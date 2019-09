Kontroverzna pjevačica šokirala pričom: 'Prince me htio prebiti'

U najnovijem intervjuu za "Good Morning Britain" pjevačica Sinead O' Connor ispričala je svoje iskustvo o upoznavanju preminulog pjevača Princea. Naime, preobraćena umjetnica tvrdi da su se ona i pjevač umalo potukli, odnosno da ju je on pokušao udariti, a ona se branila.

- Nismo se slagali baš. Pa, zapravo je više on mene htio pretući, a ja sam se branila. Bilo je zastrašujuće iskustvo. Pozvao me u svoju kuću u Los Angelesu jednu večer i naivno sam pristala ne znajući gdje idem. Pozvao me jer mu se nije svidjela činjenica što nisam bila njegov protégé i naredio mi je da više ne psujem u intervjuima. Irci cijelo vrijeme psuju i rekla sam mu gdje mu je mjesto zbog toga pa je krenuo na mene - prepričala je navodni incident Sinead.

- Otišao je na gornji kat i uzeo jastuk koji je imao nešto čvrsto unutra i vijao me s tim. Istrčala sam iz kuće, a on je sjeo u auto i krenio me loviti. Našli smo se na autocesti u Malibuu u 5 ujutro, kružio je sa svojim autom, a ja sam pljuvala na njega dok me pokušavao udariti - navela je pjevačica dodavši kako svaki puta kada pjeva "Nothing Compares 2 U" provodi vrijeme sa svojom pokojnom majkom.

- Uvijek s njom provodim vrijeme kad pjevam tu pjesmu. Zažmirim i mislim na nju. Mislim da joj to nešto znači i da bi bila jako ponosna na mene - objasnila je kontroverzna pjevačica.

Podsjetimo, u listopadu prošle godine Sinead je iznenadila fanove objavom da prelazi na islam i mijenja ime. Tjedan dana nakon toga imala je rasističku objavu na Twitteru u kojoj je poručila da ne želi više provoditi vrijeme s "odvratnim bijelcima".

- Strašno mi je žao. Ono što ću reći je jako rasistički i nikad nisam mislila da bi to moja duša mogla osjetiti. Ali zaista više nikad ne želim provoditi vrijeme s bijelcima (ako je to naziv za one koji nisu muslimani). Ni na tren, ni zbog kojeg razloga. Odvratni su", napisala je Sinead koja se po novom zove Shuhada' Davitt.

Njezini su pratitelji na ovu objavu reagirali različito - dok su je neki podržali, drugi su joj poručili da ih je jako razočarala. - Ne moraš se ispričavati za ono što osjećaš. No ipak pokušaj zapamtiti da postoji dobro i zlo u svakom dijelu života, bez obzira na etničku pripadnost, religiju, seksualnu orijentaciju. Nadam se da ćeš naći mir bez mržnje prema drugima jer od nje kreću svi problemi, napisao joj je jedan pratitelj.

-Vau. Strpala si cijelu jednu rasu u istu kategoriju. Mislio sam da si bolja od toga. Nedavno sam te hvalio. Jako sam razočaran, napisao je drugi.

- Neće se svaka osoba koja nije musliman ružno ponašati prema tebi, isto kao što se neće svaki musliman ponašati lijepo. Ja sam se preobratila prije 22 godine i doživjela sam brojne predrasude od muslimana koji imaju jako zadrte poglede na preobraćenike, upozorila ju je treća.



Prošli tjedan u "The Late Late Show" s Ryanom Tubridyom odlučila se ispričati zbog svoje objave od prošle godine.

