Jana Dužanec s društvom uživala u Italiji: 'Život ondje bio bi kao san, ali draža mi je Hrvatska i naš mentalitet'

Poduzetnica Jana Dužanec, vlasnica brenda Jana Nails, s nekoliko prijatelja i poslovnim suradnicima posjetila je susjednu Italiju, a snimanjem kampanje spojila je ugodno s korisnim. - Moj tim je baš "dream team", a sa mnom obično putuju moja desna ruka Maja Folnegović, vizažist Karlo Rusan, fotograf Srećko Rundić, modeli Drago, Klara i Polina... U biti, svi smo mi jedan mali tim kreativaca i velikih prijatelja. Svako putovanje za nas je prava mala avantura - ispunjena smijehom, zabavom i gomilom uspomena. Svatko od nas je dao svoj doprinos i upravo zato svako putovanje pretvorimo u nezaboravno iskustvo - otkriva Jana te opisuje tijek njihova zanimljivog i uzbudljivog putovanja!

- Kada smo sletjeli u Napulj, prvo smo se malo opustili nakon leta i, naravno, morali smo probati pravu napuljsku pizzu. Ne znam što bit rekla osim - nikad bolja. Uz pizzu, popili smo i čašu lokalnog vina. Napulj je stvarno živahan grad, iako smo kratko bili ondje, ostavio je odličan dojam. Nakon toga, unajmili smo auto i krenuli prema Praianu, gdje smo odsjeli u kući Casa Alessia. Kuća je stvarno "wow" - ogromna terasa s pogledom na more, ma što reći, uživali smo svakog trenutka! Praiano je mali, miran gradić s uskim uličicama, i već prva šetnja kroz te šarene ulice bila je kao scena iz filma. Naravno, otišli smo i u Positano, jer je to grad koji morate posjetiti kad ste u tom dijelu Italije. Sve te šarene kućice koje se spuštaju prema moru, uske ulice i male trgovine - svaki kutak, svaki prozor i balkon izgledali su kao stvoreni za fotografiju. Cijeli dan smo proveli snimajući, a inspiracije je bilo na pretek! Svaki djelić Positana je jednostavno fotogeničan. Pogledi na pastelne kuće koje se spuštaju prema tirkiznom moru ostavili su nas bez daha, a zvukovi valova i ta ljetna atmosfera stvorili su savršenu scenografiju za snimanje kampanje. Nakon cijelog dana u Positanu, vratili smo se u Praiano i opustili uz večeru na terasi. Prava talijanska večer. Iako smo puno radili, sve je nekako bilo opušteno. Cijeli taj "Dolce far niente" vibe – "slatko je ne raditi ništa" - osjećali smo čak i kad smo snimali. Italija nas je baš sve osvojila - priča nam uspješna poduzetnica.

Poduzetnica Jana Dužanec i vizažist Karlo Rusan Foto: Privatna arhiva

- Kad putujem, volim pomno isplanirati smještaj i samo putovanje do odredišta, a to mi daje osjećaj sigurnosti i kontrole. Međutim, kad stignem na odredište, sve ostalo volim prepustiti spontanosti. Ne volim biti opterećena rokovima i planovima dok sam na odmoru, radije uživam u trenutku i osjećajima koje dan donosi. To je zapravo moj način opuštanja, jer većinu vremena sam preplavljena poslovnim obavezama i rokovima. Kada je poslovno putovanje u pitanju - onda sam pravi "control freak" - objašnjava te u nastavku prepričava i zanimljivu anegdotu s putovanja.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo putovanje Jane Dužanec u Italiji s društvom

- Ma bilo je ovo putovanje iz snova. Okupila se ekipa, spakirali smo kofere, napunili baterije, one u mobitelima, naravno, i krenuli u avanturu. Kako to obično biva, prvih pola sata smo se uživljavali u turističku ulogu - "selfie" ovdje, "selfie" ondje, fotkali smo svaku planinu, svako drvo, svaki tanjur kao da ga jedemo posljednji put. Pizza? Fotkaj. Kava s onim pjenastim srcem? Fotkaj. Kriške torte? Tri fotke, da se vidi i iz profila. Mobiteli su radili prekovremeno. Misli smo, ovo će biti uspomene za cijeli život. Od svog posla koji smo imali na snimanju same kampanje, nitko se nije obazirao na te fotke. A onda - šok! Nema fotki! Sve nestalo. "Kako? Što? Kada?" I tako je naša legendarna fotodokumentacija otišla u zaborav i završila kao - legenda. Sada svima pričamo kako su to bile najbolje fotke ikada, ali naravno, nemamo dokaze za to. Pa smo se dogovorili neka to bude kao ona izreka: "What happens in Vegas, stays in Vegas". Nama je svako snimanje prepuno smijeha, a najviše se smijemo meni i mojim pozama koje ne možete ni zamisliti kako izgledaju u trenutku fotografiranja. Doslovce su nas prolaznici u Positanu čudno gledali zato što smo se spuštali po strmovitim ulicama u visokim štiklama i namontirane "stršale" od hrpe turista. A da ne spominjem presvlačenje na skrovitim mjestima - prisjeća se Jana.

