovim stranicama i na naslovnici. Hvala vam što ste rekli "Da!" - i Edwardu, hvala za ovu divnu priliku", objavljeno je na službenim stranicama vojvode i vojvotkinje od Sussexa.

Unatoč brojnim natpisima u medijima kako će Meghan postati kolumnistica za Vogue, takozvanu modnu bibliju, izvor blizak kraljevskoj obitelji demantirao je glasine uz obrazloženje da vojvotkinja to ne bi stigla uz obaveze koje ima. Pregovori o ovoj jedinstvenoj suradnji započeli su u siječnju i trajali su mjesecima, čime je Meghan još jednom postala prva iz kraljevske obitelji u ovakvoj ulozi.