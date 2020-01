John Malkovich: 'Hrvatska ima posebno mjesto u genetici moje obitelji...'

Vrhove lista najboljih serija koje su prošlih godina stizale na male ekrane bez sumnje je osvojio i “Mladi papa”, mini TV serija koja u deset epizoda donosi priču o prvom američkom papi. U ulozi mladog i šarmantnog pape Pija XIII. briljirao je britanski glumac Jude Law kojem je kontroverzna uloga donijela i zasluženu nominaciju za Zlatni globus.

Iako kraj prve sezone gledatelje ostavlja u neizvjesnosti o sudbini mladog pape, Pio XIII. vraća se u drugoj sezoni serije nazvanoj “Novi papa” koja se posljednjih nekoliko dana emitira na kanalu HBO. Novi papa je stigao, a njegovo ime je... John Malkovich! I dok je mladi papa u komi, novi je fokusiran na pomalo bizarnu agendu koja, među ostalim, uključuje sastanke sa slavnim osobama kao što su Marilyn Manson i Sharon Stone koji u seriji glume sami sebe. Novi papa djeluje savršeno, ali skriva slabosti i tajne, od prvog trenutka shvaćajući da će mu biti teško zamijeniti karizmatičnog i slavnog prethodnika...

Mnogi su Hrvati zacijelo ponosni zbog onog “-ich” hrvatskog podrijetla u Malkovichevu prezimenu, a pamti se i njegovo recitiranje na hrvatskom stiha iz “Lijepe Naše” u pjesmi Nenada Bacha “Can We Go Higher”. No je li na bilo koji način Hrvatska Johnu Malkovichu posebno mjesto na svijetu? Takvo što bilo bi pretjerano tvrditi, ali, kako sam kaže, “Hrvatska ima svoje mjesto barem u genetici moje obitelji”. Kako je svojedobno ispričao jednom hrvatskom novinaru, sjeća se frenetičnog čitanja stihova hrvatske himne: hrvatski mu je jezik uvijek zvučao blisko i lako za izgovor, vjerojatno zato što ga je kao dijete dosta slušao.

Djed i baka su iz okolice Ozlja

Američki glumac, redatelj i producent John Malkovich rođen je 9. prosinca 1953. u gradiću Cristopheru u saveznoj državi Illinois. Roditelji njegova oca bili su podrijetlom Hrvati i to iz Ozlja, nedaleko od Karlovca. Hrvatski je jezik čuo samo od djeda i bake, koji nisu inzistirali da ga djeca uče, već bi ga ponajviše koristili u međusobnim prepirkama i svađama.

Djetinjstvo je provodio uglavnom debljajući se i razmišljajući o tome čime će se u životu baviti. “Imao sam više od sto kilograma i znao sam da ne mogu tako nastaviti. Mama mi je savjetovala da se počnem baviti nekim sportom pa sam u nekoliko mjeseci skinuo 30-ak kilograma”, govori John koji je odrastao u obitelji s tri mlađe sestre i starijim bratom. Otac Daniel Malkovich bio je izdavač časopisa Outdoor Illinois, a majka Joe Anne novinarka u lokalnim novinama Benton Evening News, koje su bile u vlasništvu njezine obitelji do 1986. godine.

Prije nego što je postao glumac bio je vozač školskog autobusa, soboslikar, vrtlar i prodavač uredskog pribora. “Kako sam odrastao u obitelji novinara, vidio sam kakav je to posao i odlučio sam da se neću baviti time. Nikada nisam pitao roditelje odobravaju li glumu, a oni nikada nisu govorili o tome. Otac je nekoliko puta došao na moje predstave, ali nikada ne bi ništa rekao. Vrijedilo je pravilo: čime se god baviš, to moraš raditi jako dobro, gotovo savršeno”, objašnjava.

Ipak, još u gimnaziji zainteresirao se za glumu koju je i upisao na sveučilištu Illinois State. U to doba je s kolegama glumcima osnovao poznatu kazališnu družinu Steppenwolf Theatre Company. Dvije godine poslije imao je prvi filmski nastup (kao statist) u Altmanovu filmu “Vjenčanje”. U New Yorku je nastupao u Steppenwolfovoj produkciji drame Sama Sheparda pod nazivom “True West”, a za koju je osvojio Nagradu Obie. Iste je godine imao i svoj broadwayski debi kao Biff u predstavi “Smrt trgovca”, gdje je Dustin Hoffman tumačio ulogu Willyja Lomana. Malkovich je godinu dana poslije za istu ulogu dobio Emmy. No prvu filmsku ulogu ostvario je tek u 28. godini života. Odigrao je ulogu slijepoga podstanara u filmu “Places in the Heart” 1984. godine, i taj filmski debi donio mu je nominaciju za Oscara.

