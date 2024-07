Jedan od naših najpoznatijih producenata o emisiji kojom promovira plesnu glazbu: 'Slušaju nas i u Brazilu'

Denis Goldin jedan je od najpoznatijih domaćih producenata i DJ-eva, čiji su se remiksevi našli na najpoznatijim svjetskim kompilacijama plesne glazbe, a ove godine bio je nominiran i za Porin, za remiks pjesme "Mama ŠČ!" Leta 3. Denis od prije tri godine na Radio Puli vodi emisiju "U dobrom ritmu", gdje svoju ljubav prema plesnoj glazbi prenosi i na slušatelje. Nedavno je predstavio i novi singl, obradu pjesme Denis & Denis "Čuvaj me", koju je otpjevala Erna Imamović.

Već tri godine na Radio Puli vodite emisiju "U dobrom ritmu". Kako je došlo do vašeg angažmana na radiju?

Sve je krenulo od ideje direktora HRT Radio Pule Bruna Krajcara koji me pozvao da napravimo suradnju u želji da kompletno vodim emisiju koja bi bila privlačna mladima te ljeti zanimljiva i turistima. Meni se ta ideja odmah svidjela budući da sam veliki ljubitelj radija kao medija te sam još od osnovne škole satima znao slušati razne talijanske radio postaje koje su svirale uvijek novu dance-house glazbu, a ja bih si snimao na kazeti. Tako da sam ja već imao ideju (stavljajući se u poziciju slušatelja) kakvu emisiju želim, a i dobio sam slobodu kreirati koncept emisije po volji. Kako i sam naziv emisije sugerira, vodim vas "U Dobrom Ritmu" puna dva sata energično i pjevno.

Kakva je koncepcija emisije? Kakvu glazbu puštate?

U emisiji glavnu riječ ima glazba, što znači da ja minimalno pričam, osim ako nemam neku posebnu najavu ili gostovanje u obliku dj mixa. Htio sam da moja emisija posluži kao zagrijavanje prije izlaska s prijateljima van. Termin emisije je od 19 do 21 sat svakoga petka bez reklama što se pokazalo kao pun pogodak jer je jedina takva emisija na Radio Puli. Svaki tjedan dobivam jako puno nove glazbe koja izlazi petkom te tako svaki petak vrtim najmanje 40 novih dance-pop, house singlova. Cilj emisije je promovirati nove glazbenike te rijetko kad pustim neki trenutni hit. U emisiji dominira ljetna vibra, tako da bez obzira uživate li negdje uz more, trčite, trenirate u teretani ili pak radite ili kuhate kod kuće, teško je odoljeti dobrom ritmu, zato je moja selekcija glazbe takva da u playlistu idu samo pjesme koje me dirnu na prvo slušanje. Nastojim promovirati i hrvatske pjesme koje prate stilski moju playlistu pa su to najčešće remiksevi domaćih izvođača. Do sada sam imao jako puno stranih gostovanja, od kojih bih istaknuo popularni duo Dj's From Mars.

Kakve su reakcije slušatelja? Predlažu li vam što bi željeli čuti u emisiji?

Često dobivam poruke na Instagramu ili FB stranici emisije pa i privatno kako me slušaju na povratku kući ili u nekoj teretani te da im je glazba super budući da kroz ta dva sata stvarno serviram razne stilove elektronske glazbe koja je većinom s vokalom. Redovito se ljeti javljaju turisti i pitaju gdje mogu pronaći playlistu ili ponovo poslušati emisiju te sam tako počeo reprize stavljati na službeni YouTube kanal emisije. Zanimljivo je da su nam se javili iz Finske jer su ulovili frekvenciju Radio Pule baš kad je bila moja emisija. Inače kako podržavam mlade producente iz cijelog svijeta tako je i emisija slušana od Uzbekistana do Brazila.

Kako ste se zaljubili u glazbu i postali DJ?

Uhhh, glazba je dio mene od malih nogu, oduvijek je sve vuklo prema glazbi. Starijem sam bratu "ukrao" klavijaturu koju je dobio za rođendan i znao sam satima skidati omiljene melodije. Jako velik utjecaj na mene da jednog dana postanem DJ i producent imala je dance glazba devedesetih, izvođači kao što su Gigi D'Agostino, Mollela, Eiffel 65, legendarne kompilacije Hit Mania Dance koje smo odlazili kupovat u Trst.

Izlazilo se po cijeloj Istri jer smo ljeti i zimi imali puno klubova s odličnim gostovanjima, posebno sam volio disco klub Aquarius u Medulinu gdje je Dj Giulli educirao nas mlade ljubitelje glazbe servirajući nam svakog vikenda najnoviju glazbu koju bi mi tada prvi put čuli. Tada sam slušao Hardstyle i Trance koje i danas volim slušati.

Nakon što sam diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i zaradio svoju prvu plaću, kupio sam si svoje prve Pioneer playere Cdj100, naučio miksati i zahvaljujući mom dragom kolegi DJ Ediu Koleru dobio priliku da nastupim u klubu, steknem iskustvo nastupanja i evo me od 2007. godine redovito nastupam kao dj na raznim festivalima, eventima i klubovima. Uživam rasplesati publiku i iznenaditi svojim odabirom glazbe, bez obzira koliko ljudi bilo i gdje nastupam cilj je uvijek isti, dati sve od sebe.

