Jadranka Kosor oglasila se nakon poziva Leta 3 da dođe na njihov koncert na Šalatu

Riječki rokeri Let 3 na Šalati će sutra održati koncert na koji su putem društvenih mreža pozvali i bivšu premijerku Jadranku Kosor (70). - Jadranka Kosor dođi na Šalatu 2.9. na popisu si, bit će nam super - poručili su joj članovi Leta 3 i dodali emotikon poljupca. Na Twitteru se povodom ovog poziva kasnije oglasila i Jadranka Kosor te im napisala: Hvala na pozivu.

Bivša premijerka Jadranka Kosor ove je godine sudjelovala u RTL-ovom showu "Masked Singer" gdje se skrivala ispod maske kraljice, a u showu je pjevala pjesmu "Mama ŠČ" s kojom nas je Let 3 ove godine u Liverpoolu predstavljao na Euroviziji.

– U prošlosti, dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja nas predstavlja na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune – rekla je Jadranka Kosor gostujući u RTL Direktu nakon ispadanja iz showa. Dodala je tada da joj mnogi na Twitteru pišu da je trebala ići s Letom 3 u Liverpool na natjecanje za pjesmu Eurovizije, da im pruži podršku.

Gostujući u RTL-ovoj informativnoj emisiji priznala je kako joj je sudjelovanje u showu bio izlazak iz sigurne zone, a za svoje nastupe dobila je puno pozitivnih komentara.

– Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulici, na pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali ''bravo Kraljice'', ''samo naprijed Kraljice'', govoriti: ''Ma o čemu vi pričate?'' Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon ''Mame ŠČ''. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova ''granny'', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije – ispričala je Kosor za RTL.

