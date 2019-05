Kći Katja već prepoznaje neke političare na TV-u, ali i Mislava Bagu

Na Novoj TV u redakciji informativnog programa znanje i iskustvo Sabina Tandara Knezović gradi od svojih studentskih dana. Gledatelji njene intervjue s političarima dobro pamte jer Sabina nikada ne odustaje od odgovora koji su od važnosti za javnost.

Uporna je, ali nenametljiva u razgovorima s političarima, a kako joj uspijeva od sugovornika uvijek izvući zanimljive odgovore, pitamo Sabinu na početku našeg razgovora u kojem smo pričali i o obitelji, putovanjima i najdražim trenucima karijere.

– Ključ svakog dobrog intervjua je – ne držati se slijepo napisanih pitanja nego slušati sugovornika što govori. Naravno da je važna priprema jer morate jako dobro baratati temama ako želite ući u raspravu sa sugovornikom i iz njega izvući odgovore i na ona najteža pitanja. Moram priznati da mi to nije problem jer svakodnevno pratim rad Vlade i Sabora. Nema manje dragih sugovornika, ima samo onih zahtjevnijih i manje zahtjevnih – odgovara nam Sabina. Informativa joj je u krvi i otkako se bavi novinarstvom znala je da je samo to zanima. No, da će se baviti novinarstvom, kao 18– godišnjakinja nije imala pojma.



– Oduvijek me jedino zanimao informativni program. Točnije – politika! Vrlo brzo su i urednici prepoznali te moje afinitete i slali me snimati političke događaje. I, evo, gotovo 15 godina kasnije i dalje aktivno pratim rad Vlade i parlamentarnih stranaka kao i Ured predsjednice – kaže i prisjeća se svog prvog odabira fakulteta, od kojeg je brzo odustala:

– Fakultet političkih znanosti uopće nije bio moja prva opcija. S 18 godina nisam baš potpuno bila sigurna što želim od života. Napravila sam grešku i zbog društva upisala Pravni fakultet. Brzo sam tu grešku ispravila i prebacila se na Fakultet političkih znanosti koji sam jako zavoljela. Ništa mi nije bilo teško. Sudjelovala sam u brojnim fakultetskim projektima, imala super ocjene, dobila sam rektorovu nagradu. Promjenom fakulteta sve je krenulo baš onako kako sam htjela. Kao student počela sam raditi na Novoj i dandanas – tu sam!



Novinarsku snalažljivost Sabina pokazuje od početka svoje novinarske karijere, a najbolje to pokazuje njen prvi veći novinarski zadatak.

– Prvi veći novinarski zadatak neću nikada zaboraviti. Poslana sam na simpozij koji je okupio doktore iz zemlje i svijeta. Cilj je bio dobiti izjavu jednog našeg vrlo poznatog liječnika koji je tada bio osumnjičen za nezakonite radnje. Medije je izbjegavao. No uspjela sam uvjeriti organizatore da sam zainteresirana isključivo za kongres. Kada je dotični liječnik stao pred kamere, naravno da sam pitala za aferu koja je tada potresala javnost i dobila ekskluzivu! Nezaboravno je bilo i prvo snimanje tadašnjeg predsjednika Mesića. Imala sam jaku tremu i neprospavanu noć iza sebe – govori nam Sabina o novinarskim počecima. Svaki novinarski teren za nju ima posebne čari, ali Afganistan je definitivno teren za pamćenje i životno iskustvo, ističe.

– Pet dana s pancirkom i kacigom, dakle u vojničkim uvjetima, nije baš moja svakodnevica. Jako volim putovati i istraživati zemlje koje se znatno razlikuju od Hrvatske. Osim Afganistana, uvijek ću izdvojiti i odlazak u Kazahstan, Izrael, Azerbajdžan ali i Katar. To je najljepša strana posla. Obožavam putovati i vesele me takvi tereni – veli i kaže kako na terenima uvijek ima i dosta smijeha i zanimljivih situacija i anegdota od kojih izdvaja jednu.