Kada ste shvatili da osim puštanja glazbe imate i afinitete prema produkciji i remiksiranju? Kada ste izdali prve remikse?

Zapravo je ta želja za produkcijom povezana sa DJ-ingom. Nema ljepšeg osjećaja nego kad pustiš neku svoju pjesmu/remiks i publika pleše, pjeva. Prvi singl sam izdao prije 12 godina, pjesma se zove "Speranza" i izašla je za talijansku izdavačku kuću. Tada sam imao drugi alias "CroStyler Deejay" sve dok mi Talijani nisu rekli da zašto ne koristim svoje pravo ime i prezime budući da je zvučno. Znao sam da mi radeći samo kao DJ neće biti interesantno jer mi je oduvijek bila želja imati svoje pjesme. Uostalom šteta bi bilo ne iskoristiti znanje koje sam stekao kroz školu i studij na muzičkoj akademiji. Prvi remiks sam napravio prije osam godina i od tad su se svake godine nizali razni strani i domaći izvođači. Volim kroz remixeve dati svoj potpuno novi zvuk, a često mi kažu da kad čuju neku pjesmu na radiju točno znaju da je moja jer ima ono nešto moje bez obzira na to što su svi remiksevi različiti.

Upoznali ste brojna poznata svjetska glazbena imena, koga biste izdvojili, ima li možda i neka anegdota?

Imao sam prilike nastupati i upoznati Fedde Le Granda koji mi iznenadio svojom jednostavnošću... svjetska faca, a zapravo s vama razgovara kao da se znate oduvijek. Iznimno profesionalan, zanimljivog i energičnog nastupa.

Radili ste i remikseve za najpoznatija imena domaće glazbene scene? Koje biste posebno izdvojili?

Svakako moram prvo spomenuti jedan od mojih najslušanijih remixa, a to je "Trebaš li me" Eni Jurišić i Matije Cveka, zatim remix za "Mama ŠČ!" Let 3 za koji sam ove godine bio nominiran za Porin u kategoriji album elektronske glazbe. Posebno mi je drag remiks "Snijeg" grupe Detour s kojim sam bio dvije godine za redom na 4. i 8. mjestu na top hr listi te "Mala ptica nebeska" Ivane Plechinger koja je također ušla u top listu najemitiranijih pjesma u Hrvatskoj. Za Ivanu Kindl i Natali Dizdar napravio sam nekoliko remikseva, oživio sam hit pjesmu "Imam te" Ivane Banfić, "Smijem se" grupe Jinx, "Mijenja se vrijeme" Nine Badrić, još su tu i mlađe generacije pjevača: Miach, Kim Verson, kids from the sky, Patricia Gasparini, ToMa, Lara Demarin, Vjeko, Marin Jurić Čivro, Marko Bošnjak.

Zanimljivo je i da ste profesor francuskog roga u glazbenoj školi u Puli. Kako ste se odlučili baš za taj instrument? Ima li danas među mladima interesa za taj instrument?

U glazbenoj školi u Puli radim paralelno kako sam počeo raditi i kao DJ. Zapravo sam dosta kasno upisao glazbenu školu te sam tako u osmom razredu polagao cijelu osnovnu glazbenu školu (6 razreda) u jednoj godini i upisao srednju glazbenu školu za rog i teoretski smjer, a za sve je zaslužna moja prva profesorica Silvana koja je meni predložila da sviram rog jer kao nitko to u Istri ne svira. Nije mi tada bilo lako jer nisam imao školovanog profesora francuskog roga te sam se za taj smjer prebacio u srednju glazbenu školu Pavla Markovca u Zagreb, gdje sam po završetku upisao akademiju te 2005. godine diplomirao. Želja mi je bila raditi u školi i svoje znanje prenositi na mlade glazbene nade. Nisam požalio jer evo svake godine redovito s učenicima koji su jako zainteresirani idem na natjecanja te redovito nastupaju na raznim koncertima što mene veseli jer ipak nikad ne kažem da idem na posao već u školu. Na kraju svake školske godine imamo prezentacijske koncerte po osnovnim školama te uvijek ima zainteresiranih za upis na rog. U klasi imam podjednako cure i dečke koji sviraju rog, a posebno sam ponosan i na moju učenicu Deniu koja unatoč svom invaliditetu nikad nije rekla da joj je teško vježbati ili da ona nešto ne može, uzor je ostalim učenicima, a sljedeće će godine maturirati kao matični učenik naše škole. Svakako preporučim roditeljima da upišu svoju djecu u glazbenu školu, nebitno koji instrument jer ipak glazba je zvonka radosti.

Imate li kakve hobije? Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Volim sport, pročitati dobru knjigu, opustiti se u šetnji, nekad pogledat dobru seriju.

Imate li neke nove projekte, što radite dalje na glazbenom planu?

Naravno, uvijek se radi pogotovo kad ima inspiracije. Trenutno imam nekoliko remixeva koji čekaju pravi trenutak za eter, a bit će i autorskih pjesama nadam se i na hrvatskom jeziku. Tu je i sezona dj nastupa na otvorenom pa se veselim i dobroj zabavi.