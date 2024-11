Kanye West ponovno optužen za seksualni napad: Davio i gurao prste u grlo žrtve, ona se onesvijestila

Američki reper Kanye West, koji sada koristi umjetničko ime Ye, suočava se s novom tužbom za seksualno zlostavljanje. Naime, bivša natjecateljica emisije "America's Next Top Model" Jenn An optužila je glazbenika za napad tijekom snimanja glazbenog spota 2010. godine, prenose američki mediji. Prema sudskim dokumentima podnesenim Saveznom sudu u New Yorku, incident se dogodio u njujorškom hotelu Chelsea tijekom snimanja glazbenog spota za pjesmu "In for the Kill" grupe La Roux. An je bila angažirana kao pozadinska glumica, a West je trebao gostovati u spotu.

Tužba navodi da je West, nakon dolaska na set, preuzeo kontrolu nad produkcijom, naredio svim modelima da se postroje u hodniku, pokazao na An i rekao "Dajte mi Azijatkinju", te je odveo u apartman s kamerom i kaučem. Manekenka tvrdi da je West, nakon što nije znao tekst pjesme, počeo fizički nasrtati na nju. Počeo ju je daviti jednom, a zatim objema rukama, gurao joj je prste u grlo simulirajući oralni seks, vikao je: "Ovo je umjetnost. Ja sam kao Picasso". Incident je trajao više od minute.

🚨 Kanye West is being sued by ANTM alum Jenn An for alleged assault during a 2010 music video shoot, including choking and gagging. Universal Music also named for ignoring his alleged conduct.



Source: People pic.twitter.com/J3HPc6TcrF — Nekole (@NekoleUnknown) November 24, 2024

An u tužbi navodi da se tijekom napada gotovo onesvijestila zbog nedostatka zraka. Nakon incidenta, njezino lice bilo je prekriveno slinom i razmazanom šminkom. Tužbom traži novčanu odštetu, a među tuženima je i Universal Music Group, koji se optužuje za neuspjeh u istrazi incidenta.

Ovo nije jedina tužba s kojom se West trenutno suočava. Nedavno ga je bivša asistentica optužila za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima, a drugi bivši zaposlenik podnio je tužbu zbog diskriminacije i uznemiravanja. "Žene u glazbenoj i zabavnoj industriji godinama su izložene seksualnom zlostavljanju bez mogućnosti da progovore ili implementiraju promjene", izjavila je An. "Ovaj prostor je opasno mjesto za žene. U svijetu zabave tretiraju nas kao objekte", tvrdi manekenka.

Odvjetnici Westa nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, dok njujorška policija poručuje da "seksualne napade i slučajeve silovanja shvaća iznimno ozbiljno" te poziva žrtve da prijave takve incidente.

Podsjetimo, bivša osobna asistentica Kanyea Westa, Lauren Pisciotta, koja ga je optužila da ju je otpustio nakon što ju je seksualno uznemiravao, izmijenila je svoju tužbu kako bi dodala nekoliko novih tvrdnji, uključujući da je bila na studijskoj sesiji u Santa Monici u Kaliforniji gdje ju je West navodno drogirao i seksualno napao, piše The Rolling Stone.

- Tužiteljica je osjećala sve manje kontrole nad svojim tijelom i govorom, nakon čega se više ničega ne sjeća, nastavlja se u tužbi. Sljedećeg dana, u tužbi se tvrdi da se Pisciotta probudila "fizički jako loše i zbunjena". Također je osjećala "ogroman sram i neugodnost jer se nije mogla sjetiti niti jednog detalja svoje noći nakon onih početnih gutljaja pića koje joj je poslužio West - navodi se u tužbi. Nekoliko godina kasnije Pisciotta je rekla da je doznala kako je navodno bila seksualno zlostavljana. Pisciotta je otkrila da su se spetljali na jednom snimanju, zbog čega je shvatila da je te noći navodno bila drogirana i seksualno zlostavljana.

Kada je rekla Westu da se "ne sjeća te noći u studiju i da se sjeća samo samog početka noći kada su sjeli na kauč u sobi punoj ljudi i popili gutljaje jedinog pića koje joj je dao", u tužbi se tvrdi da se West nasmijao i rekao: "Žene vole reći da se ne sjećaju." Predstavnik Westa nije odgovorio na zahtjev novinara The Rolling Stonea za komentar. Osim toga, i britanski Daily Mail došao je do informacija iz tužbe, a navode kako piše da je Bianca Censori, s kojom je također West privlačio veliku pažnju, rekao da želi voditi ljubav s njezinom majkom. Navodno je poslao snimku njihova razgovora s mobitela, na kojoj piše "Želim j.... tvoju majku prije nego što ode".

