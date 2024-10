Ivu Mihalić ponovno imamo priliku gledati u glavnoj ulozi i to u vrlo kompleksnom liku: 'Bilo je izazovno, ali i vrlo inspirativno'

Ove jeseni za male ekrane prilijepila nas je serija "U dobru i zlu" koja se emitira na Novoj TV, a radnja je inspirirana istinitim događajima. Dvije obitelji, točnije supruge, te odnosi među članovima obitelji nakon što se sazna za dvostruki život glavnog lika brojne gledatelje intrigiraju te ih zanima kako će se odviti ova priča, a u seriji jednu od glavnih uloga, onu zagrebačke supruge, igra Iva Mihalić. Prvakinja Drame zagrebačkog HNK na male ekrane vratila se nakon nekoliko godina pauze, i to u veoma kompleksnom liku Ivane Oreb te oduševila gledatelje svojim glumačkim umijećem, a u razgovoru nam je otkrila kako vidi svoj lik, kakva je atmosfera na setu, ali i kakve serije ona voli privatno gledati te kako provodi svoje slobodno vrijeme.

Na malim ekranima u jednoj većoj, glavnoj ulozi gledamo vas nakon nekoliko godina pauze. Kakav vam je osjećaj vratiti se svakodnevnim snimanjima?

Za mene je gluma uvijek gluma, bez obzira na medij. Naravno, televizija zahtijeva drugačiji tempo i prilagodbu, ali suština ostaje ista - ulazak u lik, razumijevanje njegove motivacije i donošenje emocija na ekran. Povratak na male ekrane, pogotovo u seriji koja zahtijeva svakodnevna snimanja, znači da dani moraju biti bolje organizirani. Ritam je brži nego, recimo, u kazalištu, gdje imamo više vremena za razradu scena, ali to ima i svoje čari. Organizacija dana postaje ključna, balansiranje između privatnog života i snimanja zna biti izazov, no nakon par dana uhvatiš taj ritam i sve sjedne na svoje mjesto.

U seriji "U dobru i zlu" igrate ulogu Ivane Oreb. Je li vam se bilo teško uživjeti u ovu ulogu?

Ivana Oreb je lik koji me odmah privukao svojom složenošću i kontradiktornostima. Na prvi pogled ona djeluje snažno, profesionalno i nepokolebljivo, ali ispod te površine skriva se žena koja se bori s dubokim emocionalnim previranjima. Upravo ta dvojakost - balans između njezine profesionalne moći i osobne ranjivosti - bila je izazovna, ali u isto vrijeme vrlo inspirativna za istraživanje. Volim kada likovi nude prostor za otkrivanje svih tih nijansi, a Ivana mi pruža upravo to. Nije bilo teško uživjeti se u njezinu priču jer su njezine borbe vrlo ljudske i univerzalne, a kao glumica uvijek pokušavam naći tu povezanost s emocijama koje, na neki način, svi nosimo u sebi. U konačnici, to je ono što me najviše privuklo ovoj ulozi - mogućnost da kroz Ivanu istražim te slojeve koje ona skriva od svijeta, ali i od sebe same.

Ivana je uspješna psihoterapeutkinja i autorica knjiga iz područja ljubavnih odnosa. No, sama ima velikih problema u braku. Neki bi rekli "u postolara najgore cipele". Slažete li se s tim? Kako biste je vi, nakon pomnog poučavanja, opisali?

Ta izreka, "u postolara najgore cipele", u Ivaninom slučaju na neki način zaista pogađa bit. Kao psihoterapeutkinja specijalizirana za bračne odnose, ona je izgradila karijeru savjetujući druge, no vlastiti brak joj se počinje urušavati, što je svojevrsna ironija. No, mislim da to nije toliko rijetko - često ljudi koji pomažu drugima ponekad nemaju snage ili prostora za rješavanje vlastitih problema jer su fokusirani na brige drugih. Ivana je profesionalka koja je podigla visoke zidove kako bi zaštitila svoj privatni život, ali ti isti zidovi su je odvojili od onoga što bi joj moglo pomoći. Opisala bih je kao izuzetno snažnu, ali i iznimno ranjivu osobu koja je, unatoč svojoj stručnosti, postala žrtva vlastitih standarda i očekivanja. Ta unutarnja borba čini je još složenijom i zanimljivijom za igrati jer je u stalnom sukobu između onoga što zna i onoga što osjeća.

Postoje li neke karakteristike po kojima je slična vama privatno?

