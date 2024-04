Ivona Kovačević: 'Yammat FM zapravo nema konkurenciju, što je i dobro i loše'

Nakon punih devet godina emitiranja, Yammat FM - radio za drugo stanje svijesti, od početka ožujka emitira program s nove lokacije u Ulici Franje Račkoga 10. Yammat je s emitiranjem započeo 2015. godine u Laubi nakon čega se preselio u centar grada, u Tkalčićevu 88, no sada je napokon dobio trajni dom u prostorima koje je arhitektonski osmislila Maja Tedeschi. Prostor oblikovanjem reminiscira drvenu muzičku kutiju ili unutrašnjost drvenog instrumenta, a svojom glavnom porukom - "Vizualni Radio", prolaznicima otvoreno nudi izravan pogled u stvaranje radijskog programa. Spajajući tako audio i vizualno, Yammat širi prostor boljeg razumijevanja i komunikacije sa starim i novim slušateljima na frekvenciji 102.5 FM. Od samoga početka Yammat se programski nametnuo kao radio izvan standardnih formata, radio koji emitira vrhunsku glazbu svih stilova te vraća kvalitetan govorni sadržaj u prvi plan. Jedna od najzaslužnijih za pokretanje i razvoj radija uz osnivača Alena Balena je i direktorica Ivona Kovačević.

Yammat FM nedavno se preselio na novu lokaciju. Nakon Laube i Tkalčićeve to vam je treća lokacija u devet godina. Kako je došlo do ovog preseljenja, koja je bila ideja?

Lauba je bila naša prva stanica i zahvalni smo Tomislavu Kličku što nam je te prve četiri godine pružio dom. Preseljenjem u Račkoga napokon možemo realizirati sve ideje koje do sada nismo mogli, među ostalim i zbog uvjetovanosti prostorom. Dobro i puno radimo, širimo se i novi prostor je prirodan slijed.

Zanimljiv je koncept da se vaš program može i gledati u izlogu, baš kao što smo u 90-ima mogli gledati Radio 1, ali i da u studiju Alen Balen imate prostora za posjetitelje, koji će moći uživati u koncertima?

Pri traženju novog prostora vidljivost je bila možda i najvažnija komponenta. Potraga za dobrom lokacijom trajala je preko godinu dana, no na kraju smo prezadovoljni, i lokacijom i samim prostorom koji je arhitektonski osmislila Maja Tedeschi. Yammat je sada jedan od tehnološki najmodernijih medijskih prostora sa sveukupno četiri studija od kojih se najviše ističe studio koji je dobio ime po osnivaču Yammata Alenu Balenu. Taj studio može ugostiti DJ-eve, ali i bendove, a tribina je dovoljno velika za tridesetak posjetitelja. Tribina je ujedno dom i nekoliko stotina ploča. Ukratko, ovaj je studio san svakog audiofila.

Nedavno ste proslavili devetu godišnjicu radija. Kako ste zadovoljni razvojem radija?

Jako sam zadovoljna i, kad pogledam devet godina unatrag, puno smo toga napravili. Nevezano za zagrebačku adresu, emitirali smo iz mnogobrojnih hrvatskih gradova (Osijek, Rijeka, Pula, Motovun, Poreč, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rab), ali i najvećih svjetskih metropola (Berlin, London, Prag, Milano, Stockholm, Amsterdam, Lisabon, Pariz, Kopenhagen, Napulj, Beč, Budimpešta, Ljubljana, Beograd), a to je tek početak. U budućnosti vjerujem da ćemo studio uspjeti preseliti i van Europe. Velika nam je želja da emitiramo iz New Yorka, između ostalog. Ostvarujemo snove i vizije koje smo zajedno sanjali na samome početku.

Yammat je jedna od rijetkih postaja koja nije poklekla formatiranju i uvijek istim hitovima koje možemo čuti na ostalim postajama. Mnogi su tvrdili da će takav radio teško opstati, a vi ste dokazali suprotno. Kako to komentirate?

To što su drugi smatrali našom najvećom manom, ja smatram najvećom prednošću. Štoviše, mi smo dio slušatelja koji je prestao slušati radio, vratili starim navikama. Ako je radio ikada postao neatraktivan medij za to su zaslužne programske politike velike većine radio postaja koje, osim malog broja pjesama u rotaciji, ljude zatupljuju i govornim sadržajem. Publici se ne samo podilazi, već ih se na neki način i poglupljuje. Ne izaziva ih se, ne obrazuje, ne potiče na razmišljanje, i ni na koji način ne obogaćuje. Program većine radijskih postaja prilagođen je ne baš zahtjevnoj publici. Mi zapravo nemamo konkurenciju, što je i dobro i loše.

Zanimljivo je da u vašem programu emisije imaju ili su imali i Boris Jokić, Čedo Prodanović, Emil Tedeschi, Tomo Ricov. Emisije često imaju i edukativni karakter. Kako ste slagali program, pa i uspjeli dobiti sve njih da sudjeluju u njemu?

