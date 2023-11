Koncert 'Domu mom' pred Arenom već okuplja glazbenike iz svih krajeva domovine

Organizatori ‘Domu mom’ započeli su promociju prvog velikog koncerta domoljubne glazbe. Ovaj povijesni događaj održat će se 13. siječnja 2024. Na 32. obljetnicu međunarodnog priznanja RH od strane Vatikana okupit će se 25 izvođača i više od 150 glazbenika na pozornici Arene Zagreb pred 18 tisuća posjetitelja. Svi oni u glas će pjevati stihove poznatih, dragih i srcu bliskih pjesama posvećenih domovini, njezinim krajevima, ljudima, povijesti i budućnosti. Izvođači dolaze iz različitih regija, a izražavaju se i različitim glazbenim žanrovima. Ovih dana snimaju i spotove kojima najavljuju koncert ‘Domu mom’.

- O tome gdje smo, što smo, sjever i jug, istok i zapad, staviti naše granice pod jedno okrilje, da to bude svima na zadovoljstvo, to možemo, evo, i uvijek se pokazalo pjesmom. Šareno će biti, program je veseo, tako da ima mjesta i rock 'n' rollu u svemu ovome. Ali ovi rokeri su i dobrim svojim dijelom čuvali našu granicu i branili i doveli ovu zemlju do samostalnosti. Tako da ugrađeni smo u cijeli taj proces, pa nas jako veseli da možemo biti dio tog procesa – rekao je razloge sudjelovanja frontmen Opće opasnosti Pero Galić. Program koncerta koji spaja, istiće ljepote tradicije, posebnosti autora i važnost jedinstva prepoznaju izvođači koji se nastavljaju javljati za sudjelovanje u ovom povijesnom događaju.

- Prvenstveno mi se sviđa zbog toga jer je malo takvih programa. Ja bih rekao da su se svi odazvali sa srcem u takvu jednu lijepu priču; i koja je na koncu humanitarnog karaktera. I pogotovo što se radi o terminu koji je skoro najslavniji u povijesti Hrvatske, a to je priznanje od međunarodne zajednice. Priznanje prvo Vatikana, pa onda svih drugih zemalja. – istaknuo je Đani Stipaničev. Važnost vremena u kojemu se prvi veliki koncert domoljubne glazbe održava naglašava i doajen domoljubne pjesme Mate Bulić:

- To je u ovim turbulentnim vremenima dobra priča i poruka. Posebno ovim mladim ljudima u ovoj situaciji. Svi oni koji slušaju, sada nas znaju o čemu ja govorim. Dobra je ovo priča i samo treba nastaviti tako. Ne samo Zagreb i Split, Osijek, Dubrovnik i Rijeka, nego moramo napraviti malo širi izlazak i potporu dati ovakvim lijepim akcijama.

Da domoljubna pjesma nije nešto što samo pamtimo, nego nešto aktualno i novo svjedoče i bendovi poput Zaprešić boysa ili grupa iz manje zastupljenih, ali ponosom isupnjenih krajeva.

- Upravo smo završili, a i pri samom smo završetku novoga CD-a, i snimili smo već spot za naslovnu pjesmu. Zove se 'Raj na zemlji' i možete pretpostaviti o čemu se radi. Nadamo se da će je ljudi voljeti. A izabrati naše favorite uvijek pogriješimo, znate, narod izabere što god želi, što se njemu sviđa, što on smatra da je dobro, a mi smo tu onda da odradimo sve što treba uz taj detalj. – izjavio je Ivo Žagar iz benda Ličke drvosječe koji predstavlja kralježnicu Hrvatske. Koncertu ‘Domu mom’ s 25 izvođača i više od 150 glazbenika koji će se izmijenjivati pred 18 tisuća posjetitelja pridružile su se i mlade glazbene snage koje su ljubav prema domovini i lijepoj pjesmi stjecale u svome domu.

- Na svim skupovima obiteljskim, to su pjesme koje se uvijek pjevaju. I zaista se pjevaju od srca i odrasli smo i naučeni da pjevamo te pjesme. I možda sami ih ne pišemo sada, jer nije možda takvo vrijeme, mislim da će one ostati dio naše kulture i da svi mladi ljudi vole to i cijene pjesme koje su nastale kroz povijest. – govori Pava. A povijest ćemo sigurno, uz sve generacije okupljene zajedno, pisati 13. siječnja 2024. u Areni Zagreb na prvom, od brojnih kojih za njim slijede, koncerata ‘Domu mom’.

