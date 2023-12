Izabel Kovačić i Franka Batelić u izlasku bez muževa: Proslavile njen važan dan

Poduzetnica i supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić prošlog je vikenda u hrvatskoj metropoli otvorila svoju novu trgovinu brenda Luniluo. Na ovom ekskluzivnom otvorenju okupila su se brojna poznata lica, a poduzetnici ovo nije prva trgovina u kojoj prodaje svoju odjeću za djecu i odrasle. Naime, došla ju je podržati i pjevačica Franka Batelić, inače supruga bivšeg nogometnog reprezentativca Vedrana Ćorluke. Izabel i Franka lijepo su se pozdravile i malo popričale, a prema fotografijama, čini se da su uživale u međusobnom društvu.

Izabel je odjenula bijelu košulju dugih rukava na zvono, s dubokim dekolteom i crnu kožnu suknju do gležnja. Osim toga, obula je i čizme u istoj nijansi. Kosu je kao i inače, raspustila, a sudeći po njezinu stiliziranju frizure, možemo reći kako tu i ne voli previše eksperimentirati. Zanosna Izabel, svakako, nikog nije ostavila ravnodušnim svojom pozitivnom energijom kao gošća ovog događaja.

Podsjetimo, Izabel i Mateo su par još od 2010. godine.

Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona inače pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministra, i tako su se njih dvoje zapravo i upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme. U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine. U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum bio hvaljeni nogometaš Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevnih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual komada, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa - savršeni plavi uvojci, a britanski mediji su je jednom prilikom prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru. Sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula brend Lunilou 2015. godine koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

17.12.2023., Zagreb - Otvorenje Lunilou Storea Izabele Kovacic u Kaptol centru. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Intervjue daje rijetko, a u jednom, koji je dala nedavno, progovorila je o majčinstvu. Izabel kaže kako se trudi biti što bolja majka te da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav. - Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - otkrila je Izabel koja je svom suprugu bila podrška s tribina i na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a društvo joj je pravio i maleni Ivan.

