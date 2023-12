'Koncert na Trgu za mene je poseban. Da tog dana nisam bio na bini, sigurno bih bio u publici'

Kultni rock-sastav, koji je ostavio neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti zemlje i osvojio srca mnogih generacija, Prljavo kazalište, kraj godine provest će u njima ''najprirodnijem'' izdanju – okruženi vjernom publikom diljem zemlje. U jedinstvenim zvuku i tekstovima, uz nenadmašnu live interpretaciju, uživat će mnogi poklonici benda 16. prosinca u Rijeci (Dvorana mladosti), 22. prosinca u Osijeku (Dvorana Gradski vrt) i 26. prosinca u Varaždinu (Arena Varaždin). Neumorni Prljavci sinonim su za rock-spektakle već punih 45 godina, a jedan od ključnih razloga za tako dugotrajan uspjeh Prljavog kazališta jest njihova sposobnost da se povežu s publikom kroz iskrene i emotivne tekstove. Pjesme kao što su "Marina", "Mojoj majci", "Heroj ulice", "Sve je lako kad si mlad" i mnoge druge postale su evergreen hitovi, baš kao što je bend s vremenom postao jedan od najvažnijih i najutjecajnijih bendova u povijesti hrvatske glazbe.

Podsjetimo, Prljavci su osnovani 1977. u zagrebačkoj Dubravi. Prvi album "Prljavo kazalište" izdali su dvije godine poslije, a "Babylon Berlin", koji planiraju izdati sljedeće, bit će njihov 15. studijski album. Uz to su izdali i čak devet koncertnih albuma, a posljednji "30 godina od koncerta na Trgu" sa snimkom nastupa u Areni Zagreb izašao je prije tri godine. Prljavci su proteklu godinu snimali u studiju u Sloveniji, a u ožujku su javnosti predstavili i prvi singl s albuma, pjesmu "Stare navike", za koju su snimili spot u režiji Radislava Jovanova Gonza. U spotu glume naši poznati glumci Goran Bogdan i Iva Mihalić. U kolovozu je javnosti predstavljen i drugi spot, za pjesmu "Makni se". Uz starosjedioce Jasenka Houru i Mladena Bodaleca članovi benda su i Marko Karačić na bas-gitari, stari članovi Damir Lipošek Kex na gitari i Fedor Boić na klavijaturama. Novi član benda je bubnjar Marko Lazarić. Premda je ove godine novi album predstavilo i drugo Prljavo kazalište, ono s Tihomirom Filešom i Davorinom Bogovićem, za vjerne fanove dileme nema. Ostali su vjerni Prljavom kazalištu Jasenka Houre, autoru najvećih hitova grupe. Houra je ove godine proslavio 30 godina braka sa suprugom Dianne koju je upoznao nakon jednog koncerta u Kanadi. Njegov najstariji sin živi u Kanadi gdje se bavi građevinom, kći Mirjana je inženjerka agronomije, a najmlađa Dora ove godine postala direktorica njihove obiteljske tvrtke.

Ovu godinu zaključit ćete s tri velika koncerta u Rijeci, Osijeku i Varaždinu. Veselite li se tim koncertima, što možete obećati publici?

U svakom slučaju zatvorit ćemo ovu godinu, ali i započeti s ove tri arene turneju "Stare navike". Mislim da će publika doći na svoje jer je i sama set-lista i sam nastup nešto drukčije koncipirani nego na prethodnim turnejama.

Volite li i dalje nastupati, očigledno i dalje imate motiva?

Na neki način bit funkcioniranja bendova je kao i naših kolega glumaca i umjetničkog svijeta je da postoji dok izlazi pred publiku i tu se tek iz večeri u večer potvrđuje.

Ove godine najavili ste novi album "Babylon Berlin", što je s njim, kada ga namjeravate objaviti?

Same promotivne aktivnosti očito su postale puno drugačije za razliku od vremena iz kojeg smo mi počinjali. Čak više ni mediji na kojima smo izdavali glazbu praktično ne postoje i zato smo se odlučili na drugačiji pristup izlaska materijala. Međutim, držeći se onog što smo najavljivali da prvo izađemo s 4 ili 5 pjesama, a potom s ostalim materijalom.

Na pjesmama koje smo čuli primjetan je retro zvuk, kakav ste imali u 80-ima. Koliko su tome pridonijeli Kex i Fedor, koji su ponovno u bendu?

To će najbolje znati publika i vi koji sa strane promatrate. Međutim, činjenica je da volim raditi u kombinaciji s Fedorom i Kexom, ma da to nije ništa neuobičajeno. Pa Kex je unutar benda, kad zbrojimo sve, skoro 26 godina i prošao je od Trga i albuma strahovito puno s Kazalištem. Fedor je u međuvremenu izrastao u ozbiljnog producenta i kada se tome pridoda Nenad Zubak kao ton-majstor koji radi od početka 80-ih s Kazalištem, onda je slika malo jasnija.

Tko vam je prvi filter kada pišete nove pjesme? Koliko sudjeluju i drugi članovi benda?

Uvijek će prvi filter biti bend jer je to i najlogičnije, tu je Ines Prajo koja je dio tima od 93., mada nemam već odavno nekakvu želju skrivati ono što radim, pustim svakome, naravno u onom trenutku kada to dovršim.