Moram priznati da mi je uvijek zanimljivo kada me pitaju o sličnostima s likom koji igram. Mislim da svaka uloga, na neki način, nosi dio nas samih, ali Ivana Oreb i ja smo, u suštini, vrlo različite. Ako bih sada išla secirati, mogla bih reći kako postoji nekoliko karakteristika s kojima se mogu povezati. Ivana je nevjerojatno posvećena i ozbiljna u svom poslu, a kao glumica razumijem tu razinu predanosti i disciplinu koju zahtijeva profesionalno ostvarenje. Također, ona je vrlo introspektivna, često preispituje svoje odluke i odnose, a u tome nalazim sličnost s vlastitim sklonostima. Ne tako rijetko znam analizirati situacije iz različitih kutova, tražeći dublja značenja i poveznice koje možda na prvu nisu očite. To preispitivanje ponekad donosi odgovore, a ponekad samo još pitanja, ali smatram da je važno neprestano raditi na sebi i razumijevanju svog bića.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Glumačka ekipa serije sastoji se od puno poznatih lica, ali i nekih novih. S kim vas je posebno veselilo raditi? Kakva je atmosfera na setu?

Možda to može zvučati već izlizano, ali zaista na setu vlada jedna sjajna atmosfera, nevjerojatno pozitivna. Ne volim isticati pojedince jer smatram da je svaki član tima važan dio ove lijepe priče koju zajedno stvaramo. Svi smo strastveni i predani svom poslu i to ne samo što olakšava snimanje, već i pridonosi jednoj zdravoj i inspirativnoj atmosferi. Ponekad se zaboravi koliko je važno imati dobar tim, a ja sam sretna što smo svi ovdje zajedno.

Kako izgleda jedan dan na setu?

Kako koji dan, ali u principu snimanja traju po 12 sati. Neovisno o vašoj prvoj snimajućoj sceni u danu, prva destinacija je make up i garderoba, gdje se prepustimo u ruke naših sjajnih vizažistica i frizerki koje nas fizički pretvore u naše likove. Nakon toga, odlazimo na set, gdje prvo prolazimo kroz glumačku probu za određenu scenu s redateljem. On nas usmjerava kako bismo vjerno prenijeli njegovu viziju na ekran, a potom slijedi i samo snimanje. Ponekad scena prođe iz prve, no u drugim slučajevima možda ćemo je ponavljati nekoliko puta, dok ne postignemo rezultat koji zadovoljava sve nas. Ako imamo kakvu pauzu, to vrijeme koristimo ili za odmor ili za pripremu teksta za nadolazeću scenu. Ovdje moram napomenuti da, osim što snimamo na studijskim setovima, često snimamo po brojnim lokacijama diljem Zagreba, tako da posebno izazovno zna biti kada imamo taj dan snimanje u studiju, pa se selimo na lokaciju, i onda se opet vraćamo u studio. No, to je sve čar ovoga posla. Na kraju dana, osjećaj zadovoljstva zbog stvaranja nečega posebnog je zaista ispunjujuć.

Koje savjete imate za mlađe kolege? Traže li vas savjete?

Svima koji su novi u ovoj industriji savjetujem da budu otvoreni za učenje i istraživanje. Iskustvo i praksa su najbolji učitelji. Ono što je jako važno jest uživati u procesu i ne bojati se postavljati pitanja, glumac nikad ne smije prestati propitivati - sebe, svijet oko sebe. Vjerujem da je znatiželja osnova glumačkog posla.

Posljednjih nekoliko godina rjeđe smo vas viđali na ekranima. No, gdje smo vas mogli sve vidjeti?

Zadnjih nekoliko godina sam puno više radila u kazalištu nego na malim ekranima. Dogodile su mi se mnoge zanimljive predstave i uloge u mom matičnom kazalištu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Npr. Tea u predstavi "Nestajanje", Emma u "Nebeskom svodu", naravno Lenừ u "Genijalnoj prijateljici" i mnoge druge... No, ove su mi posebno drage jer su mi pomakle neke moje unutarnje granice. Uglavnom, uživam na kazališnim daskama i u radu sa svojim ansamblom kao i na snimanju. Zapravo, sretna sam što sam imala i imam priliku raditi ovaj posao kroz različite medije. Iako je izuzetno izazovno raditi paralelno i jedno i drugo. No, gdje ima volje ima i načina, sve su ostalo nijanse.

GALERIJA Nova serija Nove TV inspirirana je istinitim događajem, a priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Što se tiče filma, tu su bile neke strane uloge. Posebno se ističe ona za Netflix. O čemu se radi? Kako je do nje došlo?

