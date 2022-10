Je li uistinu normalno da kandidate u “Životu na vagi” hitna pomoć mora spašavati nakon “odrađenog zadatka”?

Knjaz kod Vatrenih ( i Inshallah Qatar) // HRT 1 - ČETIRI RUŽE

Ostalo je manje od mjesec dana do svjetskog prvenstva u Kataru, a HRT je pokazao kako se kvalitetno pripremiti za medijsko praćenje tog događaja. Utorkom u 20.15 prikazuje se, naime, dokumentarni serijal "Knjaz kod Vatrenih", a prije toga se u isto vrijeme emitirala trodijelna putopisna serija autorice i scenaristice Martine Validžić "Inshallah Qatar". Iskreno, ne znam koju bih od ove emisije više nahvalila! Čak i za one koji nisu okorjeli ljubitelji nogometa, ovo je toliko zanimljivo, sadržajno i zabavno da bi mogli to postati. Validžić je već poznato HRT-ovo lice s punoooo potencijala, a ovo je format koji joj je, rekla bih, do sada najbolje sjeo. Njezini putopisi su opušteni, ima odličnu komunikaciju s lokalcima, i zna pronaći zanimljive detalje. Također, reakcije pred kamerama, poput one kad degustira jako ljutu hranu, su joj prirodne i samim time zabavne. Sve u svemu, odlična je ideja da se gledateljima prikaže i realno lice Katara, ne samo nogometno ludilo koje uskoro kreće.

Što se tiče Knjazovog opusa, on je već svima dobro poznat. No i ovdje moram priznati da mi je, s obzirom na to da inače nisam fan karikiranja, ovo jedan od najboljih njegovih uradaka koji sam pogledala. Knjaz sasvim opušteno posjećuje Vatrene u gradovima gdje igraju te stoga serijal ima i putopisnu notu. S obzirom da o nogometašima postoji dosta stereotipa, ovo je idealan način da ih se prikaže u nešto drugačijem svjetlu, u opuštenoj atmosferi, na njihovom terenu! Da iskoristim nogometni žargon - HRT je ovim emisijama zabio čisti gol! Štoviše, dva!

IN Magazin // NOVA TV - TRI RUŽE

Primjer za još jednu kvalitetnu obradu teme je - IN magazin. Ne mora svaka kvalitetna obrada teme podrazumijevati kompleksnu političku ili gospodarsku priču (o čemu prilozi, uzgred rečeno, također mogu biti loši). Jednako kvalitetno može se prilogom obraditi i showbizz, isto kao što se dokumentarcem kvalitetno može pokriti sport. Iako IN magazin nije emisija koju bih tematski osobno pratila, treba skinuti kapu svim novinarima, urednicima i voditeljima te emisije zbog činjenice da područje showbiza još od 2009. godine prate profesionalno, zanimljivo i kontinuirano. Priloge koje sam uhvatila bili su dinamični, a za novinare (u ovom slučaju je bilo riječ o prilozima Davora Garića i Ane Vele) se vidjelo da u temi plivaju kao riba u vodi. Da svaki novinar obradi temu kojom se bavi toliko predano, s toliko znanja i s toliko volje kao oni, na televiziji bismo gledali puno više odličnih priloga. I da, za sve zlurade komentare koji ismijavaju tuđi trud i profesiju - i o showbizu treba imati itekako širokog znanja!

Život na vagi // RTL - TRI KAKTUSA

Ako bih trebala izdvojiti jedno područje u kojem nisam nimalo stručna i nemam nikakvog znanja, onda bi to bili sport i kineziologija. Ali čak se i kao osoba kojoj je tjelesni bio najteži predmet u školi usuđujem zapitati - je li uistinu normalno da kandidate u RTL-ovom “Životu na vagi” hitna pomoć mora spašavati nakon “odrađenog zadatka”. Pritom je zadatak bio da se osobe koje u prosjeku imaju od 100 do 150 kila moraju uspeti na 100 metara visok nasip koji je toliko strm da bi se i osoba s duplo manjom kilažom namučila i mogla okliznuti. Većina kandidata je došla je vrha, ali tamo bi se doslovno “stropoštali” na zemlju pa su liječnici priskakali u pomoć. I to nije bio slučaj samo kod jednog kandidata. Ponavljam, nisam stručnjak, ALIIII…?!

Komentirala sam show kada je krenuo i uistinu mislim da je riječ o formatu koji može pomoći ljudima. Uostalom, kandidati su sada na otprilike pola puta i većina ih je izgubila 20 do 30 kilograma što je pohvalno. Ali, bilo bi još bolje kada bi njihovo mršavljenje i vježbanje bilo uistinu zdravo, a ne forsirano zbog gledanosti. A nekada se upravo takav dojam može steći.

Halloween program // RTL 2 - JEDNA RUŽA

Dajem jednu ružu RTL-ovom Halloween programu, a prije nego što objasnim razlog samo da spomenem kratku digresiju - znamo, to je uvezeno iz Amerike; da, imamo mi i svojih praznika; i ne osobno mi nije zanimljivo, ali tko voli - nek izvoli. Sad kad se još jednom nismo složili oko Halloweena, vratimo se na TV kritiku. Dajem jednu ružu Halloween programu na RTL-u 2 samo iz jednog razloga - zato što uopće postoji. RTL 2 inače (uz poneku iznimku) izgleda kao da je netko namjestio da se sadržaj automatski emitira tamo još početkom 2011. godine, kada se krenulo s emitiranjem, i otprilike je tako ostalo idućih 11 godina. Da netko prema tom programu pokuša dešifrirati koji je dan, mjesec ili godina to bi bio nemoguć zadatak. Stoga samo mala, poticajna pohvala što se netko sjetio da postoji RTL 2 i da bi se program mogao prilagoditi trenutnom mjestu i vremenu. I to zapravo uopće ne bi bilo loša ideja za inače potpuno bezidejni program - uvođenje tematskih blokova koji bi možda privukli više gledatelja.

