Jedna od najplaćenijih manekenki uhvaćena s dečkom na jahti, paparazzi fotke pokazale kako zaista izgleda

Manekenka Kendall Jenner (25), jedna od najplačenijih manekenki svijeta i članica popularne reality obitelji Kardashian- Jenner, trenutno uživa u odmoru na Talijanskoj obali s dečkom, NBA zvijezdom Devinom Bookerom (24).

Papparazi Kendall prate u stopu, a ovom prilikom uhvatili su ju na jahti u nešto "prirodnijem" izdanju, budući da su njezine objave često dodatno uređivane prije objave na društvenim mrežama ili naslovnicama časopisa, zbog čega se kao i ostatak njezine slavne obitelji često nalazi na meti kritika.

Kendall je na sebi imala minijaturni bikini, a model je ove godine veoma popularan među svijetskim, ali i domaćim zvijezdama, a u njemu istaknula isklesanu liniju i duge noge pa je odmah jasno zašto je jedna od najplačenijih mladih manekenki današnjice.

Foto: profimedia

Devin i Kendall u vezi su nešto više od godinu dana, a službena potvrda stigla je tek na Valentinovo ove godine kada su objavili zajedničke fotografiije na društvenim mrežama.

Obožavatelje je također zanimalo zašto se NBA zvijezda nikada nije pojavila u realityju "Keeping Up With the Kardashians", a producenti emisije su otkrili kako Kendall ima pravilo da nikada ne pokazuje svoje partnere ako su u vezi manje od godinu dana.

Inače, Kendall je poznata "ljubiteljica" košarkaša, a prije veze s Devinom koji igra za Phoenix Sunse bila je u vezi s Benom Simmonsom (25), Jordanom Clarksonom (29) i Blakeom Griffinom (32), pa su tako na društvenim mrežama česti komentari poput onog da ju "košarkaši dodaju jedan drugom kao košarkašu loptu", no Kendall se očito ne obazire na kritike.

