Josip otkrio u kakvom je odnosu s Renatom nakon showa, ali i svoj trenutačni ljubavni status

Nakon završetka showa, bivši kandidat 'Braka na prvu', Josip koji je bio u braku s Renatom otkrio je u kakvim su danas odnosima. Josip je rekao da se nisu čuli nakon showa, te smatra da oboje nisu osjetili potrebu da se čuju.

Kazao je kako je htio da se dojmovi slegnu, no s Danijelom se čuo. - Odnos između mene i Danijele je isključivo prijateljski. Nismo vidjeli u tom periodu, ali smo se često čuli. I njoj i meni je to bilo dovoljno - rekao je za RTL.hr.

Otkrio je i da se počeo viđati s jednom osobom.

- Donekle. Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu izvan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana.

U jednoj od posljednjih epizoda ovog showa još neki parovi napustili su show, a da odlazi napisao je i Josip kojeg su eksperti spojili s Renatom. Josip je rekao da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i njega. - Smatram da smo i ranije trebali napustiti sociološki eksperiment. Rekao bih da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i mene. Bilo je ključno to da sam osjetio da Renata neće razviti emocionalnu povezanost sa mnom, a ovo s Alanom je samo bio točka na i - izjavio je nakon toga za RTL.hr.

Dodao je da mu je s odmakom vremena bilo sve jasnije da on i Renata nisu jedno za drugo.

- Nisam razočaran jer mi je s odmakom vremena bilo sve jasnije da Renata i ja nismo jedno za drugo i u neku ruku mi je drago da se nismo spojili na ljubavnoj razini.

Rekao je kada bi kad bi morao birati izabrao Nikolinu u ovom sociološkom eksperimentu. - Nikolinu jer smatram da mi životnim stilom i po habitusu najviše pristaje... S njom bih se najviše mogao spojiti na emocionalnoj razini, a i fizički mi je privlačna, najviše sam s njom osjetio kemiju na prvu, u prvih sedam sekundi upoznavanja.

Prekretnica u njihovom odnosu s Renatom bilo je njezino svrstavanje na Alanovu stranu.

- Prekretnica u našem odnosu je bila njezino svrstavanje na Alanovu stranu, a bilo je i prije toga poprilično jasno da neće biti ništa između nas na ljubavnoj razini.

Kazao je da bi promijenio to što je raspravljao o dominaciji.

- Promijenio bih u pojedinim trenucima moje tvrdoglave rasprave u pogledu dominacije. Nisam trebao upasti u rasprave, nego izdići se iz toga jer je stalno bilo prozivanje mene kao nedovoljno dominantnog muškarca za Renatu. Nije bilo potrebno ući u rasprave glede opravdavanja jer smatram da sam dovoljno dominantan u svakom pogledu.

Podsjetimo, prije toga smo gledali Renatu i Josipa koje su stručnjaci pitali što misle o Alanu i Danijeli jer su primijetili da je i među njima došlo do razdora zbog njihovih svađa. Renata je objašnjavala da brani Alana zato što zna da je zaljubljen u Danijelu, ali ne zna to izraziti na pravi način, a Josip nije želio previše komentirati tu situaciju, no iskazao je Danijeli poštovanje i ohrabrenje zbog svega što je prošla. A kad je riječ o njihovu odnosu, shvatio je da su previše različiti i nisu se uspjeli povezati da bi nešto nastalo.