Moram vas pitati i za činjenicu da sada postoji i drugo Prljavo kazalište. Je li to malo zbunjujuće za publiku koja više neće znati koje je Prljavo kazalište izdalo novu pjesmu ili album?

Pa možda je u samom početku i bilo zbunjujuće, no mislim da je publici koja prati Kazalište apsolutno sve jasno i da jako dobro razlikuje jedno od drugih.

Pratite li zbivanja na svjetskoj i domaćoj glazbenoj sceni? Biste li izdvojili nekog izvođača koji vas se posebno dojmio prijašnjih godina?

Naravno da pratim, nije nikakva tajna da sam oduvijek imao ogromnu želju baviti se diskografijom. Iz ove perspektive, mislim da od osnutka i početka Crno-bijelog svijeta ne postoji ni jedan osjećaj ravan onome kada smo Branko Pajić i ja dogovorili prve albume Pips,Chips&Videoclipsa i Majki. Tako da apsolutno pratim sva događanja na stranoj, a pogotovo na domaćoj sceni i nadam se da ću u 2024. potpisati neka nova imena jer smo počeli podizati novu etiketu Revolution Records.

Nedavno je bila godišnjica vašeg koncerta na Trgu. Po čemu danas pamtite taj koncert, jeste li se tada bojali, s obzirom na to da je bilo i pritisaka da ga ne održite?

Naravno da koncert na Trgu ima posebno mjesto u karijeri Kazališta. I da nisam bio na bini, sigurno bih bio taj dan u publici.

Kada se vratite na početak karijere, biste li nešto drukčije napravili?

Ne bih jer sam sve to radio s puno ljubavi.

Ove ste godine proslavili 30. godišnjicu braka sa suprugom koju ste upoznali nakon koncerta u Kanadi. Kako ste je proslavili? Postoji li recept za uspješan brak?

Godišnjicu uvijek proslavimo u krugu djece. Zapravo i ne znam pravi recept, ali sigurno da je s godinama tolerancija jedan od presudnih faktora, naravno uz sve one stvari koje znamo i sami iz mladenačkog perioda i ljubav i poštovanje, no da…

Vaša najmlađa kći Dora postala je direktorica vaše obiteljske tvrtke. Vidi li se ona u glazbenom biznisu?

Kod Dore je stvar malo šira, kao i kod cijele mlađe generacije, pogotovo žena, koje su nevjerojatno napredovale u društvu i čini mi se da su ambicioznije i posloženije. K tome, njezin spektar zanimanja nije samo glazba već i neke druge aktivnosti koje razvijamo kroz firmu. I bit će vrlo interesantno pratiti njezin napredak. A za sada, hvala Bogu, sve ide svojim tokom.

Poznato je da volite puno čitati. Što ste zadnje čitali i koje biste knjige preporučili našim čitateljima?

U zadnje vrijeme nosim na putove i čitam osim mojih uobičajenih knjiga ono što mi u krugu prijatelja dijelimo jedni drugima, tako da bi mi br. 1 bio "M. Dijete svoga vremena" Antonija Scuratija i "Knjige Jakubove" Olge Tokarczuk.

Veliki se ljubitelj košarke, čak ste bili i pomoćnik Pepsiju Božiću u Zagrebu. Kako gledate danas na hrvatsku košarku, koja mora igrati pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo? Može li se tu što promijeniti?

Kad pogledate nešto lošije rezultate inače u sportovima u Hrvatskoj trenutačno, mislim da smo došli do nečega što sam jedan dan nesvjesno izgovorio da vrhunski sport i showbusines nije za siromašna društva, jer mi jednostavno imamo toliko raznovrsnih sportova koji bi trebali biti u vrhu europskih liga od rukometa, nogometa, vaterpola, košarke... Međutim, mi nemamo industrijskog i drugog backgrounda koji bi mogao sve te klubove isfinancirati jer činjenica je da su cijeli München i Bavarska u službi Bayerna iz Münchena i po novom košarkaškog kluba. Stvarno se ispričavam ako sam nekoga iz Bavarske zaboravio, nije mi bila namjera. Tako da mislim da će to postati naša realnost i da je naša obaveza omogućiti mladim generacijama da se mogu aktivno baviti sportom i naravno da imaju vrhunske trenere pogotovo u prijelaznim godištima. Nažalost, u pravu ste i jedino što znam da je pogubno da hrvatska košarka ne sudjeluje na velikim natjecanjima kao i drugi sportovi, a do tada puštam si utakmice Cibone dok je bila prvak Europe, Zadra, Jugoplastike, gledam NBA i plačem, a moja žena misli da gledam ljubavne filmove iz mladosti.

Jeste li pratili ove godine Euroviziju? Što kažete na nastup Leta 3 i bi li možda i Prljavci mogli krenuti njihovim stopama pa se natjecati na Eurosongu?

Naravno, rekao sam vam da pratim sve što se događa na glazbenoj sceni pa tako i Euroviziju, uglavnom iz čiste znatiželje. No, nemam nikakvih ambicija za takva natjecanja, to je danas format natjecanja o kojem na trenutke ne znam što bih mislio.

Razmišljate li o mirovini? Imaju li uopće glazbenici mirovinu?

Ni u glazbi, slikarstvu, književnosti pa ni u novinarstvu jednostavno nema mirovine. Mi pripadamo freelancerima i po prirodi nekako se naše djelovanje ugasi kao svijeća.