Iste je godine tumačio ulogu Ala Rockoffa u filmu “The Killing Fields”, a sljedeći zapaženi nastup bio je u filmu “Carstvo sunca” Stevena Spielberga. No status holivudske superzvijezde donijela mu je uloga Valmonta u “Opasnim vezama” iz 1988. godine, gdje mu je partnerica bila Michelle Pfeiffer. Uslijedila je još jedna nominacija za nagradu Oscar te jedna za Zlatni globus za ulogu u filmu Wolfganga Petersena “Na vatrenoj liniji”. O popularnosti “Opasnih veza” govori i podatak da ga je u spotu za pjesmu “Walking On Broken Glass” angažirala Annie Lennox, a za svoj glazbeni izlet posudio je kostim sa seta “Opasnih veza”.

Spasio život turistu

Do velikog hita “Biti John Malkovich” 1999. nanizao je nekoliko vrlo kvalitetnih i zahtjevnih uloga, tumačeći primjerice lik Kurtza u televizijskoj adaptaciji Conradova romana “Srce tame” ili pak Gilberta Osmonda u filmu “Portret gospođe”, gdje mu je partnerica bila Nicole Kidman.

O scenariju filma “Biti John Malkovich”, koji ga je lansirao u zvjezdanu orbitu i među mlađom i alternativnijom publikom, svojedobno je izjavio da mu se isprva činio kao vic, a kad je počelo snimanje, dao je scenaristu i redatelju Spikeu Jonzeju telefonski broj svojih roditelja da se može raspitati o svemu što ga zanima. Naravno, uz napomenu da objasni njegovoj majci da je on glumac jer mu roditelji tada još nisu bili sasvim sigurni što on zapravo radi.

Malkovich je u javnosti često percipiran kao ekscentrik. Politički se izjašnjava kao libertarijanac, a poznat je kao vatreni zagovornik smrtne kazne. Javnost je šokiralo kada je 1994. uz bocu šampanjca slavio pogubljenje serijskog ubojice Johna Waynea Gacyja, a snažno je odjeknula i izjava da bi pištoljem upucao zagovornika scijentologije Toma Cruisea, novinara Roberta Fiska te britanskog političara, socijalista Georgea Gallowaya. “Nemam komentara na to. Nemojte me to pitati, svima je valjda jasno da ne simpatiziram Cruisea”, rekao je.

Zbog njegovih desničarskih stavova, kolege iz Hollywooda, pretežno ljevičari, ponekad misle da se šali. Govoreći o Malkovichu, valja se prisjetiti još jedne anegdote koja se čini previše neumjesna da bi bila istinita, ali ju je sam Malkovich potvrdio. Jednom ga je neki progonitelj verbalno maltretirao u Central Parku u New Yorku. Malkovich je potom otrčao do svog stana, presvukao se kako ne bi krvlju uprljao novo dizajnersko odijelo i ubrzo se vratio u park s noževima u ruci.

Prije tri godine novinar britanskog The Telegrapha upitao ga je: “U 62. godini jeste li još uvijek ljutit čovjek?” “O, ne, zagrlio sam se”, kaže on, a novinara je zanimalo još i to što bi učinio kad bi danas susreo kakvog progonitelja? “Pozvao bih Uber”.

No svi koji ga poznaju kažu da je nevjerojatno brižan, hrabar i suosjećajan, a dokazao je to kada je prije nekoliko godina spasio slučajnog prolaznika. Naime, dok je otpuhivao dim cigarete na ulici u Torontu tijekom pauze snimanja filma “Casanova Variations”, ugledao je 77-godišnjeg Jima Walpolea, turista iz Ohija, koji se spotaknuo i porezao si vrat na skelu ispred hotela. Glumac i lokalni ugostitelj potrčali su u pomoć unesrećenom čovjeku i ručnikom pritisnuli ranu na njegovu vratu kako bi zaustavili krvarenje do dolaska hitne pomoći. Kada je riječ o javnim istupima, za Malkovicha nema tabu tema, osim kad je riječ o privatnom životu.

