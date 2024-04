Jedina veza Blanke Vlašić o kojoj je govorila javno: Tri godine ljubila je Slavonca, a ovako obznanila kraj

Jedna od naših najuspješnijih atletičarki Blanka Vlašić proslavila se skokom u vis. Dvostruka je svjetska prvakinja i dvostruka osvajačica olimpijska medalje koja je rangirana kao druga najbolja skakačica svih vremena s osobnim rekordom od 2,08. Danas je Blanka Vlašić sretno udana za belgijskog novinara Rubena Van Guchta s kojim je dobila sinčića Monda. Međutim, prije nego je pronašla muškarca s kojim će provesti ostatak života - Blanka je voljela i neke druge. Mnogi se sjećaju njezine veze s Nikolom Karabatićem, a njezini obožavatelji pamte i onu s Antonijem Ergotićem iz 2007. godine. Upravo ju je on dočekao kada se vratila sa Svjetskog atletskog prvenstva iz Osake s Blankinom majkom Venerom. Blanka je bila zaljubljena u Vinkovčanina Ergotića tri godine, a čak su živjeli zajedno u Splitu. Objektivi su ih uhvatili 2006. godine u splitskoj dvorani Gripe, a tada je pao i poljubac.

Blanka i Antonio su započeli vezu kad je njoj bila 21 godina i za nju je počeo sportski uspon svjetskih razmjera. Par je bio zajedno tri godine, a onda su 2007. prekinuli. Javnost nije znala za prekid pa su kod svakog teksta povezivali Antonija uz našu atletičarku, a ona je odlučila iznijeti istinu. To je bilo veliko iznenađenje jer je to učinila nakon jedne konferencije za novinare. Kad su se kamere ugasila, Vlašić je dala izjavu novinarima.

- Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila. To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje - istaknula je Blanka Vlašić.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, 2022. godine Blanka Vlašić izrekla je sudbonosno 'da' belgijskom novinaru Rubenu Van Guchtu, a mnoge je iznenadila i vijest da je trudna. Ona je radosne vijesti odlučila podijeliti na društvenoj mreži Instagram, a sve je tada iznenadila lijepim vijestima. - Rekli smo da jedno drugom u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji, da osnivanju obitelji Van Gucht- Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sad dobili u svojim životima, dječačiću koji će biti rođen krajem ove godine i koji nam znači sve na svijetu - otkrila je Blanka koja inače svoj privatan život krije kao zmija noge. Nakon toga se za časopis Story osvrnula na detalje o trudnoći.

Kada je riječ o njezinu suprugu Rubenu ona je sportski novinar i televizijski komentator, a 2017. godine objavio je i knjigu 'Sportsman' u kojoj je opisao anegdote o poznatim sportašima koja je kasnije pretvorena i u kazališnu predstavu. Prije Blanke bio je u braku s influencericom Laurence Van Tongerloo, a s kojom se razveo u listopadu 2021. godine.

VIDEO: Ella Dvornik oplela po političarima! 'Možete li popraviti dječje igralište na Jarunu?'