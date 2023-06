VIDEO Ivana Knoll: Napadnuta sam, pijani navijači su me vrijeđali. Ispendrečeni su dobro

Ivana Knoll uoči utakmice Hrvatske i Nizozemske u polufinalu Lige nacija u Rotterdamu doživjela je neugodnu situaciju u kojoj je, priča za Večernji list, morala intervenirati i nizozemska policija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Navijačica koja je redovno na tribinama gdje god da igra reprezentacija Hrvatske, stekla je tako popularnost i milijunsku sljedbu na Instagramu, ali i neke problematičnije fanove. Nakon što je dala izjavu novinaru Večernjeg lista Tomislavu Dasoviću, krenula je na dogovor s nizozemskim medijima, kada su je dvojica pijanih hrvatskih navijača počeli gnjaviti.

Ispričala nam je detaljno što se dogodilo.

- Nakon što sam razgovarala s vama, imala sam intervju za nizozemske medije, ljudi su se dolazili fotografirati sa mnom, prilazili su mi, a neka dvojica bili su vidno pijani. Pokušala sam se fotografirati s njima ali u nekoliko pokušaja nismo uspjeli. Rekla sam im da ne mogu više, četvrti put je zaista dosta bilo.. Ali jedan od njih bio je uporan krenuo je za mnom, odbila sam ga, prepričava Knoll koja je u Rotterdam stigla u u društvu svog dečka koji je bio prisutan na mjestu događaja.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l'ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l'aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw — Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023

- Dok sam davala intervju, pijani navijač je prišao i počeo me vrijeđati, potom me krenuo napasti i fizički. Tu je bio i moj dečko, krenuo je na njega i tada je stigla policija. Kada je krenuo napasti i njih, srušili su ga i ispendrečili. Pitali su me kasnije za izjavu, što se točno dogodilo i želim li podnijeti prijavu ili samo da ih maknu odavde. Također mi je nizozemski novinar kazao da nizozemska policija inače baš i ne udara, ali ovaj put su očito morali..' kazala je Ivana uoči utakmice koju ipak neće propustiti zbog incidenta s navijačima.