Osim toga, Jana je istaknula kako joj je Italiji i mjestima koje je ondje posjetila teško pronaći manu, a doslovce sve joj je bilo predivno. - A ako bih baš nešto morala izdvojiti, možda bi to onda jedino bile gužve, njihova divlja vožnja po uskim ulicama i nedostatak parkinga na popularnim turističkim mjestima. Ali, to je zapravo i očekivano, s obzirom na to da smo posjetili tako čarobna i lijepa mjesta. Sve u svemu, talijanski šarm i gostoprimstvo su nadmašili svaku sitnicu koja bi mi mogla zasmetati - ističe poduzetnica.

Foto: Privatna arhiva

- Njihova gostoljubivost je sve nas oduševila, Talijani su topli i srdačni. Uvijek su spremni pomoći i učiniti da se osjećate dobrodošlo. U mnogim stvarima podsjećaju na nas Hrvate, jer vole uživati u životu, hrani i druženju. Imali smo samo pozitivna iskustva, od vlasnika kuće do ljudi koje smo sreli u restoranima i trgovinama - kaže i dodaje da je se talijanska kuhinja posebno dojmila.

- Osim predobre pizze, tjestenina je ondje priča za sebe. Carbonara je bila toliko kremasta, da smo se svi zapitali kako su je uopće napravili, a Pasta alla Genovese nas je jednostavno očarala. Ima nešto posebno u toj talijanskoj kuhinji... Kad smo stigli u Praiano, nismo mogli odoljeti svježim morskim plodovima. Školjke, lignje, riba – sve je bilo pripremljeno savršeno. No, vrhunac gastronomske avanture bio je burrata sir – nevjerojatno kremast i svjež, savršeno poslužen s domaćim pršutom i pomalo zapečenim kruhom. Tjestenina s limunom bila je prava ljetna poslastica, svježina limuna savršeno se slagala s kremastim umakom i činila svaki zalogaj neodoljivim. Nismo mogli propustiti ni lokalni gelato, koji je bio toliko dobar da smo ga gotovo svakodnevno tražili, pogotovo onaj od pistacija, i Bellini koktele koji su bili prava ljetna poslastica. Svaki obrok bio je poput male gozbe – od antipasta, svježeg povrća, sireva, do odličnog pršuta. Svakako bih izdvojila poznati restoran Chez Blac tik uz plažu i more koji je ondje "ikona", na zidu su svi poznati predsjednici i slavne osobe koje su ondje bile. Zasluženo je dobio takvu titulu, ondje smo uživali u sirovim svježim škampima, školjkama i vrhunskim svježim morskim plodovima.

VEZANI ČLANCI:

Jana je inače majka sinčića Nicholasa pa joj teško padaju dani bez njega. - Putovanja i odvajanje od sina, koji još ide u vrtić, uvijek su izazov. Trudim se biti u stalnom kontaktu, često zovem i šaljem poruke kako bih se uvjerila da je sve u redu. Iako je još mali, razumije da mama mora ići na posao, što čini cijelu situaciju malo lakšom. Kada sam kod kuće, nastojim nadoknaditi svaki trenutak proveden odvojeno planiranjem posebnih izleta i aktivnosti samo za nas dvoje. To su naši posebni trenuci u kojima zajedno istražujemo i stvaramo uspomene koje nadmašuju sve udaljenosti. A i veseli se povratku mame s puta jer uvijek mu donesem neku zanimljivost. Ovaj put je dobio hrpu lizalica s limunima koji su zaštitni znak Positana - kaže ponosna majka na svog sinčića.

Foto: Privatna arhiva

A osim poslovnih putovanja, velika su joj ljubav i ona ženska, s prijateljicama! - Ženska putovanja su nešto što stvarno obožavam. Postoji nešto posebno u tome kada ste okruženi snažnim, inspirativnim ženama. Tijekom tih putovanja ne samo da se družimo i smijemo, već dijelimo i iskustva i poticaje koji nas dodatno motiviraju. Ta ženska povezanost i podrška čine putovanja još posebnijima i dodaju im nevjerojatnu dimenziju - otkriva naša sugovornica i za kraj zaključuje:

- Putovanja su definitivno jedna od mojih najvećih strasti. Oduvijek sam bila zaljubljena u istraživanje novih mjesta, kulturoloških razlika i, naravno, u doživljaj novih okusa i mirisa. Zapravo, putovanja su igrala ključnu ulogu u mom profesionalnom putu. Kroz svoje poslovne edukacije za nokte, imala sam priliku proputovati cijelu Europu, ali i šire. Svaka destinacija donosi svoj jedinstveni šarm i priliku za učenje i rast. Volim otkrivati destinacije koje su tople, uz obalu mora, gdje je hrana jednostavno nevjerojatna, a ljudi su srdačni. A život u Italiji? To bi bio kao san snova, ali samo ako bih mogla preseliti sve svoje drage ljude i posao. Zamislite vi, svakodnevno uživanje u savršenom espresu, šetnjama po šarenim uličicama i svakom zalogaju autentične talijanske hrane, dok radim iz svoje "uredske" vile s pogledom na Toskanu. Zvuči kao savršen plan, ali ipak mi je draža Hrvatska i naš mentalitet.

VIDEO Valentina Miletić ukrala show na stadionu, a evo kako je izgledala dok je bila u vezi s Livajom