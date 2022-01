Ivana Paradžiković otkrila da je bolesna, ali i tko joj pravi društvo: 'Uvijek osjeti kako se osjećam'

Novinarka i voditeljica Ivana Paradžiković (40) podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama da je bolesna, a otkrila je i tko joj pravi društvo dok se oporavlja.

-Tilence pilence ❤ osjeti uvijek kako se osjećam..i sada zna da sam bolesna. cijelo vrijeme hoda za mnom i pokušava staviti šapu, nasloniti glavu na mene- napisala je Ivana uz fotografiju svog ljubimca, engleskog bulldoga Tita koji je uvijek uz svoju gazdaricu.

Ivani su ispod objave brojni pratitelji poželjeli brz opravak, a mnogi su poručili kako su psi uvijek pravi primjer bezuvjetne ljubavi te kako su uvijek uz svog vlasnika.

"Brz oporavak ti želim", "Bezuvjetna ljubav je to", "Sve znaju samo ne pričaju", "Brzo mi ozdravi Ivana", "Nitko nas ne osjeti kao naša četveronožna familija", "Nije Tile običan pas", brzo ozdravi, pisali su pratitelji.

Inače, novinarka je nakon odlaska s Nove TV i iz emisije 'Provjereno' dobila angažman na UNA TV-u.

-Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili su me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi! Svaki komentar podrške, svaki lajk, svaka poruka... svaki onaj nepoznati prolaznik koji mi je kimnuo glavom u znak poštovanja... Sve to dalo mi je snage da ne odustanem... od sebe... od novinarstva!, napisala je presretna Ivana Paradžiković nakon što je objavljeno da će na Una TV-u voditi emisiju "Lice pravde"