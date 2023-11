Karte za koncert Aleksandre Prijović su rasprodane, a preprodavači ih prodaju po ovim cijenama

Zagreb još samo jedan dan odvaja od koncerta o kojem se govori već neko vrijeme. Naime, regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) u petak će održati svoj prvi koncert u zagrebačkoj Areni. Aleksandra će u ovoj dvorani pjevati pet večeri i to u sklopu svoje regionalne turneje imena 'Od istoka do zapada'. Pjevačica u Zagrebu nastupa 1.,2.,3.,4. i 6. prosinca, a karte za ove događaje već su rasprodane.

No, karte, dan uoči koncerta, neki još preprodaju preko različitih internetskih oglasnika. Na stranici Njuškalo.hr karte se mogu kupiti za neke od njezinih koncerta, a osim paketa od nekoliko ulaznica, tu su ulaznice i za V.I.P. i fan područje. Cijene ulaznica za tribine kreću se po cijeni od 35 do 70 eura, a za one koji žele biti bliže pjevačici u V.I.P. loži na ovoj se stranici, pak, kreću po cijeni od 130 eura po komadu.

Inače, cijene karata tijekom službene prodaje kretale su se od 25 eura za parter do 130 eura za najskuplja mjesta u VIP ložama. Pa se čini kako preprodavači neće puno zaraditi prodajom ovih karata.

Foto: Njuškalo screenshot

Koncert koji će se održati u petak zakazan je još u svibnju kada je u prva 24 sata prodaje razgrabljeno tri tisuće ulaznica. Krajem srpnja koncert je rasprodan, a organizatori su dodali novi za idući dan 2. prosinca. Početkom listopada rasprodan je i drugi pa je dodan treći za kojeg su karte planule u jedan dan. Istog dana najavljen je i četvrti, a rasprodan je u svega tri dana od puštanja karata u prodaju.

Aleksandra je turneju započela 28. rujna i potom 30. rujna u beogradskoj Štark Areni, potom je pjevala 28., 29. i 30. listopada u sarajevskoj Zetri, a onda ovaj mjesec i 10., 11. i 12. studenog u Nišu, u Studentskom Centru Čair. Nadolazeći koncerti su joj još i u Areni Zagreb, a onda je 22. i 23. prosinca u Tuzli u Dvorani Mejdan.

- Mogu reći kako i dalje ne vjerujem u sve što se događa. Kada je u pitanju Hrvatska i mojih pet koncerata - to je premašilo sva moja očekivanja. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati ovu sreću. Hvala svim ljudima koji su bili i koji će doći na moj koncert. Željela sam i trudila se gdje god da gostujem da moja publika ima isti doživljaj na svakom koncertu - izjavila je Aleksandra nedavno za Grand.rs.

VEZANI ČLANCI

Pjevačica je vlasnica mnogobrojnih hitova, a nedavno se pohvalila vrtoglavom slušanošću. Naime, njen posljednji album 'Devet života' prešao je brojku od 150 milijuna pregleda na YouTubeu.

Dodajmo da pjevačica je rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U žarište javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

VIDEO Alka Vuica objavila da joj je umrla majka: Svi smo tužni i bolni za tobom