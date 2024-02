Kanye West napao reporterku na pitanje o njegovoj supruzi: "Jesi li poludjela?"

Kontroverzni reper Kanye West koji se sada naziva Ye napao je fotoreporterku te joj oteo mobitel iz ruke nakon što ga je pitala ima li njegova partnerica Bianca Censori imalo slobodne volje, donosi TMZ.

Incident, koji je objavio tabloid TMZ, dogodio se dok je reper išao na ceremoniju uvrštavanja imena i zvijezde Charlieja Wilsona na Stazu slavnih u Hollywoodu. Na videu vidi se kako žena reporterka koja radi kao paparazzo, prilazi Kanyeu s leđa i pita ga ima li njegova žena imalo slobodne volje jer se priča da je pod njegovom kontrolom. Međutim, prije nego je dovršila pitanje, reper se okrenuo prema njoj i uzeo joj telefon iz ruku.

Iako je ekran postao crn kada je Kanye mobitel spremio u džep, jasno se čuje kako govori reporterki: - Nemoj mi se nabacivati s tim glupim sr****, ja sam ipak osoba, ljudsko biće. Jesi li poludjela?, a onda je dodao: - Ja sam legenda, ovdje sam da podržim Charlieja Wilsona, a vi me pitate neke gluposti o mojoj ženi, pa to je moja žena.

West je nije dopuštao reporterki da išta kaže pa je nju ispitivao ima li ona slobodnu volju i radi li za vraga. Ona ga je molila da joj vrati uređaj i nekoliko ljudi je pokušavalo smiriti samu situaciju, ali bez uspjeha.

- Odgovori mi na pitanja, ako bih ja trebao odgovoriti na tvoja pitanja, ti onda odgovori na moja pitanja. Pitali ste me ima li moja žena slobodnu volju. Je li to bilo glupo pitanje, bez imalo poštovanja, postavlja li se takvo pitanje odraslom superheroju? - prkosio je reper dok je nosio crnu masku preko cijelog lica. Na kraju je upitao novinarku kako ga zna, jer on nju ne zna te nakon nekog vremena vratio joj mobitel. Prije nego je nastavio svojim putem, ponudio joj je posao te da će joj dati dvostruku plaću.

VIDEO: Zdenka Kovačiček: Kći se razvela ove godine, sve je to utjecalo na moje zdravlje!