FOTO Ekonomistica u "Jokeru" osvojila 1.000 eura pa s Franom zaplesala valcer

Ekonomistica Ivana Poldrugač iz Svetog Ivana Zeline pokazala je zavidno znanje na početku kviza, pa je dosegnula iznos od 15.000 eura. Međutim, nakon sedmog pitanja, netočnim odgovorima počela je gubiti jokere, a dosegnuti iznos počeo je padati. Srećom, posljednje pitanje bilo je o jednoj biljci koju i sama ima u dvorištu, pa je znala odgovor i završila igru s 1.000 eura. Sretan završetak proslavila je u studiju, zaplesavši valcer s Franom.

Pitanje koje joj je osiguralo 1.000 eura glasilo je: Ako je ne kosimo, trava će biti visoka, a koja vrsta trave ruši sve visinske rekorde? A) limunska trava B) pampas trava C) bambus D) sivoplava vlasulja Ivana je odmah znala da se radi o bambusu, jer ga ima posađenog u svom dvorištu. „Imamo bambus, jako je visok. Teško ga je usmjeriti, raste na sve strane, puno ga je“, ispričala je Ivana sretna što ju je za kraj zapalo baš ovo pitanje.

Odlično je znanje pokazala i na pitanju o predstavnici Hrvatske na Eurosongu: Koja je jedina pjevačica koja je na Eurosongu samostalno zastupala i Jugoslaviju i Hrvatsku? A) Maja Blagdan B) Tereza Kesovija C) Josipa Lisac D) Doris Dragović Ivana je bez oklijevanja zaključala odgovor D, koji je točan.

VEZANI ČLANCI:

Prvi joker iskoristila je na filmskom pitanju: Kako se preziva Charlie, naslovni lik knjige i filma „Charlie i tvornica čokolade“? A) Bucket B) Cricket C) Nantucket D) Recket Joker koji joj je riješio nedoumicu između A i B odgovora, pomogao joj je da točno odgovori A.

Na povijesnom pitanju nije pokazala znanje, pa je tako na pitanje Nakon kojeg se velikog događaja Koreja podijelila na dva dijela, Sjevernu i Južnu Koreju? A) Prvog svjetskog rata B) Drugog svjetskog rata C) Korejskog rata D) Velikog azijskog rata. Ivana je odgovorila C) Korejskog rata, a točan odgovor bio je B) Drugog svjetskog rata.

Ni geografija joj nije bila naklonjena, pa je tako krivo odgovorila na pitanje: Obala koje države je najduža na svijetu? A) Rusija B) Kanada C) Australija D) Indonezija. Natjecateljica je samouvjereno odgovorila c) Australija, no točan odgovor bio je B) Kanada.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku