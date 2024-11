Jedna od najinspirativnijih umjetnica svoje generacije, novo je ime INmusic festivala

St. Vincent, s čak 4 Grammy nominacije, 'gitarska je heroina 21. stoljeća' koju često uspoređuju s Davidom Bowiejem, a idućeg ljeta dolazi na INmusic festival!

St. Vincent, pravim imenom Annie Clark, američka je kantautorica, pjevačica, scenaristica, filmska redateljica i glumica te prema izboru ‘Rolling Stone’ magazina, jedna od najboljih gitaristica današnjice. Poznata po svojoj jedinstvenoj kombinaciji art rocka, popa i eksperimentalnih zvukova, na glazbenu scenu je debitirala 2007. godine s albumom Marry Me, čime je započela karijeru punu kritičkih pohvala.

Umjetničko ime St. Vincent, Annie Clark je odabrala inspirirana stihom iz pjesme„There She Goes My Beautiful World“ Nick Cavea kao referencu na ime bolnice u kojoj je umro pjesnik Dylan Thomas. Njezina glazba često spaja oštru liriku s kompleksnim aranžmanima, što se ističe na albumima poput ‘Strange Mercy’ i nagrađivanog ‘MASSEDUCTION’. St. Vincent je dobitnica nekoliko Grammy nagrada, a nominirana je i ove godine. Zbog jedinstvenog zvuka i teatralnog izričaja, često ju uspoređuju s Davidom Bowiejem, a njezini su koncerti poznati po teatralnosti i beskompromisnoj energiji, što potvrđuje njezin status jedne od najfascinantnijih umjetnica današnjice.

St. Vincent se na INmusic festivalu #17 pridružuje već najavljenima Fontaines D.C., gdje će u ljeto 2025. godine rasplamsati brojne posjetitelje jarunskih otoka od 23. do 25. lipnja. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su za samo 95 EUR (+ troškovi transakcije) putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).Putem webshopa dostupan je ograničen broj blagdanskih paketa po cijeni od 109 EUR (+ troškovi obrade i dostave) te u Dirty Old Shopu po istoj cijeni.

