Kralj Charles III. prekida tradiciju dugu 185 godina i želi napraviti nešto potpuno drugačije

Kralj Charles III. na tron je stupio nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete II., a iako ima duboko poštovanje prema bivšoj kraljici majci, nešto je ipak odlučio napraviti potpuno drugačije od nje. Kralj i kraljica Camilla, ako je suditi prema izjavama izvora koji su dobro upućeni u život kraljevskog para, ne namjeravaju se preseliti u Buckinghamsku palaču, dugogodišnji dom svoje majke i k tome, službeni dom svih britanskih kraljeva i kraljica još od 1837. godine.

Njih dvoje trenutno borave u Clarence Houseu koji je udaljen nekoliko minuta hoda od Buckinghamske palače u kojoj će ostati operativno sjedište kralja, no nijedno od njih ne želi da im to bude primarna rezidencija. Palača je trenutno pod desetogodišnjom obnovom koja bi trebala biti gotova 2027. godine, a izvor smatra da se kraljevski par neće tamo preseliti ni nakon obnove. Također, suprotstavljajući se tradiciji vladavine kraljice Elizabete II., kraljevska zastava će vijoriti iznad Buckinghamske palače i Clarence Housea.

Kraljevski izvori rekli su za Sunday Times da je kralju Charlesu "jako udobno" u Clarence Houseu te da ni Camilla nije oduševljena idejom da žive u "velikoj kući".

- Znam da on nije ljubitelj 'velike kuće', kako on naziva palaču. On to ne vidi kao održiv budući dom ili kuću koja odgovara svrsi u modernom svijetu. Smatra da održavanje palače, kako s troškovne tako i s ekološke perspektive, nije održivo - rekao je jedan izvor o kralju Charlesu.

- Istina je da Camilla ne želi živjeti u Buckinghamskoj palači - rekao je drugi izvor.

Izvor s dvora je rekao također da je plan kralja Charlesa III. da učini Buckinghamsku palaču otvorenijom za javnost.

- On shvaća da se mora nastaviti razvijati, a u modernom dobu ljudi bi voljeli imati pristup njihovim palačama. On to prihvaća i vidi ih kao javna mjesta više nego kao privatne prostore - rekao je izvor. Isto tako, razmatra se i plan da Buckinghamska palača postane stalni postav u čast rekordne vladavine kraljice Elizabete II.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta II. živjela je tamo do ožujka 2020. godine kada ju je pandemija prisilila da se preseli iz središta Londona u dvorac Windsor, gdje je i preminula 8. rujna ove godine.

VIDEO>>Susret kralja Charlesa s premijerkom Truss postao viralni hit: "Opet si ovdje? Ajme, ajme..."