Iva Todorić pokazala novog dečka? U opuštenom izdanju pozirala je s muškarcem koji ju je zagrlio

U svibnju prošle godine kći Ivice Todorića, Iva Todorić, obznanila je da se razvodi od supruga Hrvoja Balenta, a proteklih mjeseci sve su glasnija šuškanja o novom muškarcu u njezinu životu. Priče o novoj ljubavi dodatno je rasplamsala i sama Iva koja na svom Instagramu nerijetko objavljuje fotografije s muškarcem kojem krije identitet. Sada je objavila novu fotku s nepoznatim muškarcem s kojim izgleda prilično prisno. Uz fotografiju je isto tako dodala riječi hita Mariah Carey 'All I Want For Christmas Is You'.

Foto: Instagram

U ožujku ove godine na Instagramu je objavila prvu fotografiju s novim dečkom, a poslije i drugu. Na jednoj je njegovo lice sakrila emotikonom srca. "Ljubav je u zraku", poručila je na fotografiji, a na drugoj je napisala: "Šaljemo ljubav". Iva i njezin novi partner također su snimljeni kako šeću Knez Mihailovom u Beogradu, okrenuti od kamere. Nagađanja o novoj ljubavi započela su još prošlog ljeta kada je snimljena u društvu mlađahnog muškarca, no tada je tvrdila da joj je to samo prijatelj. Muškarac s novih fotografija jako nalikuje na njega, a čak se i prošlog ljeta govorilo o tome kako je iz Beograda.

Podsjetimo, Iva se od Hrvoja rastala nakon 18 godina braka, a zajedno imaju troje djece. Iva je još prije dvije godine na društvenim mrežama promijenila svoje prezime u Todorić te time potaknula glasine o krizi u braku, koje su se potvrdile točnima. Njih dvoje vjenčali su se u travnju 2001. godine u Zagrebu.