“Ne volim javno iznositi detalje iz privatnog života, ne volim davati intervjue o svojoj obitelji niti je povlačiti po medijima. Taj mi je dio ovog posla, vjerujte, najgori”, kaže glumac koji je prvi put pred oltar stao 1982. godine s glumicom Glenne Headly. Ubrzo nakon vjenčanja par se preselio u New York, gdje je Johnova karijera svakim danom sve više napredovala. Iako to nikada nije potvrđeno, uloga u filmu “Opasne veze”, gdje mu je partnerica bila Michelle Pfeiffer, stajala ga je braka. Naime, pričalo se tada da Michelle i on ljubuju te da je nemoguće ne primijetiti kemiju između njih. Kada je Glenne to doznala, nakon šest godina braka podnijela je zahtjev za razvod.

Iako mu je suradnja na filmskom projektu okončala jedan brak, donijela mu je i novi, ovaj put s redateljicom Nicolette Peyran koju je upoznao prilikom angažmana u filmu “Čaj u Sahari”. Njih su dvoje i danas u sretnom braku te imaju dvoje djece, sina Loewyja i kći Amandine. Da je privržen obitelji, dokazao je odbivši nekoliko filmskih uloga kako bi mogao provesti više vremena s djecom i suprugom, s kojom proizvodi vino, cabernet sauvignon. “Počeo sam piti u tridesetima i da nisam bio oprezan, danas bih imao problema. Vrlo je lako postati alkoholičar. Volim i pušiti, ali drogu nisam probao. Nije to za mene. Posljednjih godina pušim kao dimnjak, volio bih to promijeniti jer crno mi se piše nastavim li tako”, iskren je.

Slavni glumac nekoliko je puta dolazio u Hrvatsku, pa i u vrijeme Domovinskog rata kao znak potpore borbi Hrvata za samostalnu državu. Počesto reklamira i hrvatski turizam. Gostovao je u emisiji “Celebrity Travel” i pritom odgovarao na pitanja o najdražim destinacijama. “Najopuštenijom smatram hrvatsku obalu. Tamo postoji nekoliko divnih mjesta koje valja posjetiti, ponajprije Vis sa sjajnim ribljim restoranima i Palmižana u blizini Hvara, koji je također jako lijep”, kazao je.

Obilazi Hrvatsku

Kada je posjetio Zagreb 2017., govoreći o svojem hrvatskom podrijetlu istaknuo je kako je tih dana posjetio selo u kojem je navodno živio njegov djed. “Zašto navodno? Nikada nisam doznao koja je od svih priča koje su mi pričali zaista istinita. Svi govore različite stvari, a nemam načina provjeriti jesu li one stvarno točne. Znate, svašta su mi govorili o mom podrijetlu, a moj je otac o svom ocu govorio i da je bio najveći lažov na svijetu. Kada je prvi put u nekim novinama napisano da sam hrvatskog podrijetla, majka mi je rekla da potječemo iz Crne Gore, za što dotad nisam čuo, a kada sam bio u Bosni, govorili su mi: “Pa ti si Bosanac!”, rekao je Malkovich, dodajući da jako voli dolaziti u Hrvatsku.

Inače, uloga u seriji “Novi papa” za Johna Malkovicha stiže nakon poduljeg predaha, čak i zatišja u umjetničkom stvaralaštvu. Naime, posljednjih godina učinio je golemi zaokret kada je otkrio strast prema modnom dizajnu, pa je pokrenuo i liniju muške odjeće koju je predstavio potkraj 2016. godine, ali i službenu internetsku stranicu na kojoj se može kupiti odjeća s njegovim potpisom.

“Odlučio sam da ću biti ono što želim, a ne ono što drugi žele od mene. Dizajniranje odjeće moj je način izražavanja i komuniciranja sa svijetom. To sam ja trenutačno. Kad me pitaju što još imam reći o sebi, kažem da obožavam Portugal, suvlasnik sam jednog noćnog kluba, vlasnik jednog newyorškog kluba, a posjedujem i hotel u Walesu. Uglavnom, sebi sam dosadan, običan tip koji ima širok spektar interesa. Ali, iskreno, najveći užitak mi je ne raditi ništa. Prije bih se lakše pripremio za posao, naučio tekst ili bilo što drugo. Jednostavno, moj mozak više nije na istoj razini pa 95 posto vremena ne radim ništa...”