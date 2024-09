Kralj Charles svojim ponašanjem zabrinuo kraljevsku obitelj: 'Camilla ga pokušava upozoriti da uspori'

Članovi britanske kraljevske obitelji ljetne dane provode u dvorcu Balmoral, inače omiljenoj destinaciji kralja Charlesa III. u Škotskoj. Tamo se monarh oporavlja nakon što mu je početkom godine dijagnosticiran karcinom. Iako njegova zdravstvena situacija ide na bolje, uski krug njemu najbližih ljudi i dalje izražava zabrinutost za kraljevo stanje, a razlog za to predstavlja prenatrpan raspored dužnosti koje Charles namjerava obaviti u narednom periodu. Konkretnije, 75-godišnjak je početkom ovog tjedna sudjelovao u tradicionalnoj ceremoniji dočeka u Balmoralu, da bi već sljedećeg dana letio stotine milja na sjever Engleske, u grad Southport, gdje je odao počast trima djevojčicama preminulima od posljedica uboda nožem. Pritom, kralj u listopadu planira i australsku turneju koja bi dodatno mogla usporiti njegov oporavak od raka.

I dok cjelokupno raspoloženje u Buckinghamskoj palači ide u smjeru davanja podrške kralju za akcije koje poduzima, postoje oni koji se protive takvom izlaganju naporima. Glavna među njima je kraljica Camilla, Charlesova supruga. Jedan njezin prijatelj tim povodom je progovorio za britanske medije: - Camilla je duboko nesretna jer je Charles svoj odmor započet u ponedjeljak prekinuo već idući dan kako bi obavio nevjerojatno naporan posao. Naravno, ona razumije da je to bilo vrlo važno i nema šanse da bi pokušala određivati Charlesu što da radi, no istovremeno želi da uspori. Boji se da Charles previše radi, i to prije nego što je uopće krenuo na australsku turneju - ispričao je izvor za Daily Beast.

Još jedan izvor je izjavio: - Mislim da se u posljednje vrijeme pojavilo dosta pozitivnih priča da je kralj dobro, kako se vratio na posao i tako dalje. Ali, znate, on ima rak. Nije mu dobro. Po mom mišljenju, izgledao je slabo u utorak u Southportu. Trebate samo usporediti sadašnje fotografije i one od prije godinu dana - znatno je smršavio i ostario. Camilla mu je govorila da se odmori, ali on je radoholičar, neće slušati - kazao je referirajući se na kraljičine javne izraze zabrinutosti u kojima je prijateljima kraljevske obitelji rekla da želi da se Charles "kontrolira" i da "uspori", no zbog konteksta njezin blagi ton nije oslikao stvarnu brigu koju privatno gaji za suprugovu dobrobit kojoj on osobno pridaje premalo pažnje.

Za Camillu je to stalno opterećenje. Jedan bliski izvor ranije ove godine za isti je medij izjavio: - Ona ga pokušava potaknuti da uspori. Naravno, on želi nastaviti naporno raditi, ali ona se boji da bi mu previše napora moglo naškoditi - rekao je kraljičin prijatelj, dok se iz same Buckinghamske palače još uvijek nisu oglasili o toj temi.

Podsjetimo, put do oporavka za Charlesa je bio težak, s tim da mu je najteže bilo prihvatiti nove okolnosti. Premda je bio poznat po svojoj energiji, ovaj se djed morao mnogo odmarati, štiti se od Covida i čak ograničiti posjet princa Harryja na samo 30 minuta - sve da bi se zaštitio od infekcija. S druge strane je, baš kao i vlastita majka, odlučio pokazati hrabrost prema javnosti, ali su ljubitelji kraljevske obitelji bili zabrinuti što vijesti o promjenama njegova stanja nema. Sada se i to mijenja, neke su informacije otkrivene, poput činjenice da dvor neće otkriti koji je tip raka u pitanju, zato što ne žele da samo jedan tip raka dobije na važnosti.

Naime, otkriveno je i da su tijekom 103 dana koliko je izbivao s dužnosti oko njege bile postavljene barijere kao u vrijeme Covida i da je broj ljudi kojima je mogao biti okružen bio strogo ograničen. Njegova se terapija trebala odvijati u Londonu, a odmaranje je bilo predviđeno za rezidencije u Sandringhamu, Highgroveu i Windsoru, što je odmah propalo.

Naime, princ Harry je neočekivano doletio iz Los Angelesa ne bi li vidio oca baš kad se kralj spremao odletjeti u Sandringham. Princu se izašlo ususret, no posjet nije mogao trajati dulje od 30 minuta zbog zaštite kralja od infekcija, sada je otkriveno, a pišu mediji.

