Komentari ne staju! Pjevačica udomila psa, pa ga zbog ovoga vratila: 'Nije ti on uništio život!'

Pjevačica Lily Allen koja je sa suprugom Davidom Harbourom, glumcem najpoznatijem po ulozi u seriji 'Stranger Things' bila u Hrvatskoj 2020. godine, opet je na meti kritika. Naime, gostovala je u podcastu 'Miss me?' , te je tamo podijelila kako je je pas kojeg je udomila pojeo njene putovnice i vize, ali i iste dokumente njene djece. Nakon toga se odlučila riješiti tog psa. Izjavila je da joj je ta situacija "uništila život", a tvrdi i da ju je za izradu novih dokumenata potrošila čitavo bogatstvo. "Moje kćeri zbog toga mjesecima zbog nisu vidjele oca", napomenula je. Inače, njen suprug David Harbour u Americi snima nove nastavke serije 'Stranger Things' koja na Netflix stiže 2025. godine. Riječ je o petoj sezoni i to će ujedno biti i posljednja. Otac njene djece, s druge strane, živi u Engleskoj. Kada su korisnici X-a(Twittera) čuli što je Lily napravila odmah su je osudili.

"Nije ti pas uništio život, ti si ga uništila jer nisi odgovorna oko svojih stvari", "Za to si samo ti kriva i nitko drugi", "Ne zaslužuješ nikad više imati psa", pisali su joj,

Ona je nedavno progovorila o majčinstvu. Lily koja je gradila karijeru pop pjevačice i bila uspješna u Europi i Americi, povukla se na vrhuncu karijere. Kaže da se glazbom nije prestala baviti, ali da više nije pod povećalom javnosti kako je bila kad je bila mlađa. Lily se povukla na selo 2011. i dobila djecu, a sada kaže da su joj 'uništili karijeru'.

"Djeca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile", izjavila je za Radio Times Podcast. Dodala je i da je živcira što ljudi govore da možeš imati sve, te da su njeni roditelji bili odsutni kada je ona bila dijete i da to svojoj djeci nije htjela priuštiti.

"Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umjesto svoje djece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila klinka. Osjećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam voljna ponoviti na svojoj djeci",

Prošle godine je u intervju za magazin Hunger pjevačica Lily Allen najavila je kako se namjerava povući iz glazbe i pričala je o brojnim traumama koje je proživjela tijekom nekoliko zadnjih godina, a koje su ostavile veliki trag na nju i dijelom su dovele do ove odluke. Rekla je kako je nakon gubitka bebe u šestom mjesecu trudnoće, prije 13 godina, izgubila svoj duhovni balans i nije ga uspjela vratiti, a to nije bila jedina situacija koja je utjecala na njezino mentalno zdravlje.

- Ljudi bi mogli pomisliti da se povlačim, ali gotova sam s bivanjem na prvoj crti. Doživjela sam gubitak sina, incident s uhođenjem i seksualni napad, a pritom sam se osjećala kao da izlazim iz vlastitog tijela i mislim da se nikad neću uspjeti oporaviti - istaknula je u razgovoru Lily. Traumatično je za nju bilo i kada ju je neko vrijeme uhodio opsjednuti obožavatelj koji je provalio u njezinu kuću dok su Lily i njezine kćeri spavale. Policija je kasnije istragom otkrila kako je to bio Alex Gray, koji je kasnije osuđen i pritvoren.

Lily Allen je već i ranije govorila o tome kako je bila i žrtva seksualnog napada i zlostavljanja i to od strane jedne osobe iz diskografske industrije koja ju je seksualno napastovala u hotelskoj sobi dok je zaspala nakon zabave. U razgovoru za Hunger pričala je i o svojoj ovisnosti o drogi te o tome kako je već duže vrijeme čista i ne uzima nikakve supstance. Allen je također govorio o suočavanju sa svojim problemima zlouporabe supstanci.

- Ethel je imala sedam godina, a Marnie šest godina kad sam prestala s drogom, a mnogo toga se dogodilo prije zbog čega sam često posezala za drogom - istaknula je glazbenica. U zadnje vrijeme svoj fokus je stavila na glumu i objasnila je što ju je dovelo do te odluke. - Kazalište i igranje pred velikom publikom podižu adrenalin i osjećam se živo dok sam na pozornici - rekla je Lily i dodala kako ovo nije konačan oproštaj od glazbe.

- Ne kažem da više nikad neću stvarati glazbu. Ali s glumom, posebice kazalištem, nešto se istinito događa u meni, a kada pišem glazbu i pjesme, razmišljam samo o tome kako će je ljudi prihvatiti - rekla je. Lily je od 2020. godine u braku s glumcem Davidom Harbourom s kojim je uoči njihovog vjenčanja u Las Vegasu odmarala na našoj obali.