– Kad smo kolega snimatelj Kiš i ja pratili predsjednika na službenom putovanju u Katar – on je zaboravio od kuće ponijeti odijelo. I onda je lijepo na televiziji spario svoju veličinu. Uzeo je hlače od Bage, a sako od Kopljara. A kad smo došli u Katar, shvatio je da nema ni cipele. Onda je na to raspareno odijelo na kraju u emirovu velebnu palaču obuo tenisice. Prizor za pamćenje. Naravno da sam ga slikala i poslala kolegama – kroz smijeh se prisjeća. Gotovo da nema političara i dužnosnika s naše političke scene kojeg Sabina nije intervjuirala, a priznaje da bi joj veliki izazov bio razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Godinama već prati Vladu i Ured predsjednika pa pitamo Sabinu jesu li s vremenom naši premijeri i predsjednici postali otvoreniji prema medijima?

– Moram priznati da, što se tiče neke otvorenosti, ne vidim neku razliku kroz sve ove godine koliko pratim politiku. No možemo govoriti o njihovoj dostupnosti medijima. A to ovisi isključivo o njihovim karakterima. Primjerice, gotovo svi su premijeri bili pristupačni za izjave. A o tom potom koliko iz tih izjava i dobijemo tražene odgovore! Predsjednica je pak puno zatvorenija od svojih prethodnika – ističe.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL



S obzirom na to da je televizijsko lice, komunikacija s gledateljima je neminovna, a reakcije gledatelja su različite. – Jedni vole i cijene moj rad, ali ima i onih koji se ljute kad isprovociram nekog “njihova” političara. Uglavnom izbjegavam čitati kritike, no smatram da svatko ima pravo na svoje mišljenje. Na ulici ima onih koji me sramežljivo gledaju, ima onih koji nemaju pojma tko sam, onih koji mi čestitaju, onih koji mi udjele pokoju lekciju, ali i onih koji misle da me znaju odnekud, a ne znaju otkud – govori nam reporterka i novinarka Nove TV.

Uskladiti obiteljske obveze i reporterski posao, pogotovo otkako je prije dvije godine postala mama, za Sabinu je pravi izazov, ali ne i nemoguća misija.

– Jako je teško s poslom političkog reportera uskladiti majčinstvo. Sretna sam jer uskaču suprug Andrija, koji isto ima zahtjevan posao jer je odvjetnik, ali i roditelji. Da oni ne mogu, ta bi cijela priča bila puno kompliciranija. I zato sam im beskrajno zahvalna jer sam ja mirna – kaže. Kći Katija je prepoznaje na televiziji, a njene reakcije na maminu pojavu su zanimljive.

– Katija me prepoznaje na televiziji. A reakcija je ovisna o tome ljuti li se na mene ili ne. A ljutnja je obično povezana s time što me često nema doma. A kao pravo dijete političkog novinara prepoznaje već i neke od političara. Ali i Bagu! – kaže Sabina. Sa stresom se tijekom godina naučila nositi i više se na njega ne obazire previše, ali ima i svoje metode opuštanja.



– Kad dođe do one kritične točke, kad se puno toga nakupi, opušta me i jako veseli dobar šoping, masaža, ali i nepopravljiv sam spavalica. Nema veće sreće kad ne moram ujutro rano ustati. Nisam osoba koja na van pokazuje nervozu. Uglavnom sve držim u sebi – otkriva. Za kraj daje savjet svim mladima koji se žele upustiti u avanturu zvanu novinarstvo: – Ovaj posao, da bi dobro radio, moraš ne voljeti, nego obožavati. Dati sto posto sebe. Ako pratiš politiku, pomiriti se s tim da slobodnog vremena nemaš puno. Zaboraviti petke i svetke, potrebno je uvijek pratiti što se događa. Biti uvijek objektivan, ne posustajati pod pritiscima i ići do kraja. Ovaj posao postaje stil života! To je ritam koji ti se uvuče pod kožu.

