Koja je, prema vašemu mišljenju, najbolja TV serija u proteklih 25 godina? Glasujte u anketi

Svijet TV serija proteklih je godina eksplodirao, a često su produkcijom i glumačkim imenima televizijska ostvarenja i bolja od filmskih. Stoga je zaista bilo teško izabrati popis od 25 najboljih serija koje su imale premijeru od 1999. godine, a na vama je da izaberete najbolju. Serije donosimo nasumičnim redom, a vi ćete izabrati najbolje.

1. Momci s Madisona

Foto: Promo

Serija "Momci s Madisona" radnjom je smještena u šezdesete godine prošlog stoljeća u izmišljenoj marketinškoj agenciji "Sterling Cooper" koja se nalazi u Aveniji Madison u New Yorku, a kasnije u novoosnovanoj tvrtki "Sterling Cooper Draper Pryce". Glavni likovi i okosnica serije su Don Draper (Jon Hamm), direktor kreativnog marketinškog odjela u tvrtki "Sterling Cooper" i jedan od osnivača i partnera kasnije tvrtke "Sterling Cooper Draper Pryce" te svi oni koji se nalaze u njegovu privatnom i poslovnom životu. Serija se bavi likovima kao i političkim i društvenim situacijama koje karakteriziraju šezdesete godine prošlog stoljeća u SAD-u.

2. Obitelj Soprano

Foto: Promo

Smještena u New Jersey, gdje je prvotno producirana, serija se vrti oko mafijaša Tonyja Soprana (James Gandolfini) i poteškoća s kojima se suočava kad pokušava izbalansirati česte konfliktne potrebe u svojem obiteljskom životu i kriminalnoj organizaciji kojoj je na čelu. Ostvarivši veliki komercijalni i kritički uspjeh, Obitelj Soprano financijski je najuspješnija serija kabelske televizije u povijesti. Serija je poznata po visokoj razini kvalitete na svim aspektima produkcije, a iznimno je hvaljena za svoje scenarije i izvedbe glavnih glumaca. Zaradila je priznanja kako je na televizijski medij donijela višu razinu umjetničke kvalitete i otvorila put mnogim drugim dramskim serijama koje su slijedile.

3. Nasljeđe

Foto: Promo

Obitelj Roy – Logan (Brian Cox) i njegovo četvero djece – upravlja jednim od najvećih konglomerata medija i zabave na svijetu. Serija „Nasljeđe“ prati njihove živote dok razmišljaju o tome što ih čeka u budućnosti kada se njihov ostarjeli otac počne povlačiti iz tvrtke. Logan je izvršni direktor Waystar RoyCo, vrlo uspješnog medijskog konglomerata. Svaka sličnost s Rupertom Murdochom više je nego očigledna.

4. Žica

Foto: Promo

Iako nikad nije doživjela veliki komercijalni uspjeh niti osvojila neku veliku televizijsku nagradu, mnogi kritičari seriju "Žica" smatraju najboljom televizijskom serijom svih vremena i jednim od najboljih primjera fikcije 2000-tih godina. Najjačom i najistaknutijom karakteristikom serije smatra se njezin izrazito realan portret urbanog života, ljudskih ambicija i dubokog i potresnog istraživanja društvenih i političkih tema.

5. Nazovi Saula

Foto: Promo

Spin-off popularne serije "Breaking Bad" govori o pustolovinama lukavog odvjetnika Saula Goodmana (Bob Odenkirk) i to prije nego što je postao odvjetnik Waltera Whitea (Bryan Cranston), glavnog junaka serije "Breaking Bad".

6. Amerikanci

Foto: Promo

Radnja vrhunskog špijunskog trilera "Amerikanci" odvija se nakon inauguracije predsjednika Ronalda Reagana, koja je bila u siječnju 1981. godine, a završava u prosincu 1987., netom prije potpisivanja Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa između čelnika Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Seriju je osmislio Joe Weisberg za TV mrežu FX čija se radnja, kako je navedeno, zbiva u vrijeme Hladnog rata, a prati priču o Elizabeth ( Keri Russell ) i Philipu Jenningsu ( Matthew Rhys ), KGB-ovim špijunima koji se predstavljaju kao prosječan američki bračni par. Paralelno sa životima ove lažne američke obitelji te zbivanjima vezanima uz Stana Beemana ( Noah Emmerich ), agenta FBI-a koji radi u protuobavještajnoj službi, serija gledatelje vodi kroz sukob ureda FBI-a i KGB Rezidenture, prateći viđenja obiju strana.

