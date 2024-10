Ivana Paradžiković govori o Novoj TV: Jednom kad okusiš slobodu nema povratka

Evo me opet ispred kamere, ali ovoga puta nisam u ulozi. Ovo je prava Ivana Paradžiković ili bolje da kažem Djiki. Još jednom sam stisnula zube i skočila u nešto posve novo. Od četvrtka sam voditeljica LOOD podcasta. Budite blagi prema meni – rekla je Ivana Paradžiković nedavno u videu u kojem je pratiteljima na Instagramu otkrila kako je uskoro mogu gledati kao voditeljicu u Lood podcastu. Na YouTubeu sada je objavljena i slavljenička epizoda podcasta povodom 50.000 pretplatnika u kojoj Ivana Paradžiković priča zašto se vratila pred kamere te s osnivačem ovog podcasta Vinkom Mihaljevićem priča o svemu kroz što je prolazila u životu, prisjeća se i uspona i padova. Pričala je o svom odlasku s Nove TV.

- Volim vjerovati da sam sada slobodnija nego prije, a puno ljudi se ne odluči na taj korak jer je strašno. U mojoj situaciji je to bilo strašno. Provjereno je bila emisija koja je institucija, mi smo mijenjali zakone, kriminalci su završili u zatvoru...Nakon svega ja izlazi od tamo i ja ću što? Baviti se sobom, živjeti, planinariti, slikati se u kupaćem kostimu. Kao prvo me bilo sram, kao drugo, vrijedim li ja kao osoba ako ja više ne doprinosim društvu, ako ja više ne žrtvujem sebe i svoju obitelj i svoj život za javno dobro. Ja sam u službi bila to javno dobro i to je meni davalo nekakav osjećaj da ja vrijedim. Kako sad kad nema toga, pa je l’ ja vrijedim uopće? Iz te perspektive je bilo strašno osvijestiti tko sam ja nakon izlaska iz korporacije. To je bio taj izlazak u slobodu, i nije bio lagan. Kad se vratiš sebi, onoj osobi koja si bila prije nego si digla sve te zidove i sad nema šanse da bih se ikad vratila nazad, jednom kad okusiš slobodu nema povratka. - ispričala je Ivana koju gledatelji pamte kao voditeljicu i urednicu emisije "Provjereno".

- Živjela sam i radila samo za brojeve. Bilo je jako važno kakva će biti gledanost i to postane opsesija. Samo to postane važno. Nikad mi sadržaj nije bio sporedan. Najgori osjećaj bi mi bio kad napravimo lošu emisiju, a bude dobar rezultat. Propala bih u zemlju od sramote - rekla je sada, a nedavno je u intervju za Telegram ispričala kako su joj dugo vremena posao i emisija bili glavni fokus.

- Nije postojala moja obitelj, privatni život. Nije postojalo ništa osim tog posla i ja sam to sama tako posložila jer je sve to bilo znatno veće od mene. No, kada to tako posložite, a tog posla odjednom više ne bude – onda je poprilično teško stati ponovno na noge - rekla je. Ivana je dodala i kako su novinarske plaće jako male, te da se snalazila tako da je vikendima iznajmljivala stan kako bi mogla otplaćivati kredit. - Malo tko zna da sam vikendima iznajmljivala stan kako bih mogla otplaćivati kredit.

VIDEO Uhićen je Esmir iz 'Života na vagi', nanio je teške ozljede svom sugrađaninu koji je završio i u komi