Komentari ne staju! Tifa otkrio koje droge je probao: 'Radio sam to da mi bude dobro. To je samo budalama pakao'

Bivši pjevač Bijelog Dugmeta, Mladen Vojičić Tifa (61) progovorio je o porocima. Naime, prema intervjuu koji je dao za Balkan Info, Mladen je konzumirao i drogu i alkohol.

- Ranije sam pio da mi bude dobro. Drogirao sam se da mi bude dobro. Kakav pakao? To je samo kod budala - rekao je Tifa, a isječak iz intervjua brzo je postao hit na TikToku, platformi koju najviše prate mladi, te ima preko 171.000 pregleda.

Između ostalog, otkrio je da je probao heroin i LSD, te da ih je uzimao zajedno.

Reakcije ipak nisu baš bile previše pozitivne, a mnogi su u komentarima ispod videa pisali da nije dobar primjer za mlade.

Proteklih godina nekoliko se puta pisalo o navodnim sukobima između dvojice pjevača Bijelog dugmeta - Mladena Vojičića Tife (61) i Alena Islamovića (64). Nakon što su se prvo posvađali na dočeku Nove godine 2018. u Budvi, mediji su nedavno donijeli priču o tome kako su se posvađali i u Beogradu, tijekom izvođenja pjesme "Ružica si bila". Kako je kazao Tifa za Avaz, sve je krivo interpretirano.

- To je apsolutno netočno. Alen i ja smo u dobrim odnosima. Poslije Budve, mi smo 'zdravo za zdravo', vidimo se na bini... Sada na Ušću, nema apsolutno veze s onim što su pisali. Jedino što se dogodilo, pa je neko pogrešno protumačio - na samom početku koncerta, kada Goran nije znao odakle ide pjesma, ja sam poludio i kazao: 'U p***u materinu.' To nije bilo upućeno ni njemu niti bilo kome, nego općenito - rekao je Tifa.

Prema pisanju srpskih medija navodno je Tifa napustio binu tijekom izvođenja pjesme, jer je Islamović otpjevao dio pjesme koji je on trebao. Mediji su pisali da je zbog toga Tifa pobjesnio, bacio bubicu i istrčao s pozornice. Navodno se i zaključao u kontejner koji je bio rezerviran za njega, a sve je popratio riječima: "Što će on meni upadati u pjesmu?". Koncert se nastavio i bez njega, a on se vratio na pozornicu, navodno, tek na nagovor menadžera, kratko otpjevao i naklonio se publici s ostatkom benda. Tifa je u razgovoru za Avaz kazao i kako je uvjeren da će Bosna i Hercegovina opstati.

- Ja sam vječiti optmist, a vjerovat ću onog trenutka kada damo jednom čovjeku vlast u ruke, bez obzira kojoj konfesiji pripada. Vidjeli ste kako su me vrlo lako prozvali i četnikom i izdajicom. Kada sam u ratu hodao sarajevskim ulicama, ne znajući hoću li ostati živ, sve je bilo dobro. Ne tražim ništa od ovoga grada, samo neka me ostave na miru. Nitko ne piše da je prvi koncert u opkoljenom Sarajevu uradila moja malenkost, kada sam prikupio 12.000 maraka za ortopedska pomagala za djecu... Ne piše se o tome da sam napravio pjesmu „U bolje sutra ćemo poć" - rekao je Tifa.

VIDEO Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda kada je sama svoj frizer