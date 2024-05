Kelly Rowland sukobila se sa zaštitarkom u Cannesu, fanovi tvrde: 'Trebali bi je otpustiti'

Ovog svibnja održava se 77. po redu filmski festival u Cannesu, uz Oscare najveća priredba sedme umjetnosti na svijetu. Kao i uvijek, najveće svjetske zvijezde ne propuštaju priliku prošetati famoznim crvenim tepihom i pokazati raskošne kreacije. Jedna od njih je američka pjevačica i glumica Kelly Rowland (43), koja je sinoć prisustvovala premijeri francusko-talijanskog filma 'Marcello Mio'. Umjesto da komentiraju njezin zanosan izgled, fanovima je pozornost privukla jedna druga stvar.

Naime, bivša pjevačica grupe Destiny's Child na stepenicama crvenog tepiha posvađala se s članicom osiguranja. Nemila scena dogodila se dok je Rowland pozirala fotografima i mahala prisutnima, a potom se uz pratnju zaštitarke zaputila prema filmskoj dvorani. Međutim, u jednom trenutku Kelly se vidno uznemirila i verbalno sukobila sa ženom, pri čemu je gestikulirala prstom i vikala. Videozapis ove situacije ubrzo se proširio društvenim mrežama.

It was very clear Kelly Rowland was trying to take photos and they were rushing her then that security guard stepped on her dress and Kelly tried to correct her nicely and the security guard decided to be rude and Kelly said “Don’t talk to me like that” pic.twitter.com/cXnuXH6oZK