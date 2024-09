Iznenadila me činjenica da je na netu to mjesto u Amsterdamu opisano kao točka koju trebate izbjegavati

Na Novoj TV nedavno je s prikazivanjem počela nova dramska serija "U dobru i zlu" koja je inspirirana istinitim događajem. Glavni junak, Veljko Srića, kojeg utjelovljuje Filip Juričić, suočava sve sa šokantnom tajnom koju je skrivao 25 godina i to donosi niz obrata koji su već u prva dva tjedna prikazivanja pobudili veliku znatiželju gledatelja. Jednu od uloga u ovoj seriji glumi i Katarina Baban koja je utjelovila Petru Majdak. Prije nego je počelo snimanje Katarina je početkom ove godine nekoliko dana provela u glavnom gradu Nizozemske - Amesterdamu i s nama je podijelila dojmove s ovog putovanja.

- Povod odlasku u Amsterdam je bio posjet mojoj najboljoj prijateljici Dini koja tamo živi i radi. S obzirom na to da sam ga i prošle godine posjetila i obišla sve što sam mogla, ovaj put je bilo dosta opuštenije. Ne volim putovati preko agencija, volim si sve sama organizirati - priča nam glumica te u nastavku otkriva što joj se kod Amsterdama najviše sviđa, a što joj i nije sjelo na prvu. - Kanali su im predivni i arhitektura je jako skladna. Imaš dojam kao da si ušao u neki nestvarni gradić. Vafli su im savršeni i možete ih pronaći na svakom koraku, iako nisu svi jednako dobri. Najbolje smo jeli u Crepes& Wafles, topla preporuka. Jedino što me smetalo su jureći biciklisti kojih je na sve strane. Kao turist koji razgledava i oduševljeva se svakom sitnicom nisi sklon pažnji pa nerijetko čuješ povike od biciklista koji stvarno nenormalno jure. Stalno sam razmišljala koliko često netko završi u kanalu zbog toga - govori glumica.

Ovaj je grad najpopularniji zbog coffee shopova i Red Light Districta, a što još Amsterdam nudi i što je sve Katarina uspjeli posjetiti tijekom svog boravka ispričala nam je u nastavku. - Ako si došao u Amsterdam i nisi posjetio Red Light District ili sjeo u coffee shop, kao da nisi ni bio. To su dodatne dvije stvari koje cijeli grad čine nerealnim. No bez obzira na to, Kuća Anne Frank me najviše oduševila. Jako sam se iznenadila činjenicom da je na netu to mjesto posvuda opisano kao točka koju trebate izbjegavati jer je bezvezna, ali nama je bilo sve samo ne tako. Dirljivo i zastrašujuće u isto vrijeme. Ono što me posebno razveselilo je Zaanse Schans, područje poznato po vjetrenjačama. To je toliko bajkovito da se ne smije propustiti. Ima različitih opcija kako doći do tamo s obzirom da je udaljen od Amsterdama. Osim vjetrenjača tamo ćete pronaći i veliki dućan sa domaćim sirevima koji se nalazi unutar malog muzeja sira - otkriva nam Katarina što nikako ne propustiti prilikom posjeta Nizozemskoj.

Zanimljivo je kako u Amsterdamu postoji i muzej mačaka kojeg je glumica posjetila i objasnila nam o kakvom je konceptu muzeja riječ.- Oba puta sam posjetila taj muzej. Moralo se. To je mali, slatki muzej smješten u kući na kanalu gdje se nalaze umjetnine s tematikom mačaka - slike, skulpture, fotografije, snimke… I najbitnija stvar - u muzeju živi par mačaka koje se dođu pomaziti i dobro vas ignorirati tijekom ture. Svaki mačkoljubac treba posjetiti. Amsterdam je poznat po svojim muzejima kojih ima posvuda, a najpoznatiji su ogromni Rijksmuseum te Van Gogh Museum - kaže Katarina. U Van Goghovom muzeju nalazi se oko 200 Van Goghovih slika iz svih njegovih faza stvaralaštva, kao i oko 400 crteža i 700 pisama. Među najznačajnijim izloženim djelima su slike: "Jedači krumpira", "Spavaća soba u Arlesu" i jedna verzija "Suncokreta".

Gledajući dokumentarce o ovom gradu u Amsterdamu sve djeluje nekako skladno, od arhitekture, kanala, mostova, pa pitamo Katarinu je li i ona imala takav dojam i kako joj se sviđaju arhitektura i uređenje grada? - Predivno je sve uređeno! Arhitektura mi je definitivno najbitnije polazište za dojam i vibru grada. Iako nisam ljubiteljica arhitekture gradova na sjeveru, Amsterdam nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kanala i mostića ima bezbroj te u svakoj ulici i prolazu možeš otkriti neki arhitektonski dragulj - oduševljeno kaže.

Kultura uzgoja cvijeća u Nizozemskoj traje više od 350 godina, a najpoznatiji su po uzgoju tulipana koji su u Nizozemskoj tijekom prve polovice 17. stoljeća bili kolekcionarski predmet. Uzgajani su kao statusni simbol u vrtovima bogatih osoba, obrazovane buržoazije, znanstvenika i aristokracije, ali u tim lijepim cvjetnim prizorima Katarina nije uživala jer je došla u zimskom razdoblju.

- Nažalost su oba posjeta pala u zimskim danima pa ga nije bilo. To mi je najviše žao jer sam ogromni ljubitelj cvijeća - veli nam i osvrće se na gostoljubljivost domaćina. - Jako su liberalni, ali dosta hladni u pristupu. Ne znam je li zbog ogromne fluktuacije ljudi, ali nisu baš previše gostoljubivi i pričljivi - prenosi nam svoje dojmove. Kad je hrana i gastro ponuda u pitanju, tu Katarina nema prigovora i daje nam neke preporuke gdje svakako jesti.

- Prvi put sam bila s druge dvije frendice i tad smo obilazile sve moguće znamenitosti pa smo manje bile orijentirane na hranu. Ovaj put je bilo suprotno. Moja prijateljica Dina je veliki gurman poput mene pa smo jele raznoliku kuhinju. Od domaće, talijanske, kineske pa do indijske. Najviše me oduševio talijanski restoran Tozi gdje je Dinin zaručnik Nikos glavni kuhar. Mislim da bih satima mogla biti tamo koliko je sve savršeno napravljeno. S obzirom da sam spavala kod Dine i Nikosa, ne možete zamisliti tu divotu kad ti takav vrsni kuhar sprema doručak na dnevnoj razini - priča glumica. Pitamo je i kakve su cijene smještaja, u restoranima i supermarketima?

- Žalosno za reći, ali cijene u Hrvatskoj su skoro pa iste kao i tamo. Smještaj im je jedino skuplji nego naš - kaže glumica koja sa svakog putovanja obavezno kući nosi suvenire. - Jako sam slaba na suvenire pa znam pokupovati hrpu toga. Prvi put sam kupila toliko njihovog sira da smo se samo molile da nam ga ne uzmu na aerodromu - veselo se prisjeća i za kraj svima koji uskoro namjeravaju posjetiti Amsterdam daje nekoliko korisnih savjeta: Pazite na bicikliste. Oni su broj jedan na cesti i ne sklanjaju se s puta nikome.