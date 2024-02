Junak utakmice protiv Srbije u vezi je sa srednjoškolskom ljubavi: Ima tajanstvenu djevojku

bivši političar

Ivan Jakovčić za Valentinovo napravio veliku gestu za svoju dragu: 'Putujem za Bangkok, idem svojoj ljubavi'

Jakovčić je Belgijku tajlandskog porijekla upoznao u Bruxellesu prije devet godina, gdje je ona vodila jedan hotel u blizini Europskog parlamenta u kojem je on bio zastupnik do 2019. godine, no ljubav među njima se tek nedavno rodila.