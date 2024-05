Karmen i Josip napustili show: 'Čak ni prijateljski odnos nismo uspjeli uspostaviti'

Sociološki eksperiment RTL-a "Brak na prvu" polako dolazi svome kraju, a neki parovi već su napustili eksperiment. Naime, neki su zaključili da im ne ide te otišli, a isti potez sad su povukli i Karmen i Josip. Njih dvoje u show je došlo naknadno, a na početku su među njima postojale neke iskre, no one su brzo nestale. Par nije uspio pronaći zajednički jezik, no na prošloj su ceremoniji odlučili ostati kako bi se družili s drugim sudionicima. Sada ih je pak posjetila stručnjakinja Iva, jer je bila zabrinuta zbog njihovog odnosa te čestih prepirki.

"Kad nešto ne ide – ne ide. Svaka čast Ivi, Saneli i Borisu. Željeli su i mislili najbolje, no nije se dogodilo ono što je trebalo, čak ni prijateljski odnos nismo uspjeli uspostaviti tako da se dogodilo što se dogodilo... To je život'', zaključio je Josip. ''Nismo uspjeli, ne trebamo biti ljuti. Jednostavno nismo funkcionirali'', dodao je i poručio Karmen kako joj želi sve najbolje u životu te da nađe pravog partnera, a iste želje je i Karmen poželjela njemu. ''Ti meni nisi mogao dati što meni treba, niti ja tebi što tebi'', komentirala je Karmen. Josip je priznao kako osjeća da je Karmen sada malo žao, no da je tako trebalo biti. ''Smij se, puno si ljepša kad se smiješ'', poručio je Josip Karmen na rastanku.

GALERIJA Parovi u showu "Brak na prvu"

Podsjetimo, i stručnjakinja Iva je paru savjetovala da napuste show te se prestanu mučiti oko odnosa koji ne funkcionira. „Sam format eksperimenta je gradnja, gradnja nečega. Prvenstveno ljubavi, ali i prijateljski odnos je isto na neki način ljubav, a oni nisu ostvarili tu komunikaciju“, objasnila je Iva.

U epizodi mogli smo vidjeti i jedan par koji je sudjelovao u prošloj sezoni. Radi se o Petri Meštrić i Dariju Crnkoviću koji su imali turbulentan odnos tijekom prošle sezone, a svojim su primjerom željeli dati podršku ovogodišnjim parovima. Njih dvoje posjetili su Klaru i Lovru. "Rado bih da sam ih upoznao s pravom ženom do sebe, a ne s ovom nametnutom", komentirao je Lovre koji im je odmah rekao da se on i njegova supruga nisu jedno za drugo. "To nas podsjeća na nas dvoje", rekla je Petra i nasmijala Darija.

