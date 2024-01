Karizmatični dobročinitelj zaljubljen u nogomet vraća se na filmsko platno

Kad se 2016. godine u kinima pojavio "Deadpool", malo tko je očekivao da će taj film o superjunaku s licem "starog, isušenog avokada" u konačnici napraviti čudesan rezultat na kino blagajnama, stvoriti revoluciju i začeti novu religiju. No, upravo to se dogodilo, a onda se i ponovilo s drugim nastavkom američkog film temeljenog na istoimenom liku iz Marvelovih stripova. Pet godina nakon "Deadpoola 2", treći film u franšizi konačno je u produkciji i, premda se premijera očekuje tijekom ljeta, pa su i detalji zapleta uglavnom još uvijek tajni, već je poznato kako fanove diljem svijeta očekuje susret superheroja epskih razmjera.

Jedan od njih je Wolverine, kojeg će ponovno utjeloviti Hugh Jackman, dok će ulogu Wadea Wilsona, bivšeg operativca i specijalca podvrgnutog opasnom eksperimentu koji mu je dao moć ubrzanog zacjeljivanja, kada postaje poznat kao Deadpool, ponovno odigrati Ryan Reynolds. Svoju popularnost ova trilogija zasigurno može zahvaliti upravo ovom karizmatičnom kanadskom glumcu, a ova uloga stiže nakon što je nedavno napravio kratku pauzu u karijeri, da bi se vratio s čak šest glavnih uloga, među kojima je i "Deadpool".

Dobitnik zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih 2016. može se pohvaliti i titulama koje su mu prišili mediji: najseksi frajera na svijetu, najseksi tate i jednog od najbolje odjevenih muškaraca na svijetu. Beskrajno talentiran, globalno popularan i bezobrazno bogat, pritom slovi i za najljubazniju osobu u Hollywoodu, čovjeka koji za svakoga ima dobru riječ, nikada ne odbija autogram obožavateljima. Već površno poznavanje njegove filmografije otkriva samouvjerenog, uspješnog i duhovitog glumca, međutim, 47-godišnja zvijezda "Deadpoola" u nedavnom intervjuu na CBS-u priznao je da se duboko u sebi bori s tjeskobom, i to veći dio svog života.

Ryan Reynolds rođen je 23. listopada 1976. godine u Vancouveru kao sin majke Tammy, prodavačice, i oca Jima Reynoldsa, radnika u prehrambenoj industriji i bivšeg poluprofesionalnog boksača, kao najmlađi od četvero braće. Ryan je maturirao na Kitsilano Secondary School u rodnom gradu i potom upisao Kwantlen University College u Richmondu, ali je ubrzo odustao od studiranja, obuzet glumom.

Karijeru je započeo u kanadskoj tinejdžerskoj sapunici "Hillside" gdje je tumačio ulogu Billyja Simpsona između 1991. i 1993. godine, no bez zapaženog uspjeha. Nakon toga, igrao je manje uloge u filmu "Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story" i CBS-ovom uratku "In Cold Blood".

Nakon toga, 1998. dobiva ulogu studenta medicine Michaela "Berga" Bergena u seriji "Two Guys and a Girl". Iako serija nije polučila uspjeh, odobrena je druga sezona, a na njoj počinje raditi novi scenarist, Kevin Abbott, koji je prethodno radio na humorističnoj seriji "Roseanne". Serija polučuje manji uspjeh, ali dovoljno da Ryan bude zapažen u svijetu glume. Godine 2001. dobiva ulogu Quigleya u filmu "Finder's Fee", zatim tumači Van Wildera u filmu "Van Wilder", nakon čega slijedi uloga Kevina u kanadskome filmu "Foolproof".

Svjetski uspjeh, međutim, postiže tek ulogom Hannibala Kinga u filmu "Blade: Trojstvo" i Georgea Lutza u MGM-ovom remakeu horrora "The Amityville Horror" iz 1979. godine. Za ove dvije uloge Reynolds je morao proći kroz težak fizički trening. Također, gostovao je u popularnoj seriji "Stažist" gdje je glumio Spencea, školskog prijatelja glavnih likova J.D.-a i Turka.

Gledali smo ga i u filmovima "As u rukavu", "X-Men početak: Wolverine", "Prisila na brak", "Živ zakopan", "Zelena Lanterna", "Sigurna kuća", "R.I.P.D.: Agenti za počivale u miru", "Izvan sebe", "Zločinački um" i naposljetku "Deadpool". Sa svakim od tih filmova njegova slava i popularnost kod publike su dodatno rasli.

Iako se našao na drugom mjestu Forbesove liste najplaćenijih holivudskih glumaca 2020. godine, Reynolds je žudio za projektima izvan filmskog seta. Prvi korak bio je prijelaz u producentske vode, koji se pokazao vrlo uspješnim potezom jer je već u svom debiju u ulozi producenta "Deadpoola" dijelio zaradu od više od 1,5 milijardi dolara!

