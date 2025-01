Javila nam se djevojka iz publike koja je spasila pjevačicu Magazina nakon što joj je pozlilo: 'Zagrlila me i zahvalila'

Splitska kultna grupa Magazin, s novom pjevačicom Lorenom Bućan, već neko vrijeme održava brojne nastupe diljem Hrvatske, a trenutačno se pripremaju i za nastup na Dori. Prošlog vikenda nastupili su u Mariji Bistrici u sklopu programa za Advent, no događaj je iznenadio sve prisutne. Naime, 23-godišnjoj Loreni pozlilo je odmah nakon izvedbe prve pjesme, a zamijenila ju je djevojka iz publike Helena Galovac, koja je na koncert čak kasnila.

"Sve se to dogodilo vrlo spontano. Kasnila sam na koncert Magazina jer sam ranije imala nastup sa svojom grupom Rusty Groove u Krapini. Lorena je izvela samo jednu pjesmu i neočekivano napustila pozornicu. Nitko nije znao što se događa, a ja sam je vidjela kako sjedi na stepenicama, vidno loše. Svi su trčali oko nje, donosili joj vode, no nije joj bilo bolje", kazala nam je Helena te nastavila:

"Pjevačicu su odveli u zgradu pokraj, a voditeljica programa došla je do grupe i gestikulirala im da nastave jer se Lorena neće vratiti. Klavijaturistica je otpjevala dvije pjesme kako bi se situacija spasila. Imala sam osjećaj da ni sami nisu znali što dalje, pa sam odlučila preuzeti inicijativu. Velika želja da zapjevam s Magazinom probudila se u meni jer ih volim od malih nogu. Prišla sam basistu i pitala ga mogu li otpjevati sljedeću pjesmu. Dao mi je mikrofon a da me nije pitao znam li pjevati, samo je rekao: 'Uzmi mikrofon, tu je.' Vjerojatno je osjetio da mi može vjerovati", prepričava Helena puna emocija.

Foto: Facebook

FOTO Pogledajte ekskluzivne fotografije Rakitićevog doma nedaleko od Splita

"Mislila sam da ću otpjevati samo jednu pjesmu. Prva koju sam izvela bila je 'Minut srca tvog'. Kad sam im vratila mikrofon, zamolili su me da ostanem i otpjevam još nekoliko pjesama. Na kraju sam izvela četiri pjesme", opisala je Helena, koja je inače učiteljica razredne nastave iz Konjščine. "Nažalost, nismo razmijenili brojeve, kasnije smo se samo fotografirali. Sve se odvilo vrlo spontano i nisam očekivala da će se sve toliko razvikati. Lorena mi je nakon nastupa prišla, zahvalila i zagrlila me. Bilo joj je drago što sam se zatekla ondje", ispričala je Helena te dodala: "Poruke i pozivi stižu mi sa svih strana, ljudi mi čestitaju, čak i oni koji me osobno ne poznaju."

Zanimljivo je da se Helena pjevanjem bavi od svoje četvrte godine. Završila je osnovnu glazbenu školu, a na svom prvom nastupu pjevala je upravo pjesmu Magazina. "Obožavam Magazin cijeli život. Na svom prvom nastupu pjevala sam pjesmu Magazina i jednu Danijele Martinović. Od malena su mi bili uzori, a sada mi se ostvario san – zapjevala sam s njima", zaključila je Helena.

FOTO Pogledajte kako je izgledao prvi nastup Magazina s novom pjevačicom

Podsjetimo, Lorena Bućan pozlilo je na spomenutom nastupu u Mariji Bistrici zbog povišene temperature. Prvi koncert s Magazinom održala je u studenom, kada je i službeno zamijenila svoju prethodnicu Andreu Šušnjaru. "Dat ćemo sve od sebe. Samouvjereni smo i vjerujemo u sebe. Glupo je reći da idemo na Doru, a ne očekujemo pobjedu. To bi bilo neozbiljno. Fokusirat ćemo se na pjesmu i dati svoj maksimum", kazala je ranije Lorena.

VIDEO Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini