Iva Todorić zabavljala se na koncertu Ace Pejovića u društvu bivše misice

SEA STAR U UMAGU

John Newman, Ofenbach i Ian Asher slijeću u magičnu lagunu Stella Maris!

Šesto će izdanje festivala otvoriti ljetnu sezonu, a gomila će fantastičnih izvođača zauzeti brojne pozornice omiljene lagune od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Impresivan se niz izvođača pridružuje već najavljenim headlinerima prvog dana festivala: INIKO, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out i Buč Kesidi