7. Atlanta

Foto: Promo

Radnja serije vrti se oko dvojice rođaka koji se pokušavaju probiti na glazbenoj rap sceni Atlante u nadi da će tako popraviti svoje živote i živote svojih obitelji. Glavni junak je Earn (Donald Glover) koji pokušava ponovno zadobiti povjerenje svoje bivše djevojke (ujedno i majke njegove kćeri), svojih roditelja i svog rođaka, rappera čije je umjetničko ime "Paper Boi". Napustivši sveučilište Princeton, Earn nema novca niti doma pa noći provodi ili kod svoje djevojke ili kod roditelja. Međutim, nakon što shvati da se njegov rođak nalazi na rubu da postane slavan, on očajnički pokušava ponovno s njim obnoviti odnos kako bi na noge postavio svoj život i život svoje kćeri, Lotti.

8. Breaking Bad

Foto: Promo

U seriji koja je po mnogima jedna od najboljih svih vremena, sve se vrti oko Waltera Whitea (Bryan Cranston), profesora kemije u srednjoj školi kojem je dijagnosticiran neoperabilni rak pluća. Zajedno sa svojim bivšim učenikom Jessejem Pinkmanom (Aaron Paul), White se okreće svijetu kriminala proizvodeći i prodajući kristalizirani metamfetamin, a sve kako bi osigurao financijsku budućnost svoje obitelji prije vlastite smrti. Izvorni je naslov serije Breaking Bad proizašao iz južnjačkog govornog izraza koji znači raise hell (u slobodnom prijevodu "uzburkati pakao").

9. Deadwood

Foto: Promo

Serija Deadwood izdvaja se iz sličnih proizvoda surovim realizmom i inventivnim pričama koje tradicionalnu temu Divljeg zapada okreću u posve nov prikaz života u Americi u 19. stoljeću. U doba pljačke i pohlepe najunosnija zlatna groznica u američkoj povijesti privlači mnoge probisvijete u odmetničko naselje u kojemu sve i svi imaju cijenu.

10. Parkovi i rekreacija

Foto: Promo

Pratimo Leslie Knope, birokratkinju srednje razine u Odjelu za parkove i rekreaciju gradića Pawneeja u Indiani dok pokušava uljepšati grad i napredovati u političkoj karijeri s pomoću urnebesno banalnog svijeta lokalne uprave. Priče iz serije ispričane su kao dokumentarni film, a čini se da likovi iznose svoje mišljenje o temi o kojoj se raspravlja.

11. Igra prijestolja

Foto: Promo

Radnjom smještena na izmišljene kontinente Westerosa i Essosa, Igra prijestolja uz pozamašnu glumačku postavu prati nekoliko zapleta od kojih se tri priče smatraju glavnima. Prva se fokusira na željezno prijestolje sedam kraljevina Westerosa i prati isprepletenu mrežu savezništava i suparništava plemenitih obitelji (kuća) koje se bore kako bi zasjele na prijestolje ili kako bi osigurale vlastitu nezavisnost. Središte druge priče fokusirano je na posljednjeg potomka velike dinastije, prognanog (izbjeglog pred ubojicama) u djetinjstvu koji se sada skriva i nastoji svojoj dinastiji vratiti prijestolje. Dugogodišnje bratstvo kojem je povjerena obrana prijestolja protiv drevnog neprijatelja i legendarnih stvorenja koja žive daleko na sjeveru te nadolazeća zima koja prijeti svim stanovnicima oba kontinenta glavna su okosnica treće priče serije. Kroz "moralno otuđene" likove, serija se bavi pitanjima hijerarhije, religije, odanosti, korupcije, građanskog rata, zločina i kazne.

12. Černobil

Foto: Promo

Petodijelna miniserija dramatizira priču o nuklearnoj nesreći 1986. godine, jednoj od najgorih katastrofa u povijesti čovjeka,i hrabrim muškarcima i ženama koji su se žrtvovali kako bi spasili Europu od nezamislive katastrofe.

