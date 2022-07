promijenio je imidž

Kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića pozirala s ocem, biste li ga prepoznali na ovoj fotografiji?

Ellu je publika upoznala kada je 2021. godine debitirala na Dori s pjesmom 'Come this way', koju je sama napisala, a ove godine na istom se natjecanju pojavila s pjesmom 'If you go away', koja je također autorska. Velika podrška joj je i otac Tihomir Orešković.