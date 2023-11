Jadranka Kosor poručila: 'Nikada nemojte drugima obećavati ono što znate da nećete ispuniti'

Bivša premijera Jadranka Kosor u posljednje vrijeme odlučila sa svojim pratiteljima na X-u podijeliti nekoliko mudrih životnih misli.

- E, da. Kad je dobro, svi su tu. Kad je teško, malo ih je. Njima dobro jutro - napisala je, a na koga je točno mislila, zasad nije poznato. Nekoliko dana prije toga, bivša premijerka u noćnim je satima napisala: - Nikad nemojte drugima obećavati ono za što, u srcu, znate da nećete ispuniti.

E, da. Kad je dobro, svi su tu. Kad je teško, malo ih je. Njima dobro jutro. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) November 28, 2023

Inače, krajem listopada Kosor javila se iz bolnice nakon operacije koljena. - Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna - kazala je Kosor za Večernji nakon operacije. Prije ovog razgovora javila se i na X-u te mnogima odgovorila na pitanje zašto se ne javlja, a inače je jako aktivna na ovoj društvenoj mreži.

No, nakon ove zabrinutosti njezinih pratitelja na ovoj društvenoj mreži, Kosor se javila još nekoliko puta dijeleći s njima detalje iz svoje svakodnevice. - Kad si skuhaš sataraš s jednom štakom u potpori, onda je to opet neka mala životna pobjeda. Učiti pobjeđivati, ne umoriti se - pohvalila se svojim oporavkom i povratkom u svakodnevicu u jednoj od svojih posljednjih objava. Pratitelji su je podržali u komentarima:

- Velika pobjeda. Samo netko tko je probao bilo što napraviti s jednom štakom - zna - komentirala je jedna pratiteljica, na što joj je Kosor kratko odgovorila: Uh, da!

Inače, bivšu premijeru na X-u prati 40.000 ljudi, a i ranije je podijelila detalje svog oporavka. Tada je šetala uz pomoć štaka.

- E, a još kad bi oni zapljeskali! Sve dobronamjerne i s dobrim željama, srdačno pozdravljam. Borba se nastavlja - napisala je, a pratitelji su joj poželjeli brz oporavak. - Sretno, vjerujem da ćete se uspješno i brzo oporaviti, kao uvijek. Vi ste borac - napisao joj je jedan korisnik X-a, a ona mu je odgovorila: - Hvala Vam. Teško je, ali ide.Nikad nemojte drugima obećavati ono za što, u srcu, znate da nećete ispuniti.

Kroz objavu na ovoj društvenoj mreži Jadranka je i zahvalila pratiteljima na podršci koju joj pružaju te svim porukama koje joj dolaze.

- Hvala vam svima koji se javljate i dajete potporu. Dobro jutro, lijep dan neka vam bude - napisala je na X-u.