- Trebalo mi je deset godina da omogućim snimanje "Deadpoola", bio je to pravi pakao. Snimili smo probne snimke, neki bezobrazni gad ih je pustio na internet i to je na kraju omogućilo snimanje filma - opisao je Reynolds. No, ni to mu nije bilo dovoljno. Naime, odnedavno je i jedan od najbogatijih ljudi u filmskoj industriji, i to ne zahvaljujući svojim glumačkim honorarima i tantijemima od filmskih i televizijskih uloga koje su ga proslavile, nego zbog izvanrednog povrata vlastitih investicija u tvrtke koje je uložio.

Prije četiri godine je tako kompanija Aviation Gin, čiji je bio suvlasnik, za 610 milijuna dolara prodana multinacionalki Diageo, a potom je u proljeće prošle godine objavljeno kako su telekomunikacijska tvrtka Mint Mobile, u kojoj je Reynolds posjedovao četvrtinu dionica i bio njezino zaštitno lice, te njezina krovna kompanija Ka'ena Corp., prodani T-Mobileu po cijeni od 1,35 milijardi dolara. Tako se Reynoldsovo osobno bogatstvo preko noći više nego udvostručilo, pa se njegova vrijednost sad procjenjuje na 350 milijuna dolara. "Život je čudan, ponekad i neobjašnjiv, a ja sam nevjerojatno ponosan i zahvalan na svemu što mi pruža. Nisam ni sanjao da ću posjedovati telekomunikacijsku tvrtku, a još manje da ću je prodati T-Mobileu", napisao je Reynolds u svojoj poruci na Twitteru.

Svestran i ambiciozan, ni ovdje se nije zaustavio. Investirao je i u kanadsku tvrtku Wealthsimple za upravljanje imovinom i financijama svojih klijenata, čija se vrijednost procjenjuje na pet milijardi dolara, te softversku kompaniju 1Password, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 6,8 milijardi dolara, a Reynolds je njezino zaštitno lice. Osim navedenog, 47-godišnja filmska zvijezda ulagala je u startupove za dejtanje koji su polučili veliki uspjeh, poput Tindera, OkCupida, Hingea i PlentyOfFisha.

- Većina milenijalaca i pripadnika generacije Z ne zna kako su se dogovarali spojevi prije ovih aplikacija na kojima je sada velika odgovornost i prilika da utječu na društvo. Zbog toga sam spreman zavrnuti rukave i raditi s timom kako bismo osigurali napredak i uspjeh u budućnosti - rekao je Reynolds, koji također posjeduje i vlastitu producentsku te marketinšku agenciju Maximum Effort, k tome je u partnerstvu s glumcem Robom McElhenneyjem u rujnu 2020. godine kupio velški nogometni klub Wrexham AFC.

- O nogometu nisam znao ništa, a sada sam potpuni ovisnik. Ušao sam u posao potpuno opušteno i sada sam se u potpunosti navukao. Polako sam se upoznavao s poslovanjem kluba i angažirao u sve segmente, od administracije do poslovnih sastanaka. Sada organiziram tjedan prema tome kada igra Wrexham - strastveno je opisao Reynolds svoju ulogu u Wrexhamu, koju je, kao i sve ostale poslove, shvatio iznimno ozbiljno. No istina je i kako je razlog za kupovinu kluba, što priznaje glumac, barem djelomično ležao u želji da snimi dokumentarac o ovom petoligašu, usprkos činjenici što je ovaj potez naišao na prosvjede navijača koji su bili zabrinuti što im klub kupuju Amerikanci koji "ne razumiju čak ni pravilo zaleđa". I usprkos protivljenju njegove supruge Blake Lively koja nije bila nimalo sretna što se obiteljski budžet troši na gotovo propali nogometni klub.

Prije no što je otpočeo svoju ljubavnu bajku s ništa manje popularnom glumicom, mišićavi i zgodni div visok čak 188 centimetara bio je otrov za poznate ljepotice. Taj poduži niz uključuje glumicu Rachel Leigh Cook, najpoznatiju po ulozi u filmu "Ona je sve to", i pjevačicu Alanis Morissette, pred koju je Ryan kleknuo 2004. godine, nakon dvije godine veze. No, par se ipak na kraju rastao nakon tri godine, a Alanis je kasnije priznala kako je cijeli album "Flavors of Entanglement" nastao kao produkt njezine tuge nakon prekida, a posebno mu je posvetila pjesmu "Torch".

Ubrzo nakon prekida zaruka, Ryan se počeo viđati s kolegicom Scarlett Johansson, s kojom se i vjenčao svega godinu nakon što su prohodali. No, brak je potrajao samo dvije godine. Scarlett je kasnije otkrila: "Život s još jednim glumcem je veliki izazov, posebno kada je jedna osoba uspješnija od druge. Tu mora postojati razumijevanje o tome kako ćete dijeliti svoje vrijeme, pogotovo kada vam karijere idu u istom smjeru." Ubrzo, početkom 2010. godine, Ryan je ipak upoznao ljubav svog života, 11 godina mlađu Blake Lively, na setu filma "Zelena lanterna".

