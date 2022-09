Kim Kardashian promijenila izgled i iznenadila fanove: 'Što se dogodilo s njezinim grudima?'

Obožavatelji Kim Kardashian primijetili su kako je reality zvijezda promijenila izgled. Nakon što je smršavjela, čini se kako je Kim uklonila i implantate u grudima. Naime, Kardashian je prošlog tjedna gostovala u Late Late Showu Jamesa Cordena, a po riječima gledatelja, grudi su joj izgledale manje.

Tune in to @latelateshow tonight at 12:37/11:37c on CBS @JKCorden 🤍 #LateLateShow pic.twitter.com/DLr6jNtU3b

- Njezine grudi izgledaju puno manje sada - komentirali su obožavatelji na Twitteru.

- Što se dogodilo njezinim grudima? - pitali su se fanovi.

can’t wait for you guys to see #TheKardashians season 2.



🤍 this tweet for weekly reminders from @kardashianshulu and don't miss the premiere september 22 on hulu. pic.twitter.com/nRDeDMnqAm