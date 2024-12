Iznenada u 50. godini života preminuo istarski glazbenik i pustolov

Sinoć je iznenada preminuo bubnjar pulske Dogme 49-godišnji Tonči Pavlinović. Kako piše Regional Express, on je zadnjih godina bio poznat i kao pustolov kada je 2022. godine sa svojim motorom Hondom Varadero sam prešao za 18 dana Gruziju i Armeniju, zatim Tunis i Maroko, da bi slijedeće godine između ostalim zemljama posjetio i Iran i vjerojatno je u svojim planovima imao još država koje je htio posjetiti.

- Oko 2.800 kilometara i skoro četiri dana vožnje od Pule do gruzijskog grada Batumi. Nažuljao sam stražnjicu, preslušao sve mp3-ce na mobitelu, vodio dubokoumne razgovore sam sa sobom vozeći kroz Srbiju, Bugarsku i bespućima Turske, nagledao se svih vrsta kamiona, normalnih i nenormalnih vozača... No, sve to sam zaboravio ulaskom u Gruziju, kazao je prije dvije godine u razgovoru za portal Istra24.

Ljubav prema putovanjima razvijala se od malih nogu; kao klincu koji je odrastao u Nizozemskoj, u pamćenje su se Tončiju urezala obiteljska putovanja autom na relaciji Rotterdam - Pula. "Uvijek sam 'blejao' kroz prozor, fasciniran pejzažima i životom na cesti, gdje sretneš svega i svačega". Pokojni otac bi vozio, mama bi bi bila suvozačica, a brat i ja iza. Svako putovanje bila je avantura", kazao je Tonči koji je putovao sam.

Prije nego što je postao poznat kao pustolov s motorom, Pulaženi i šire znali su ga kao bubnjara pulske Dogme s kojom je izdao šest albuma.

"U pedesetoj godini preminuo je naš Tonči Pavlinović. Na Radio Maestralu Tonac je bio od samih početaka te se bavio produkcijom i progovarao kroz najpoznatije radijske jinglove. Nakon odlaska s radija nastavio se baviti glazbom kroz grupe Dogmu i Chweger. Otac je dvoje djece.

Tonči je zadnjih godina putovao svijetom na motoru te napravio niz izuzetnih foto reportaža. U Domovinskom ratu Tonči je bio pripadnik Specijalne jedinice Policijske Uprave Istarske "Bak". Laka mu bila istarska i hrvatska zemlja, sućut obitelji", objavili su na stranicama Radio Maestrala čiji je bio djelatnik godinama.