Da, to je bilo jedno izuzetno iskustvo za koje sam jako zahvalna. Snimanje filma "The Weekend Away" je ispunio sva moja očekivanja – počevši od jasne vizije redateljice Kim Farrant, sjajne ekipa koja je bila toliko inspirativna i zaista sam uživala u svakom kadru, kao i u onim trenucima kada nismo snimali, kada smo se opušteno družili i zabavljali. Nadalje, cijeli produkcijski proces je bio vrlo visokih i profesionalnih standarda i konačno - da spomenem prekrasne destinacije u Splitu.

Imate li trenutno još nekih stranih projekta na kojima radite?

Trenutno sam usredotočena na svoje trenutne projekte i uživam u svakom njihovom aspektu. Otvorena sam za razne mogućnosti koje se mogu pojaviti, bez obzira na to jesu li domaće ili strane. Uvijek cijenim priliku za suradnju s talentiranim ljudima i nove izazove. To je zapravo i bit našeg posla. Biti hrabar i znatiželjan i vjerovati da možeš. To je ljepota glumačkog posla, ali i izazov. Savladati strah od neizvjesnosti i ostati znatiželjan.

Postoji li neka uloga koju si priželjkujete? Ili lik za koji smatrate da biste ga odlično igrali?

Osobno, uvijek priželjkujem uloge koje su složene i izazovne, one koje me mogu izvući iz zone komfora. Također, uživam u radu na projektima koji imaju snažnu emocionalnu poruku, jer mislim da su takve priče najmoćnije.

Kako birate uloge koje prihvaćate? Postoji li neka koju nikada ne biste prihvatili?

Ne bih sada mistificirala taj proces, ali ono što je najvažnije za mene je uvijek i beskompromisno se voditi vlastitim instinktom i emocionalnim povezivanjem s likom. Kada čitam scenarij, tražim trenutak koji me dodiruje ili izaziva. Taj neki unutarnji dijalog često me vodi ka tome da prepoznam koliko se mogu identificirati s likom i kako bih mogla pridonijeti njegovoj priči. Nije dovoljno da je lik samo zanimljiv; on mora imati neku vrstu putovanja, nešto u sebi u čemu ću istinski uživati. Stvaranje predstave, filma, serije samo po sebi i jest putovanje i često ne znaš kakav će biti rezultat. Hoće li publika voljeti ili pak neće. I to jest rizik i ljepota izlaganja. Što se tiče uloga koje nikada ne bih prihvatila, to su projekti u koje ne vjerujem, nešto gdje procijenim da ne bih mogla dati, niti primiti ništa.

VEZANI ČLANCI

Koji žanr filmova/serija volite privatno gledati?

Jako volim gledati filmove i serije, a nekako najviše uživam u dramama. Također, volim i dobru komediju.

Velika ste zaljubljenica i u likovnu i glazbenu umjetnost? Jeste li kada razmišljali okušati se u nekoj od njih?

Umjetnost me oduvijek fascinirala, bilo kroz boje, zvukove ili pokrete. Uvijek postoji ta neodređena granica između onoga što bih mogla istražiti i onoga što ostavljam neotkrivenim. Tko zna?

Također, u slobodno vrijeme volite planinariti? Koju ste posljednju planinu posjetili te koji vrh vam je bio najveći izazov?

Volim odlaske u prirodu, volim i planinariti, ponekad samo šetati. Nažalost, zbog količine posla, neko vrijeme nisam bila na planinarenju, a zadnji duži izlet u prirodu je bio u Sloveniji. Kras, Bohinj, Vogel, Soča. Predivno.

Pozornost privlačite i svojim elegantnim stilom odijevanja. Kako biste ga opisali? Koji komad je za vas "must have"?

Svoj stil bih opisala kao ležeran, praktičan, i naravno prilagodljiv, ovisno o situaciji. Nisam pobornik trendova i netko tko bi ih slijepo sredio. Volim onaj stari, vječni klasik, a ako me pitate koji je komad "must have", pa evo, recimo, klasične traperice - svestrane su i uvijek izgledaju odlično, bez obzira na prigodu. Volim kako se klasični komadi mogu lako kombinirati i prilagoditi različitim stilovima i situacijama.

Znamo da ne volite govoriti o privatnom životu. No, tko vam je najveća podrška?

Obitelj i bliski prijatelji. Njihova podrška mi puno znači, posebno u izazovnim trenucima. Bez obzira na sve, uvijek se mogu osloniti na njih, a to je za mene neprocjenjivo...

VIDEO Obožavatelji u šoku zbog tragične smrti Liama Paynea, ispred hotela u zapalili svijeće i pjevali