Brak su sklopili dvije godine kasnije, a prva kći James, koja je ime dobila po njegovom preminulom ocu, stigla je 2014. godine kao kruna ljubavi. Svih ovih godina za supružnike se nije vezao ni jedan skandal, štoviše, Ryan nerijetko u svojim javnim govorima odaje počast supruzi Blake koja čini njegov život boljim. Zajedno su sagradili pravi obiteljski dom, pametnim rukovođenjem biznisa ostvarili značajne prihode, a uspijevaju i odgajati čak četvero djece. Svoju privatnost čuvaju koliko mogu, a tajna njihovog skladnog braka leži i u zdravom humoru, pa se često međusobno zezaju i "trolaju" na intervjuima i na društvenim mrežama, no prije svega jedno drugom su velika podrška.

Zajedno su, u travnju 2019. godine, skupa sa Salmom Hayek i Samuelom L. Jacksonom posjetili Hrvatsku, gdje su snimali film "Hitman's Bodyguard 2", a ljepote Istre u kojoj su snimali toliko su oduševile Reynoldsa da je slobodan dan iskoristio za snimanje reklame za svoj džin. S redateljem Bryanom Rowlandom osmislio je ideju za promidžbeni film u kojem stvara savršenu bocu za džin, a kao lokaciju odabrao je stari kaštel u Kršanu. Reklamu, čijem je snimanju prisustvovala i njegova supruga, glumica Blake Lively, napokon je pokazao svima i, istovremeno, napravio dobru promidžbu za Hrvatsku.

Iako o svojim dobročinstvima rijetko govore, Blake Lively i Ryan Reynolds jedan su od najempatičnijih i najdarežljivijih holivudskih parova. Prošle godine donirali su milijun dolara Međunarodnom odboru Crvenog križa (ICRC) za pomoć djeci u Izraelu i Gazi, kao prve slavne osobe koje su javno pružile financijsku pomoć dok rat Izraela i Hamasa bjesni i broj žrtava nastavlja rasti. Supružnici, roditelji četvero djece, posebno su osjetljivi na tešku sudbinu mališana diljem svijeta bez obzira na vjeru i boju kože. No široke su ruke i za druge ciljeve. Tako su se s drugim kolegama udružili u sakupljanju milijun dolara koji su uručeni Visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za izbjeglice, a novac je bio namijenjen ukrajinskim izbjeglicama nakon ruske invazije.

Nedavno su donirali i milijun dolara za program financijske pomoći američke Zaklade SAG-AFTRA namijenjen filmskim djelatnicima koji se suočavaju s ekonomskim poteškoćama za vrijeme dugotrajnog štrajka glumaca, pisaca i scenarista. Ryan Reynolds ne zaboravlja ni rodnu Kanadu, stoga je nedavno od Kanadske akademije za film i televiziju primio posebnu nagradu koja se dodjeljuje pojedincima iz struke koje daju izniman doprinos zajednici u cjelini.

I kada se već činilo da uspješan i na svim poljima ostvaren glumac živi svoju bajku, u proljeće 2022. je otkrio da nije sve kako se čini, kada je CBS-ovoj emisiji "Nedjeljno jutro" progovorio o svojoj borbi s tjeskobom.

- Zaista se cijeli život osjećam tjeskobno. I znaš, osjećam da imam dva dijela svoje osobnosti, da jedan preuzima kontrolu kada se to dogodi. Dom u kojem sam odrastao nije mi baš bio uzor. I to ne znači da su me roditelji zanemarivali, ali dolaze iz druge generacije. Važno je destigmatizirati stvari i voditi razgovor o mentalnom zdravlju. Znam da, kada sam osjećao da sam na apsolutnom dnu, to je obično bilo zato što sam se osjećao kao da sam u nečemu što osjećam potpuno sam. Zato mislim da, kada ljudi pričaju o tome, ne zadržavam se nužno na tome niti žalim zbog toga, ali mislim da je važno razgovarati o tome. A kad pričate o tome, to na neki način oslobađa druge ljude - riječi su kojima se Ryan Reynolds osvrnuo na svoju borbu s anksioznošću zbog čega se, prema vlastitom priznanju, često osjećao kao potpuno "druga osoba" čak i ispred pozornica i kamera.

- Sjećam se da bih stajao iza pozornice prije nego što bi se zavjesa otvorila, i mislio bih u sebi: "Umrijet ću. Doslovno ću umrijeti ovdje. Zavjesa će se otvoriti i jednostavno ću biti, ja ću biti samo simfonija bljuvotine, dogodit će se nešto užasno! No, imam četvero djece kod kuće i dio mog posla kao roditelja je modeliranje njihova ponašanja, a to ne mogu činiti tjeskoban ili ljut. Oni mi daju unutarnju snagu da prebrodim sve svoje nemire - ispričao je Ryan Reynolds, pa se potom zahvalio supruzi i djeci na podršci da svoju poruku nade uputi ljudima diljem svijeta koji se poput njega bore sa svojim unutrašnjim demonima.