13. Združena braća

Foto: Promo

Združena braća detaljno prati stvarne pothvate satnije E tijekom Drugoga svjetskog rata kroz 10 epizoda, počevši od padobranske obuke u kampu Toccoa pa sve do kapitulacije Njemačke. U prvom su planu iskustva poručnika Richarda Wintersa kroz koja prolazi dok pokušava svoju satniju održati sigurnom i na okupu. Iako u seriji glumi vrlo brojna glumačka postava, svaka se od 10 epizoda uglavnom fokusira na jednoga člana satnije i na njihove akcije tijekom određenih operacija (npr. u bitki za Bastogne ili Operaciji "Market Garden"). Budući da je serija zasnovana na stvarnim događajima, sudbina je likova jednaka sudbini stvarnih članova satnije E. Brojni likovi ili poginu ili budu ranjeni, zbog čega neki budu poslani kući, a neki napuste bolnicu kako bi se ponovno pridružili suborcima na bojištu. Sva su ova iskustva i moralne, psihičke i fizičke prepreke koje vojnici moraju svladati ključne za seriju.

14. Kruna

Foto: Promo

Serija o britanskoj kraljevskoj obitelji se sastoji od šest sezona, u rasponu od gotovo šest desetljeća, počevši malo prije vjenčanja princeze Elizabete i Philipa Mountbattena 1947., a završavajući vjenčanjem princa Charlesa i Camille Parker Bowles 2005. godine. Glavna glumačka postava serije mijenjala se svake dvije sezone; Elizabetu je, primjerice, u prvoj i drugoj sezoni glumila Claire Foy, u trećoj i četvrtoj Olivia Colman, a u petoj i šestoj Imelda Staunton.

15. Izgubljeni

Foto: Promo

Serija prati živote različitih skupina i ljudi, ponajprije preživjele putnike avionske nesreće (let Sydney-Los Angeles) koji su se srušili na misteriozni tropski otok negdje u Južnom Pacifiku. Svaka epizoda karakteristična je po tome što prati određen lik serije u dvije odvojene radnje: radnju koja se događa na otoku i radnju koja se događa u nekom drugom vremenu (prije dolaska na otok, nakon odlaska s otoka ili na samom otoku u nekom drugom vremenu), a koja je značajna za karakterizaciju lika.

16. Pravi detektiv

Foto: Promo

Svaka sezona serije strukturirana je kao zasebna priča koja sadržava pozamašan glumački ansambl te različite likove i mjesta odvijanja radnje. Prva sezona pobrala je gotovo univerzalne hvalospjeve kritičara te bila jedan od najgledanijih programa HBO-a. Osvojila je i bila nominirana za mnogobrojne nagrade i priznanja, poglavito u glumačkim, fotografskim, scenarističkim i redateljskim kategorijama. Druga sezona nešto je slabije prošla kod kritike, premda se i dalje nalazila u vrhu gledanosti. NA HBO-u je upravo u tijeku četvrta sezona serije u kojoj glavnu ulogu igra Jodie Foster.

17. U uredu (UK)

Foto: Promo

Radnja serije smještena je u industrijski gradić Slough u Engleskoj, u maloj podružnici izmišljene tvrtke za prodaju papira Wernham-Hogg, u kojoj (u seriji nikad viđena) BBC-jeva ekipa snima dokumentarac o uredskom životu. Glava ureda jest David Brent (glumi ga Ricky Gervais) čiji česti pokušaji da bude simpatičan svojim zaposlenicima gotovo uvijek rezultiraju iznimno neugodnim situacijama. Davidove karakterne mane, koje se svode na brojne verbalne gafove, nesvjestan rasizam, seksizam i brojne druge društvene neprilagođenosti, autori serije koriste kao humornu osnovu. Premda je imala samo dvije sezone, doživjela je kultni status, a kasnije i američki remake.

18. Dolina sreće

Foto: Promo

Catherine Cawood (Sarah Lancashire) policijska je narednica u gradiću punom alkoholičara, ovisnika i tinejdžerske trudnoće. Naizgled miran život uzburkan je nakon što muškarca za kojeg misli da je odgovoran za smrt njezine kćeri, Tommyja Leeja Roycea (James Norton), puste iz zatvora. Catherine vjeruje da je samo pitanje vremena kada će naći novu žrtvu. Istodobno knjigovođa Kevin Weatherill (Steve Pemberton) ne osjeća se ispunjeno u svom životu i traži povišicu koju ne dobije. Očajan jer ne može ispuniti svoje ciljeve odluči za pomoć pitati lokalnog kriminalca koji mu predloži otmicu šefove kćeri. Sve krene po krivu kad se uključi Tommy. U glavnoj ulozi policajke Cawood gledamo Sarah Lancashire koja je bila nominirana za više nagrada, a serija je 2015. godine osvojila BAFTA-u za najbolju dramsku seriju.

