Jamie Oliver iskreno o borbi s poremećajem: 'Godinama sam mislio da sam glup'

Poznati britanski kuhar Jamie Oliver odlučio je javno progovoriti o svojoj dugogodišnjoj borbi s disleksijom u novom dokumentarcu koji će se emitirati na Channel 4. U emotivnom projektu, 49-godišnji chef istražuje probleme obrazovnog sustava u Ujedinjenom Kraljevstvu i njegov utjecaj na 1,3 milijuna djece koja se bore s ovim stanjem.

Oliver je danas je jedan od najuspješnijih kuhara na svijetu. Međutim, put do uspjeha nije bio jednostavan. "Nije tajna da sam se mučio u školi - ali bio sam jedan od sretnika. Znao sam da želim biti kuhar pa sam imao gdje otići, u ugostiteljsku školu, gdje sam mogao napredovati. Kuhinja me spasila," priznaje Oliver.

Slavni kuhar opisuje svoj odnos s disleksijom kao "ljubav i mržnju". "Godinama sam mislio da sam glup. Sjedio bih u razredu i gledao kako drugi čitaju i pišu s lakoćom, dok sam ja jedva sastavljao rečenice," prisjeća se u dokumentarcu. U školskim danima osjećao je frustraciju i ogorčenost prema obrazovnom sustavu, no s vremenom je naučio prihvatiti svoj drugačiji način učenja ne kao nedostatak, već kao priliku za drugačiji pogled na svijet.

Oliver kroz dokumentarac želi potaknuti britansku vladu na reformu "arhaičnog" obrazovnog sustava koji, prema njegovom mišljenju, ne uspijeva angažirati djecu s disleksijom. "Ne možemo budućnost djece prepustiti sreći. Trebamo ažurirati obrazovni sustav tako da svatko ima najbolju moguću šansu u životu," ističe. "Sustav je dizajniran za prosječnog učenika, ali što je s onima koji razmišljaju drugačije? Oni su često najkreativniji među nama," dodaje.

Unatoč tome što je objavio više od 20 kuharica i postao jedan od najobjavljivanijih autora na svijetu, Oliver priznaje da nikada nije samostalno napisao ni riječ. "Moja disleksija me naučila biti kreativnim u pronalaženju rješenja. Koristim diktafon, imam sjajan tim koji mi pomaže, i pronašao sam svoj način da ispričam priču," objašnjava u dokumentarcu.

"Želim pogledati trinaestogodišnjake koji se muče s čitanjem u oči i reći im 'NISTE bezvrijedni'," naglašava Oliver. "Disleksija nije hendikep, to je drugačiji način razmišljanja. Neki od najuspješnijih poduzetnika i umjetnika imaju disleksiju. To nije slučajnost."

U svojoj je objavi otkrio i zašto je odlučio progovoriti o svom problemu. "Vjerujem da je, ako se našim odnosom s neuspjehom pravilno upravlja, to ključ prema sretnijoj i zdravijoj budućnosti. Ako se osobno borite s nečim, možda da pogledate to drugačije i zauzmete drugačiji pristup. Svatko se bori, svi imaju priču koja se može iskoristiti da ih pokrene prema naprijed ili povuče prema iza, a ja vjerujem da način na koji odlučite gledati na to, definira kojim ćete putem krenuti... Morate samo pronaći svoj put oko toga, raditi svoju stvar, rješavati probleme i sanjati", ispričao je.

Dokumentarac će se prikazivati kasnije ove godine na Channel 4, a Tim Hancock, urednik programa, ističe kako ne postoji učinkovitiji aktivist od Jamieja kada je riječ o društvenim promjenama.

