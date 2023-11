Kim Kardashian priznala da joj kći prodaje limunadu za 2 dolara: Ona je 'muškarac i tajkun godine'

Poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian osvanula je na naslovnici GQ-ova 28. izdanja - Muškarci godine. Upravo zbog njezine poduzetničke moći časopis ju je proglasio i mogulom godine. Inače, Kimberly Noel Kardashian, bolje poznata samo kao Kim odsad nosi titulu 'tajkuna godine' baš kao i 'muškarca godine'. Ovu je titulu posvetila svom ocu, pokojnom losangeleškom odvjetniku Robertu Kardashianu. Ovim editorijalom pretvorila se u muškarca i snimila dosad nešto neviđeno te ujedno i dobila titulu kojom joj korporativna Amerika skida kapu zbog poduzetničkih postignuća. Ova 43-godišnjakinja suvlasnica je tvrtke Skims koja je osnovana 2019., a koja danas vrijedi gotovo četiri milijarde dolara. Osim toga, pokrenula je i dvije unosne kozmetičke linije, nekoliko parfema, energetsko piće, zatvoreni investicijski fond pa čak i mobilnu igru.



Može se pohvaliti i time što je pokrenula i mušku liniju Skims, čime je sklopila unosan posao s NBA ligom. Upravo to znači da Skims za muškarce postaje službeno donje rublje američkih košarkaških zvijezda, a mnogi su komentirali da je tim potezom dotaknula sami vrh. U razgovoru za GQ prisjetila se dana kad je bila klinka i penjala se uz policu popunjenog ormara svog oca. Polica je popustila, a Kim se probudila u bolnici s potresom mozga. Kada je ozdravila, nije posustajala u tome da do kraja istraži očev ormar i izvlačiti njegovu odjeću te je isprobavati. U poslovnom je svijetu prati stigma da je žena koja se ničeg ne boji, pa se tako i poigrala s idejom da se za spomenuti hvaljeni časopis i fotografira u muškom izdanju. No iako je odjenula odijelo i košulju, uspjela je izgledati sasvim zavodljivo i ženstveno.

Za ovaj muški magazin osvrnula se i na to da je još kao tinejdžerica radila u trgovini s odjećom imena 'Body'. Iako je njezin otac, koji je preminuo prije 30 godina, bio imućan, htio je svoju djecu naučiti zarađivati novac. Zato je Kim, dok je radila u butiku, odlučila pokrenuti posao preprodaje odjeće na stranici eBay. Otac joj je dopustio da koristi njegovu kreditnu karticu za pokretanje vlastitog posla, ali morala je brzo vratiti dug s kamatom. - Radila bih na poslu cijeli dan i dala mu svu svoju plaću - kazala je atraktivna Kim. Danas je zahvaljujući ocu i svemu što je naučio prenosi i na svoje četvero djece. Njezina najstarija kći North (10) vikende provodi na kraju njihove ulice. - Ogroman vrč i puni limunadom, stavlja ga na svoja kolica i spušta se na svoje malo, prodajno mjesto. Ima mali stol i stolice, čak i ventilator kako bi se ohladila kad je doista jako vruće. Ostaje tamo satima. Njeni prijatelji joj pomažu prodavati, pa dijeli novac s njima. Ako se na štandu zaustavi nepoznata osoba, naplatit će joj samo 2 dolara za limunadu. Ali ako vas poznaje, potpuno će vas 'oderati'. Nazivaju me prijatelji i pričaju da im je naplatila 20 dolara za čašu limunadu. Uzme im novčanicu od 20 dolara i kaže da nema sitnog - simpatično je kazala popularna Kim.



Osim toga, dodala je i da se trudi da njezina djeca žive što normalnije i uobičajenije pa zato i žive u kvartu u kojemu djeca mogu bezbrižno voziti bicikle od svog doma do kuća prijatelja. Također, svjesna je činjenice da stanuju u privilegiranom i luksuznom dijelu Los Angelesa sa zaštitarima na ulazu. Rekla je i da je naporno radila kako bi obitelji mogla priuštiti osjećaj sigurnosti. - Razumijem da to nije normalan život. Nikada nećemo imati normalan obiteljski život bez obzira na sve. Kao roditelj, želim ih zaštititi koliko god mogu - zaključila je Kim Kardashian.