19. Domovina

Foto: Promo

U seriji su glavne uloge ostvarili Claire Danes kao Carrie Mathison, agentica CIA-e i Damian Lewis kao Nicholas Brody, američki marinac. Radnja serije vrti se oko uvjerenja agentice Mathison da je narednik Brody, kojeg je Al-Qaeda držala u zatočeništvu punih osam godina kao ratnog zarobljenika, prešao na njihovu stranu i sada predstavlja opasnu prijetnju SAD-u. Shvativši da će biti gotovo nemoguće uvjeriti svog šefa da započne pratiti Brodyja, Carrie zatraži pomoć od jedine osobe kojoj može vjerovati – Saula Berensona. Njih dvoje morat će raditi zajedno kako bi detaljno istražili Brodyja i spriječili još jedan teroristički napad na američkom tlu.

20. Louie

Foto: Promo

Louie je razvedeni stand-up komičar i otac dvije kćeri. Serija prati njegov svakodnevni život u kojem se bori s ljubavnim problemima kroz humoristične situacije. U glavnoj ulozi je Louis C.K., jedan od najboljih stand-up komičara današnjice.

21. Bez oduševljenja molim

Foto: Promo

Nakon završetka snimanja Seinfelda David snima 1999. za postaju HBO jednosatni mockumentary (dokumentarac s izmišljenom duhovitom radnjom) pod nazivom "Larry David: Curb Your Enthusiasm". Prvotno je zamišljeno da to bude jedina epizoda, ali zbog dobre prihvaćenosti ipak je krajem 2000. prikazana 1. epizoda serijala – "The Pants Tent". U seriji David glumi karikiranu verziju samoga sebe, poluumirovljenog scenarista Seinfelda koji je zaradio hrpu para i nema više ništa ozbiljno raditi već upada u vrtlog nevjerojatnih i vrlo neugodnih društvenih situacija. Serija je specifična po tome što ne postoji striktni scenarij nego je radnja načelno poznata, a dijalozi su djelo i nadahnuće poznatih glumaca – komičara na setu.

22. Twin Peaks: Povratak

Foto: Promo

Nakon 25 godina 2017. godine vratila se jedna od najboljih serija svih vremena i dobili smo točno ono što smo i mislili – a to je da očekujemo neočekivano. Lynch je ponovno ušao u povijest televizije epizodama koje nemaju uobičajenu narativnu strukturu, eksplodiraju poput atomske bombe u 18 dijelova, no na kraju se sve sklopi u ledeni krik Laure Palmer koji nam još odzvanja u glavama.

23. Stranger Things

Foto: Promo

Radnjom smještena u izmišljeni gradić Hawkins u državi Indiana tijekom 80-ih godina 20. stoljeća, prva sezona serije fokusirana je na istragu oko nestanka mladog dječaka te nadnaravnih događaja koji se događaju u i oko gradića kao i na djevojčicu psihokinetičkih sposobnosti. Serija je pobrala kritičarske hvalospjeve za karakterizaciju likova, ritam, atmosferu, glumu, soundtrack, režiju, scenarij te posvetu filmovima iz 80-ih.

24. 24

Foto: Promo

Glavnu ulogu ostvario je Kiefer Sutherland kao protuteroristički agent Jack Bauer koji radi za izmišljenu agenciju PTP (Protuteroristička postrojba). Svaka sezona serije sastoji se od 24 epizode koje pokrivaju 24 sata u životu agenta Bauera, koristeći stvarno vrijeme kako bi ispričale fabulu. Ovo je mnogima i bila prva serija koju su bingeali, jer jednostavno – ne možete prestati gledati.

25. Crno zrcalo

Foto: Promo

Nevjerojatne priče isprepleću se u ovoj čudesnoj seriji koja razotkriva najgore ljudske osobine, najveće inovacije i još puno toga. Izvorni engleski naziv "Black Mirror" naziv je za trenutak kada se ugasi televizijski ekran i on se zacrni na djelić sekunde prije samog gašenja. Kreator Charlie Brooker iza svake je sezone gledateljima ostavio niz pitanja, ali i moralnih dilema.