Nadovezat ću se s ovim odgovorom na prethodno pitanje. I nama bi bilo puno lakše i financijski isplativije da imamo svega četiri zaposlena voditelja koji odrađuju svaki dan jedno te iste termine. Time bismo znatno smanjili mogućnost slušatelja da u nekom trenutku prebaci na drugu radio postaju jer ljudi su robovi navika i vole rutinu, vole kad znaju što mogu očekivati. To što smo mi drugačiji bio je jedan od razloga zašto nam nisu predviđali sretnu budućnost. No mi želimo biti raznovrsni, edukativni, ali i zabavni, što i jest funkcija radija. Slušateljima dajemo prostor da odaberu što im se sviđa i sasvim nam je u redu ako im se nešto ne sviđa. Jedna od rijetkih stvari je i to da se na Yammatu glazba bira ručno, bira je osoba koja je trenutno u eteru. Ne čini to kompjuter. Isto je i s govornim dijelom. Sve je u kreaciji osobe koja odrađuje određeni termin ili emisiju. Sve koje ste nabrojali, od Borisa Jokića do Emila Tedeschog, ali i mnogobrojnih drugih ljudi koji obogaćuju Yammatov glazbeni program, zaljubljenici su u glazbu, i nije ih bilo teško pridobiti jer im je dana sloboda kreiranja i izražavanja. Pristalica sam stilski šarolikog glazbenog programa. Ono što je važno jest da ljudi koji kreiraju program odabiru samo najkvalitetnije nevezano za žanr. Ljudi ne shvaćaju koliko je to izazovno, stoga mi je jasno zašto većina radio postaja ide prečicom i bira najkomforniji način.

I sami vodite emisiju "Mojo sound" o elektronskoj glazbi. Kako je ta emisija nastala, kako ste zavoljeli elektronsku glazbu?

Na samome početku Yammata imala sam nekoliko termina u eteru, a kako sam sve češće vrtjela elektroniku, javila mi se želja za specijaliziranom emisijom, no moja ljubav spram elektroničke glazbe nije odnedavno.

Godinama ste radili u izdavaštvu, kako je uopće počela vaša radijska karijera. Kako ste zavoljeli radio?

Prvo sam počela na radiju, a tek onda u izdavaštvu. Na radio sam došla kao klinka sa 17 godina. To je bilo najbolje doba Radija 101. Paralelno se otvorio Radio 1, pa sam i tamo imala termine od ponedjeljka do petka. Nakon što su Radio 1 ugasili, vratila sam se na 101 i paralelno počela raditi za BMG koji se poslije spojio sa SONY-jem. S radija sam otišla jer se tamo počela mijenjati atmosfera, no opet sam radila nekoliko stvari istovremeno. Uz posao u izdavaštvu bila sam manager i booker većine urbanih izvođača tog vremena, a bavila sam se i organizacijom, PR-om i marketingom mnogih stranih koncerata. Bio je to vrlo intenzivan period od punih 15 godina.

Radite i kao DJ, kako izgledaju vaši setovi? Kakvu glazbu inače volite privatno?

Vrlo rijetko nastupam kao klupski DJ, smatram se prvenstveno radijskim DJ-em. Da sam se htjela etablirati kao klupski DJ, učinila bih to davnih dana dok sam bila mlađa. Nastupi koji se dogode posljednjih godina najčešće su u službi radija do čega je došlo spontano, najviše zbog popularnosti emisije "MOJO Sound System". Izvan emisije, volim, slušam i puštam sve žanrove osim heavy metala.

Danas su sve popularniji i podcasti, a i pojavom streaminga ljudi sami biraju što će i kad slušati. Hoće li radio opstati?

Unatoč uvriježenom mišljenju većine kako je radio ugrožen medij, istraživanja koja se provode i kod nas i u svijetu dokazuju suprotno. Već se dugo priča o tome kako će radio izumrijeti, no ne mislim da će se to dogoditi. Radio se sve više sluša preko digitalnih platformi, što je naša prednost, jer nismo više ograničeni na područje dodijeljene koncesije. Radio nije izgubio na važnosti, samo ide ukorak s vremenom i drugačije se sluša.

Koji su planovi Yammata? Nastavljate li s organiziranjem koncerata? Prijašnjih godina doveli ste neke velike zvijezde u Laubu, a s Yammatovim ste nastavili i preko ljeta na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku.

Tako je, Yammat se konceptom proširio i na koncertnu djelatnost. Iza sebe imamo pet nevjerojatno uspješnih YAMMATOVA na kojima su gostovali Marc Almond, ABC u pratnji simfonijskog orkestra pod ravnanjem oskarovke Anne Dudley, The Cardigans, Johnny Marr, Heaven 17, The Pretenders, i dva nezaboravna ljetna izdanja uz domaće izvođače Pips, Chips & Videoclips, Mayales, JINX, Nipplepeople, Natali Dizdar, i švedskog DJ-a Opolopo. Prije dvije godine u bliskoj suradnji s Tvrđavom kulture Šibenik dogodio se prvi u nizu željenih koncerata "Yammat loves … " s Jackom Savorettijem. Sada nam se s novim prostorom otvaraju i nove mogućnosti pa ćemo neke strane bendove sigurno ugostiti i kod nas na radiju čime ćemo ne samo obogatiti naš radijski program već i kulturnu ponudu grada Zagreba.

