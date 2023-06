Kim Catrall je pristala na povratak u 'I tek tako', ali samo uz ova dva uvjeta

Lik Samanthe Jones vratit će se na kratko u novu sezonu serije "And Just Like That", (I tek tako), nastavak legendarnog "Seks i grada", a glumica Kim Catrall (66) na to je pristala samo uz dva uvjeta.

Page Six doznao je da je Catrall zahtijevala da ne snima s bivšim kolegicama, Sarom Jessicom Parker, Kristin Davis i Cynthijom Nixon. A sve zbog njihove svađe, posebice sa Sarah Jessicom Parker. Uz to, tražila je da na setu ne bude s redateljem Michael Patrick Kingom, koji je inače vrlo blizak sa Sarom Jessicom Parker.

"Kim je imala dva uvjeta, da ne glumi ni s jednom od bivših kolegica te da ne vidi Michaela Patricka Kinga", kazao je izvor.

Samantha će se, kako je najavljeno, pojaviti u zadnjoj epizodi druge sezone, u kojoj obavlja telefonski razgovor s Carrie Bradshaw.

U prvoj sezoni "And Just Like That" spomenuli su Samanthu više puta te su tako otkrili da sada živi u Londonu te da se posvađala s Carrie nakon što ona više nije željela da Samantha bude njezina publicistica. Carrie se u nekoliko navrata čula sa Samanthom, koja je Carrie poslala cvijeće nakon što je Faca preminuo, a razmijenile su i nekoliko SMS poruka.

Podsjetimo, Catrall je već neko vrijeme u javnoj svađi sa Sarom Jessicom Parker, ali i ostalim kolegicama, iako njih nikada javno nije prozvala. – Jesmo li prijateljice? Ne, mi smo profesionalne glumice. I imamo potpuno odvojene privatne živote – otkrila je 2008. Kim Cattrall na setu snimanja prvog filma. Tada je ponovno postavila pitanje jednake zarade, a zasmetalo joj je i što je Jessica Parker imenovana izvršnom producenticom. Sarah je pokušala održati prijateljske odnose, no Kim je bila povrijeđena pa zbog toga na setu snimanja drugog filma nisu ni razgovarale.

– Nije riječ o novcu ni o nečemu određenom, nego je to moja jasna odluka da dovršim jedno poglavlje svog života i krenem dalje. Nikada nisam izigravala divu ni imala posebne prohtjeve, a iskreno mislim da su producenti filma, pogotovo Sarah Jessica Parker, mogli biti ljubazniji i malo više obazrivi prema nama ostalima, barem nas nazvati, pitati kako smo i što radimo – kazala je Cattrall i time dala do znanja da ne namjerava prihvatiti nikakve pomirljive riječi. Tek godinama kasnije Parker je otkrila što misli o cijeloj situaciji. Rekla je da ona nije u svađi s kolegicom i osvrnula se na glasine da joj je poslala poklone kako bi izgladila situaciju.

– Ne moram Kim slati nikakve poklone jer nikada nisam ništa napravila, dok je ona odlučila puno toga reći, ali to je ljepota života u demokraciji – izjasnila se glumica. Kim rado i dalje prihvaća uloge u serijama, a napisala je i nekoliko knjiga.

