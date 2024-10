Jennifer Lopez nakon razvoda od Bena Afflecka: 'Zamalo me uništilo to'

Kada se saznalo da su dva desetljeća nakon raskida zaruka Jennifer Lopez i Ben Affleck opet zajedno, mnogi su bili uvjereni kako će svjedočiti romansi kakvu viđamo u romantičnim filmovima, ali na kraju nije bilo tako. Ovo ljeto nakon dvije godina braka postalo je jasno da slavni glumac i pjevačica neće opstati u braku, a nedavno je stigla i službena potvrda kada je J Lo na sudu u Los Angelesu predala papire za razvod. Pjevačica je sada dala intervju za Interview magazine u kojem se osvrnula i na ljeto iza nje i priznala je kako je bilo teško, iako ni u jednoj rečenici nije spomenula Bena Afflecka, daje se pročitati kako je mislila na njega i njihov razvod.

- Morate biti dobri sami sa sobom. Mislila sam da sam to naučila, ali nisam. A onda, ovog ljeta, morala sam reći sama sebi: “Moraš se maknuti i biti sama. Želim sebi dokazati da to mogu - izjavila je u intervju. Na pitanje žali li zbog boli kroz koju je nedavno prošla Lopez kaže: - Ni sekunde. To ne znači da me nije zamalo uništilo. Skoro da jest. Ali sada mogu reći: “Upravo to mi je trebalo. Hvala ti, Bože. Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo. Trebala sam to naučiti već odavno, ali očito me nešto trebalo gadno udariti po glavi da dođem k sebi i da ne ponavljam greške.

VEZANI ČLANCI

FOTO Kate Middleton sve iznenadila neočekivanim pojavljivanjem u javnosti sa suprugom

Glasnogovornici glumaca nisu odgovorili na zahtjeve za komentar nakon što su Jenn i Ben podnijeli papire za razvod, a Jenniferini prijatelji su komentirali kako se ona osjeća i ponaša nakon što je podnijela zahtjev. Oni su za People ispričali kako je to bila 'bolna spoznaja' za pjevačicu, no da mora nastaviti dalje. - Jako je razočarana i tužna, ali Ben nije dao nikakve znakove da želi nastaviti njihov brak. Nije bio posvećen niti zainteresiran da poprave što nije valjalo u braku. Došlo je do točke kad je shvatila da se mora pobrinuti za sebe - rekao je jedan prijatelj.

Podsjetimo, par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju.

Affleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan "Bennifer", ponovno su se spojili nakon gotovo 20 godina. Zaručili su se u travnju 2022. godine, a potom i izrekli sudbonosno 'da'. U javnost je procurilo i sve više informacija o samom vjenčanju, a neke od njih objavljene su i na društvenim mrežama. - Nosila sam haljinu koju imam već jako puno godina. Čuvala sam ju i čuvala i konačno sam ju odjenula na dan mog vjenčanja, otkrila je Jennifer u videozapisu koji je objavio njezin stilist i frizer Chris Appleton. - Osjećaj je nevjerojatan, jako sam uzbuđena - dodala je Lopez tada odjevena u elegantnu, ali i jednostavnu bijelu haljinu.