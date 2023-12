Kći Milana Štrljića je u bolnici i čeka operaciju nakon nezgode koju je doživjela na snimanju

OTVORILA DUŠU

Ava Karabatić iskreno progovorila o borbi s alkoholom: 'Spasili su mi život u zadnji čas'

Kazala je da je dvije godine svaki dan popila po šest do sedam “bombica” žestokog alkohola. “U početku su to bile prigode, čaša vina, to mi nije škodilo. Ali kad sam se vratila u Split, zavukla sam se u svoju priču i krenulo je sve naopako jer sam imala previše slobodnog vremena. To bi bila boca žestice na dan. Točno pet mjeseci sam trijezna, nisam okusila kap alkohola, svaki dan mi je Božić.”, rekla je Ava