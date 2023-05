Jelovnik s vjenčanja influencerice šokirao svijet, najviše ih zgrozile pilule na stolu: 'Pa je li ovo realno?'

Kanadska influenserica Sam Cutler (32) popularna je na društvenim mrežama zbog svog modnog stila, ali i zdravog načina života. A koliko živi zdravo i koliko pazi na ono što jede pokazala je još jednom u najnovijm videima na TikTok profilu. Naime, Cutler je pratiteljima objasnila što je jela na dan svoje svadbe te što su posluživali gostima, a pratitelje je to u najmanju ruku šokiralo.

Sam Cutler nedavno se udala za Linnea Tuckera, a s obzirom na raskošnost cijele svadbe pratitelji su isto očekivali i na njezinom jelovniku. No, on je bio oskudan i potpuno neobičan, što je iznenadilo i same goste.

Goste su prvo počastili salatom, a zatim kuglicama leda s limunom. Glavno jelo bio je losos s povrćem, ali ništa nije iznenadilo posjetitelje kao i pilule koje su ih dočekale na stolu. Naime, influencerica je za svakog gosta na stolu pripremila pilule protiv nadutosti.

Međutim, bilo je i slatkiša, ali oni nisu sadržavali šećer. Tako je, primjerice, svadbena torta bila čokoladna, ali bez glutena, mliječnih proizvoda i šećera. Što se tiče pića, Sam je popila par čašica skupocjenog šampanjca i to je bilo sve.

Pratitelji nisu mogli vjerovati njezinom videu, a svoju šokiranost izrazili su i komentarima.

"Ne mogu vjerovati da netko ovako živi. Da sam ja bila na ovom vjenčanju, ostala bih gladna i svratila u McDonald‘s", "Je li ovo realno?", neki su od komentara.

U drugom videu objasnila je i što je ona jela cijelog dana pa je tako rekla da je kao mlada bila "fokusirana na zdravu prehranu bez mliječnih proizvoda i glutena". Kako kaže, dan je počela proteinskim Smoothiejem, a onda joj je kuma dala malo svoje salate sa žitaricama.

"Pojele smo veliki tanjur s povrćem dok smo se spremale", objasnila je Sam i dodala da se nakon proslave počastila školjkama i specijalitetom od avokada.

